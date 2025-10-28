Este é o jogo mental que pessoas emocionalmente inteligentes usam em momentos de crises

Lidar com frustrações é parte inevitável da vida e da carreira. A diferença entre quem se perde nos próprios pensamentos e quem volta a agir está em uma habilidade que pode ser treinada: a resiliência.

Justin Bariso, especialista em inteligência emocional, observou algo em comum entre grandes nomes como Michael Jordan, Barbara Corcoran e Taylor Swift, todos desenvolveram o hábito de se recuperar rapidamente dos próprios fracassos.

Foi assim que ele criou o que chama de “jogo da resiliência”, uma ferramenta prática para transformar emoções negativas em aprendizado. As informações foram retiradas da Inc.

Como jogar o ‘jogo da resiliência’

A ideia é simples: dar um tempo para sentir e outro para reagir.

Quando algo dá errado, como um feedback difícil, uma ideia rejeitada ou um projeto que não sai como esperado, siga três passos:

Reconheça o que sente. Nomeie a emoção: raiva, frustração, desânimo. Isso ajuda o cérebro a reduzir a intensidade do sentimento. Defina um tempo limite. Dê a si mesmo um prazo para ficar mal. Pode ser 30 minutos, algumas horas ou até um dia, dependendo do impacto da situação. Escolha uma estratégia para se recompor. Caminhar, ouvir música, mudar de ambiente ou reinterpretar a situação por outro ângulo.

Quando o tempo acabar, pergunte a si mesmo: “já posso seguir em frente?”. Se a resposta for não, tudo bem, recomece o jogo. O objetivo é encurtar, aos poucos, o intervalo entre o momento de queda e o de recuperação.

Por que isso é tão poderoso na carreira

Ser resiliente não significa ignorar emoções ou “fingir que está tudo bem”. Significa aprender a reagir com consciência, em vez de reagir por impulso.

Pessoas que dominam esse jogo interno ganham vantagem em qualquer ambiente profissional: tomam decisões com mais clareza, lidam melhor com a pressão e aprendem mais com os erros.

Assim como um músculo, a resiliência se fortalece com treino. Cada desafio vira uma nova rodada.

O desafio é medir o próprio progresso

Quer colocar em prática? Crie um registro simples — anote cada situação difícil, quanto tempo levou para se recuperar e o que funcionou melhor. Com o tempo, você vai notar que o intervalo entre o “erro” e o “recomeço” diminui.

É esse o segredo das pessoas emocionalmente inteligentes, elas não evitam cair, apenas se levantam mais rápido.

Ou seja, aprender a lidar com as emoções não é um luxo, é uma habilidade estratégica. O “jogo da resiliência” é o tipo de ferramenta simples que pode transformar o modo como você enfrenta os altos e baixos da vida profissional.

