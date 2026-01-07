Este CEO abandonou essa mentalidade tóxica e virou referência global em liderança

Garry Ridge já era CEO da WD-40 Company quando decidiu voltar para a sala de aula. Em 1999, dois anos após assumir o comando da gigante de produtos multiuso, ele se matriculou em um mestrado em liderança executiva na Universidade de San Diego.

O motivo? Sentia que precisava mudar sua forma de liderar para fazer a empresa e seu time crescerem de verdade.

Até então, ele se via como um líder tradicional: direto, objetivo, controlador. Ele mesmo definia seu estilo como “seja breve, seja brilhante, vá embora”. Mas uma fala de seu professor Ken Blanchard mudou tudo: o papel do líder não é mandar, é criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para tomar decisões. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

De 'comandar e controlar' à liderança que multiplica resultados

Ao longo de seus 25 anos à frente da WD-40, Ridge foi substituindo o controle pelo incentivo, e o microgerenciamento pela confiança. Com isso, construiu uma cultura sólida, com expansão para 176 países e equipes engajadas que compartilham propósito. Para ele, o segredo está na fórmula:

"A vontade do povo multiplicada pela estratégia resulta no desfecho.”

Isso significa que estratégia por si só não basta. É preciso ter pessoas motivadas o suficiente para acordar todo dia querendo colocá-la em prática. E isso só acontece quando o ambiente de trabalho promove segurança, aprendizado e propósito.

Liderança servidora: mais atitude, menos ego

Ao adotar o modelo da chamada liderança servidora, Ridge passou a questionar mais e impor menos. Chegou a andar por meses com a frase “elogie alguém” escrita na própria mão, um lembrete constante de que o foco da liderança não deveria estar nele, mas nos outros.

Além disso, recusou privilégios como vaga de estacionamento exclusiva ou um escritório maior. Para ele, símbolos de poder não têm valor se não vierem acompanhados de exemplo, empatia e humildade.

Hoje, já aposentado, Ridge atua como mentor de outros CEOs, muitos dos quais, segundo ele, ainda repetem os mesmos padrões tóxicos que ele mesmo precisou superar: ego elevado, baixa empatia e obsessão por controle. "Eles acham que sabem tudo e não valorizam o aprendizado", afirma.

