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O plano 'infalível' da Heineken para transformar benefícios para funcionários em engajamento 80%

Com foco em saúde integral e dados, empresa reduz afastamentos e transforma RH em alavanca de performance

Heineken: receita cresceu entre 10% e 14% no Brasil, puxada por volume, e mix e preços e portfólio (Grupo HEINEKEN/Divulgação)

Heineken: receita cresceu entre 10% e 14% no Brasil, puxada por volume, e mix e preços e portfólio (Grupo HEINEKEN/Divulgação)

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Redatora

Publicado em 20 de abril de 2026 às 17h20.

A gestão de benefícios deixou de ser um diferencial operacional para se tornar uma estratégia central de negócios.

 

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