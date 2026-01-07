Quer ser levado a sério no trabalho? Faça o que 99% das pessoas ignoram, diz coach executiva

Você pode ser bom no que faz, entregar resultados, ser comprometido. Ainda assim, pode sentir que não é levado a sério no ambiente de trabalho. Segundo a coach executiva e terapeuta Melody Wilding, essa é uma sensação comum, inclusive entre profissionais com 10, 15 ou 20 anos de carreira.

Mas, para quem está em início de carreira, o risco é ainda maior: parecer imaturo, inseguro ou despreparado, mesmo quando não é o caso.

A boa notícia é a forma como você se comunica pode mudar completamente a forma como os outros te percebem. Com base em anos de pesquisa e no acompanhamento de milhares de profissionais, Wilding listou 6 atitudes simples, mas decisivas, para se posicionar com mais autoridade e ser levado a sério desde cedo. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

1. Organize suas ideias em formato atrativo

Ter boas ideias não é suficiente, você precisa saber comunicá-las do jeito certo para quem toma decisões.

Ajustar o discurso para resultados concretos mostra maturidade e visão estratégica, duas qualidades valorizadas por líderes.

2. Fale menos (e melhor)

Explicar demais pode parecer insegurança. Quem sabe do que está falando vai direto ao ponto.

Ao resumir suas ideias com clareza e objetividade, você demonstra domínio e ganha credibilidade. Exemplo:

“Temos três prioridades: engajamento do cliente, posicionamento do produto e estratégia de entrada.”

Isso traz mais impacto e menos ruído.

3. Construa apoio antes da reunião

Profissionais experientes não esperam a reunião começar para defender uma ideia. Eles conversam antes, em particular, com colegas ou líderes-chave.

Você pode dizer:

“Estou pensando em sugerir [X] na reunião de sexta. Tem algo que você gostaria de discutir antes?”

Isso mostra preparo, inteligência política e capacidade de articulação, habilidades raramente ensinadas, mas muito valorizadas.

4. Seja decisivo, não perfeito

Ficar em cima do muro enfraquece sua imagem. Líderes preferem quem assume posição, mesmo que estejam abertos a ajustar depois.

Uma executiva contou que demitiu três profissionais altamente técnicos porque eles nunca davam uma resposta direta. Sempre respondiam: “depende” ou “há muitos fatores”.

Para se destacar, diga o que você faria. Mesmo que não seja a solução perfeita, ela pode abrir espaço para um debate construtivo.

5. Não se torne insubstituível

Ser “o único que sabe fazer algo” pode parecer bom, mas é uma armadilha: você se prende à sua função atual.

Profissionais prontos para crescer criam processos, treinam colegas, documentam tarefas. Mostram que sabem montar estruturas, não apenas executar.

6. Troque o “não” por alternativas viáveis

Saber impor limites é importante. Mas saber dizer "não" sem parecer inflexível é ainda mais poderoso.

Exemplos:

Em vez de “Não posso nesse horário”, diga:

“Consigo às 14h ou às 16h. O que funciona melhor para você?”

Em vez de “Não vou conseguir terminar hoje”, diga:

“Posso adiantar por mais uma hora e retomar amanhã de manhã.”

Você continua no controle, e ainda mostra colaboração e maturidade.

