Esse curso moldou a mente dessa executiva que hoje comanda uma carteira de US$ 300 bi

Comandando uma carteira de US$ 300 bilhões em finanças sustentáveis, Marisa Drew, diretora de sustentabilidade do Standard Chartered, carrega um histórico de decisões ousadas.

Uma delas aconteceu ainda no início da sua trajetória, que foi a escolha por fazer um curso de leitura dinâmica.

A recomendação parece simples, mas, para Drew, foi transformadora.

“Sempre há uma informação preciosa de algo que leio que posso levar comigo, e isso influência meu modo de pensar e operar”, afirmou.

Formada em Finanças e Marketing pela Universidade da Virgínia, com MBA pela Wharton School, ela destaca que aprender a absorver e processar informação rapidamente foi determinante para acelerar sua tomada de decisão, uma habilidade indispensável para quem atua com grandes volumes de capital e projetos de alto impacto. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Gestão de bilhões com foco em resultado

Hoje, à frente de um dos maiores programas de finanças sustentáveis do mundo, Drew supervisiona investimentos voltados à agenda climática e de impacto, com o compromisso de tornar o portfólio do Standard Chartered carbono zero até 2050.

O desafio exige agilidade, visão estratégica e, sobretudo, capacidade de lidar com variáveis complexas em tempo real.

“Sou impaciente e preciso agir rápido e ter resultados, ou precisamos seguir em frente”, disse.

A impaciência, segundo ela, não é um defeito, mas sim uma característica de executivos que lideram mudanças reais e sabem que o timing no mercado financeiro é crucial.

Liderança moldada por exigência e autenticidade

Antes de assumir cargos executivos, Drew deu os primeiros passos como analista em Wall Street.

Uma de suas experiências mais marcantes foi trabalhar com Joyce Greenberg, uma das primeiras diretoras-gerentes do setor bancário, conhecida por seu estilo duro e exigente.

“Ela era uma dessas forças aterrorizantes”, recorda Drew. Mas a firmeza escondia uma liderança que se importava com o desenvolvimento de seus analistas. “Foi uma oportunidade maravilhosa trabalhar para alguém exigente porque ela se importava.”, ela complementa.

Esse contato com a intensidade de Wall Street a ensinou a construir reputação com entregas acima da média, algo essencial para crescer em ambientes competitivos.

“Você cria essa persona de quem supera expectativas e isso te dá liberdade e fôlego para progredir na organização”, traz a executiva.

Finanças sustentáveis como oportunidade

Na atual posição, Drew ocupa um papel de protagonismo global na transição climática.

Supervisiona fluxos financeiros que precisam gerar retorno e, ao mesmo tempo, atender metas ambientais rigorosas.

A agenda ESG, para ela, deixou de ser opcional. “O futuro dos negócios é sustentável, e lucrativo”, afirma.

Para executivos e analistas do setor financeiro, isso exige novas competências: compreensão regulatória, leitura de risco climático, métricas de impacto e, principalmente, capacidade de tomar decisões rápidas com base em dados complexos e em constante mudança.

