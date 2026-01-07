Quer ser levado a sério no trabalho? Faça o que 99% das pessoas ignoram, diz coach executiva

(AdobeStock/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 17h21.
Você pode ser bom no que faz, entregar resultados, ser comprometido. Ainda assim, pode sentir que não é levado a sério no ambiente de trabalho. Segundo a coach executiva e terapeuta Melody Wilding, essa é uma sensação comum, inclusive entre profissionais com 10, 15 ou 20 anos de carreira.
Mas, para quem está em início de carreira, o risco é ainda maior: parecer imaturo, inseguro ou despreparado, mesmo quando não é o caso.
A boa notícia é a forma como você se comunica pode mudar completamente a forma como os outros te percebem. Com base em anos de pesquisa e no acompanhamento de milhares de profissionais, Wilding listou 6 atitudes simples, mas decisivas, para se posicionar com mais autoridade e ser levado a sério desde cedo. As informações foram retiradas da CNBC Make It.
Chegou o momento de dominar a habilidade que define os grandes profissionais. O curso gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho mostra como expressar ideias com segurança e ser ouvido. Garanta sua vaga
Ter boas ideias não é suficiente, você precisa saber comunicá-las do jeito certo para quem toma decisões.
Ajustar o discurso para resultados concretos mostra maturidade e visão estratégica, duas qualidades valorizadas por líderes.
Explicar demais pode parecer insegurança. Quem sabe do que está falando vai direto ao ponto.
Ao resumir suas ideias com clareza e objetividade, você demonstra domínio e ganha credibilidade. Exemplo:
“Temos três prioridades: engajamento do cliente, posicionamento do produto e estratégia de entrada.”
Isso traz mais impacto e menos ruído.
Profissionais experientes não esperam a reunião começar para defender uma ideia. Eles conversam antes, em particular, com colegas ou líderes-chave.
Você pode dizer:
“Estou pensando em sugerir [X] na reunião de sexta. Tem algo que você gostaria de discutir antes?”
Isso mostra preparo, inteligência política e capacidade de articulação, habilidades raramente ensinadas, mas muito valorizadas.
Comunique-se com confiança, empatia e impacto — e conquiste novas oportunidades na sua carreira. Participe gratuitamente do curso Comunicação Assertiva no Trabalho e receba certificado
Ficar em cima do muro enfraquece sua imagem. Líderes preferem quem assume posição, mesmo que estejam abertos a ajustar depois.
Uma executiva contou que demitiu três profissionais altamente técnicos porque eles nunca davam uma resposta direta. Sempre respondiam: “depende” ou “há muitos fatores”.
Para se destacar, diga o que você faria. Mesmo que não seja a solução perfeita, ela pode abrir espaço para um debate construtivo.
Ser “o único que sabe fazer algo” pode parecer bom, mas é uma armadilha: você se prende à sua função atual.
Profissionais prontos para crescer criam processos, treinam colegas, documentam tarefas. Mostram que sabem montar estruturas, não apenas executar.
Saber impor limites é importante. Mas saber dizer "não" sem parecer inflexível é ainda mais poderoso.
Exemplos:
“Consigo às 14h ou às 16h. O que funciona melhor para você?”
“Posso adiantar por mais uma hora e retomar amanhã de manhã.”
Você continua no controle, e ainda mostra colaboração e maturidade.
Em um mundo onde todos falam, poucos realmente são ouvidos. Profissionais que dominam a comunicação assertiva se destacam, inspiram confiança e são lembrados por sua clareza e equilíbrio.
Agora é sua vez de desenvolver essa habilidade e transformar o modo como você se expressa e como as pessoas te escutam.
Descubra tudo sobre o curso gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho e inscreva-se agora mesmo.