Estágio, trainee, aprendiz e emprego: Vivo, B3, Volvo e mais empresas com vagas abertas em junho

Estudantes universitários que demonstram proatividade, boa comunicação e perfil colaborativo estão sendo mais valorizados pelas empresas na hora de contratar estagiários.

De acordo com a pesquisa Panorama do Mercado de Estágio no Brasil, realizada pela Companhia de Estágios, ser colaborativo é a principal característica buscada pelas empresas, sendo a escolha de 83% delas. Na sequência, está “demonstrar a busca por aprendizado constante”, com 82%.

Se você é universitário, e ainda está na saga de buscar um estágio para chamar de seu, saiba que há diversas empresas com oportunidades abertas.

Confira abaixo as companhias que abriram seus programas de estágio e trainee recentemente. Há ainda opções de vagas de emprego. Veja como se inscrever e boa sorte!

ESTÁGIO

Alvarez & Marsal

Estão abertas as inscrições para o programa de estágio 2023 da Alvarez & Marsal, empresa global especializada em consultoria.

O início do processo seletivo será em agosto, porém, os interessados já podem concorrer. Ao todo, são 80 vagas, distribuídas entre Rio de Janeiro (dez), Belo Horizonte (dez) e São Paulo (60), e destinadas a estudantes de Administração, Economia, Engenharias, Contabilidade, Direito, Tecnologia e Saúde.

Para concorrer o candidato deverá concluir o ensino superior até dezembro de 2023, julho de 2024 ou dezembro de 2024. Também é necessário ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais.

O início do estágio está previsto para janeiro do ano que vem. Entre os benefícios oferecidos estão a bolsa auxílio, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e Gympass

Salário: não informado

Inscrições: pela página da vaga

B3

Já estão abertas as inscrições para o novo programa de estágio da B3, a bolsa de valores do Brasil. Os interessados poderão se candidatar ao longo de todo o ano, e as janelas de contratação acontecerão em três momentos de 2023, com ingresso de novas turmas nos meses de março, julho e dezembro.

Todos os que se candidatarem para as vagas terão acesso a um curso de inglês de três meses para auxiliar seu desenvolvimento, independentemente da contratação. A bolsa auxílio para os estagiários contratados será de R$ 2,1 mil reais, além de décimo terceiro e benefícios (mais detalhes abaixo).

Os estagiários terão regime de trabalho híbrido, com 60% do tempo presencial nos escritórios da B3. A flexibilização de jornada é um dos reflexos da evolução da cultura organizacional na bolsa do Brasil.

Outras mudanças significativas que ajudaram a tornar o ambiente de trabalho mais descontraído foram a forma livre de se vestir – ao contrário do que muitos ainda imaginam, não é exigido traje social – e as iniciativas de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, como o oferecimento de massagem rápida e ginástica laboral nos escritórios e Gympass.

Não há limite de idade nem restrição de curso para as candidaturas no programa de estágio. Além da trilha de desenvolvimento, os estagiários contratados terão benefícios como plano de saúde e odontológico, seguro de vida, vale alimentação e refeição, frutas ao longo do dia nos escritórios, day off de aniversário e auxílio fretado para quem é de fora de São Paulo.

Salário: R$ 2,1 mil

Inscrições: por meio do link.

Corteva Agriscience

O programa de estágio da Corteva Agriscience, empresa do segmento agrícola, tem foco 100% em diversidade (mulheres, negros/as, LGBTQIA+ e pessoas com deficiência) e oferece 48 vagas para estudantes universitários nas unidades da companhia em Barueri (SP), Franco da Rocha (SP), Mogi Mirim (SP) Goiás (GO), Mato Grosso (MT), Distrito Federal (DF), Rio Grande do Sul (RS), Paraná (PR) e Palmas (TO).

Estão aptos a participar do processo seletivo estudantes dos cursos de Agronomia, Biologia, Engenharia Química, Engenharia de Produção, Marketing, Comunicação, Administração, Economia, Ciência de Dados, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Análise de Sistemas, Tecnologia da Informação, entre outros.

Os estudantes de Agronomia e cursos correlatos poderão atuar em áreas como Pesquisa & Desenvolvimento para Proteção de Cultivos ou Sementes, Operações de Produção, Comercial, Laboratório, entre outras.

A carga horária de estágio nessas áreas é de 8h/dia, 40 horas semanais, com período mínimo de seis meses, mas com possibilidade de renovação. Já os estudantes de outros cursos de graduação poderão estagiar por até dois anos, com carga horária de 6h/dia, 30 horas semanais em áreas como marketing, comunicação, finanças, cadeia de suprimentos (Supply Chain) e regulamentação.

Entre ps benefícios que a Corteva oferece estão: assistência médica e odontológica, subsídio farmácia, auxílio transporte, auxílio refeição, auxílio internet, seguro de vida, Gympass e apoio assistencial psicológico, jurídico e financeiro.

Salário: R$ 2.200 para estágio de 6 h/dia e R$ 2.920 para 8h/dia

Prazo: até o dia 5 de junho

Inscrições: pelo site

Cultura Inglesa

A Cultura Inglesa, rede brasileira de escolas de inglês, está com vagas abertas para seu programa de estágio. Jovens que cursem Letras, Pedagogia e correlatas, com previsão de formatura entre dezembro/22 e dezembro/24, podem se inscrever.

Salário: não informado

Inscrições: pela página da vaga

Dexco

A Dexco, uma empresa multinegócios e detentora das marcas Deca, Portinari, Hydra, Duratex, Castelatto, Ceusa e Durafloor, abre inscrições para seu Programa de Estágio, o Geração D 2023.

São 52 vagas em diversas áreas da companhia para estudantes de diversos cursos de bacharelado, com formação mínima de 2 anos para a conclusão. Os candidatos com inglês intermediário são bem-vindos e, para algumas áreas, ter conhecimentos em Excel intermediário e Power BI são diferenciais.

O programa de Estágio terá duração de até 2 anos e o início está previsto para agosto de 2023. Os candidatos devem ter disponibilidade para trabalhar presencialmente em alguma das seguintes unidades da Dexco: Agudos/SP, Aracajú/SE, Cabo de Santo Agostinho/PE, Criciúma/SC, Itapetininga/SP, João Pessoa/PB, Jundiaí/SP, Queimados/RJ, São Paulo/SP, Taquari/RS, Uberaba/MG e Urussanga/SC.

Os selecionados receberão benefícios como bolsa-auxílio compatível com o mercado, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale refeição ou refeição no local (de acordo com a unidade), vale transporte ou fretado (de acordo com unidade e itinerário disponível), campanha de vacinação, acesso ao Total Pass e uma plataforma de parcerias com descontos em produtos e serviços, Cartão de Natal e descontos em produtos Dexco.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrições: 15/06/23

Link: pelo site

Energisa

O Grupo Energisa está com 90 vagas abertas para o seu Programa de Estágio 2023, disponíveis para níveis técnico e superior.

Em novo formato, o programa viabiliza a contratação de estagiários durante todo o ano, oferecendo ao candidato a oportunidade de trilhar uma carreira em uma empresa sólida e em constante crescimento. O processo de seleção é totalmente online, realizado em quatro etapas: recrutamento, triagem dos perfis, avaliação do gestor e admissão.

Na página há informações sobre as vagas no Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Quanto às áreas do conhecimento, o programa contempla alunos de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Estatística, Psicologia, Recursos Humanos, Marketing e Comunicação, Engenharia Elétrica, Engenharia de Energia, Engenharia Civil, Engenharia de Automação, Direito, Tecnologia da Informação, Sistemas de Redes e de computadores e Técnico em Eletrotécnica.

O programa de estágio tem duração de dois anos e os candidatos selecionados poderão atuar em vários departamentos da empresa. A Energisa oferece remuneração compatível com o mercado, incluindo vale-transporte e seguro de vida.

Salário: não informado.

Inscrições: ao longo deste ano, por meio do link.

GDM

A GDM, grupo de empresas líderes em genética vegetal, está buscando 85 estudantes para participar do Soy GDM - Programa de Estágios 2023.

Para participar, o estudante deve estar cursando o último semestre de Agronomia ou cursos afins, ter CNH tipo B e ter disponibilidade para estagiar por 6 meses, 8 horas diárias nas cidades Rio Verde/GO, Cambé/PR, Campo Mourão/PR, Cascavel/PR, Campo Novo do Parecis/MT, Lucas do Rio Verde/MT, Rondonópolis/MT, Porto Nacional/TO, Passo Fundo/RS ou Santa Maria/RS. Além disso, é desejável possuir conhecimento com soja.

Os selecionados poderão atuar na área Comercial ou de Pesquisa e contarão com benefícios como vale-alimentação de R$ 505,00, alimentação no local, vale-refeição de R$ 490,00 (nas localidades sem refeitório), seguro de vida, convênio médico Unimed Nacional e Gympass.

Bolsa-auxílio: R$2.000,00

Prazo de inscrições: 04/06/2023 (Prorrogado!)

Link: pelo site

Fapes

O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de administração, comunicação, contabilidade, direito, economia e sistemas de informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: pelo edital

Grupo Fleury

O Grupo Fleury, umas das principais empresas do setor de saúde no país, está com vagas abertas para seu programa anual de estágio corporativo. O grupo busca por estudantes universitários em cursos de bacharelado, com formação prevista entre julho de 2023 a dezembro de 2024, que possuam disponibilidade para estagiar 6 horas por dia.

As vagas são para as áreas de Finanças; Estratégia / Inovação; Inteligência de Negócios / Pricing; Melhoria de Processos; Manutenção / Facilities; Marketing / Comunicação; Recursos Humanos; Relações com Investidores; Sustentabilidade e Tecnologia da Informação.

Salário: De R$ 1,5 mil até R$ 1,8 mil

Inscrições: pelo site oficial

Grupo Volvo

O Grupo Volvo, um das maiores fabricantes de caminhões, ônibus, equipamentos de construção, motores marítimos e industriais, procura estudantes de diversas áreas de graduação para o Programa de Estágio Volvo 2022 — Eu me Desenvolvo. Os estagiários irão passar por uma jornada de desenvolvimento, vivenciar job rotation, entregar projetos e ter acesso a treinamentos, palestras e touch points.

Para participar, os candidatos devem estar matriculados em uma instituição de ensino superior com previsão de formação entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026, ter Inglês, conhecimento em Pacote Office e disponibilidade para atuar 30 horas semanais em Curitiba.

Como benefícios a empresa oferece: Vale-alimentação, Refeitório, Plano médico e odontológico, Vidalink, Fretado, Associação Viking (clube para funcionários), Gympass e Clube Gazeta do Povo. Os aprovados poderão atuar em áreas como logística, vendas, engenharia, análise de simulações e muito mais.

Salário: R$ 1,46 mil até R$ 1,6 mil

Inscrições: pelo site.

Indorama Ventures/Oxiteno

A Indorama Ventures/ Oxiteno, líder em intermediários químicos e surfactantes com produtos em diversos mercados em expansão, abriu as inscrições para o seu Programa de Estágio - 2º Semestre, o programa #GoInterns. São 31 vagas para as cidades de São Paulo/SP, Mauá/SP, Suzano/SP, Tremembé/SP, Camaçari/BA e Triunfo/RS.

Estudantes de todos os cursos de nível superior estão aptos a participarem da seleção desde que estejam, pelo menos, cursando o penúltimo ano. Para as formações técnicas, alunos de qualquer programa podem pleitear uma vaga, contanto que já tenham concluído a parte teórica.

A empresa disponibiliza benefícios como vale refeição ou refeitório no local; assistência médica; Gympass e Totalpass; auxílio transporte ou fretado; kit natalino; além de orientação nutricional e um Programa de Suporte à Saúde Emocional.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrições: 11/06/23

Link: pelo site

Livelo

A Livelo, uma das principais empresas de recompensas do país, com a missão de encontrar e desenvolver talentos, realiza a nova edição do seu programa de estágio. O Programa de Estágio Livelo 2023 é focado em multidiversidades, visando atrair pessoas de diferentes raças e etnias, idades, identidades de gênero e orientações sexual.

São 06 vagas para atuar em modelo híbrido, na região de Alphaville - São Paulo/SP, nas seguintes áreas: Analytics, Ativação Promocional, Relacionamento Comercial (Banco do Brasil e Turismo), Análise de Crédito e Remuneração (dados e indicadores).

Além de proporcionar aos estagiários experiências únicas e um ambiente de trabalho descontraído e desafiador, o programa conta com um pacote de benefícios completo: vale-alimentação, vale-refeição, vale-cultura, vale-transporte, estacionamento, assistência médica e odontológica, seguro de vida, apoio à saúde mental e física, entre outras iniciativas voltadas para qualidade de vida.

Para participar, os candidatos devem ter a conclusão da graduação prevista para jul/2025 e estar matriculado em cursos como Administração, Ciência da Computação, Contabilidade, Comunicação, Economia, Engenharias, Estatística, Finanças, Marketing, Matemática, Publicidade e Propaganda, Sistema de Informação ou áreas correlatas.

Bolsa-auxílio: R$2.100 no primeiro ano e R$2.400 no segundo ano

Prazo de inscrições: 15/06/23

Link: pelo site

Neoenergia

O novo processo terá vagas constantemente e o recrutamento será realizado com foco em cada uma delas. Além de inscrever o currículo nas vagas, os estudantes universitários de diversas áreas podem criar alertas para as áreas desejadas. O estudante que se inscrever no Programa de Estágio estará disponibilizando o seu currículo para mais de 20 recrutadores espalhados em todo o país e com vagas em diversas áreas. Salário: além da bolsa auxílio, os benefícios incluem programa de idiomas, programa de desenvolvimento e auxílio para atividade física Inscrições: o ano todo pelosite

P&G

A Procter & Gamble está com vagas abertas para o seu programa de estágios no Brasil. A multinacional americana de bens de consumo está em busca de estudantes universitários para as vagas de estágio nas áreas de Logística e Manufatura, Jurídico e Regulatório.

É requisitado que o aluno tenha no mínimo um inglês avançado e tenha disponibilidade de trabalhar por 30h semanais por um ou dois anos.

Salário: não informado

Inscrições: pela página da vaga

Secretaria de Educação da prefeitura de São Paulo

A Secretaria de Educação da Prefeitura de São Paulo abriu 2,3 mil vagas de estágio. A bolsa-auxílio é de R$ 897 para carga horária de 4h/dia.

Os estudantes ainda recebem auxílio-transporte de R$ 193,60. As oportunidades são voltadas para os programas Parceiros da Aprendizagem e Aprender sem limites que têm como objetivo auxiliar o professor em sala de aula e contribuir no processo da educação inclusiva.

Podem se inscrever estudantes que estão cursando do segundo ao penúltimo semestre dos cursos de Pedagogia, Letras, Matemática, ou nas licenciaturas em Artes, Geografia, História, Educação, Inglês, Ciências e Educação Especial. As vagas são para início imediato, especialmente nas escolas localizadas no extremo sul e extremo leste da capital

Salário: R$ 897

Inscrições: pelo formulário da vaga

Ternium As vagas oferecidas são para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas. Salário: não informado Inscrições: o ano inteiro pelo site Vagas

TRAINEE

BDO

A BDO, quinta maior empresa de auditoria e consultoria do Brasil está com inscrições abertas para o Programa de Trainee 2023. Ao todo são mais de 180 vagas para o escritório de São Paulo e 120 para atender as 26 filiais em todo o Brasil. O preenchimento ocorrerá no decorrer do ano, com contratações em março, agosto e novembro. As inscrições podem ser feitas pelo site vagas.com.br. As vagas são para a área de Auditoria Contábil. São aceitas as inscrições de candidatos que concluíram ou estejam cursando superior em Ciências Contábeis e Administração. Conhecimento em Excel e no idioma inglês são diferenciais. A empresa oferece salário compatível com o mercado e benefícios como vale-transporte, vale-refeição, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida em grupo, reembolso de parte do valor da faculdade e outros. A BDO busca talentos com perfis que apresentem raciocínio crítico e habilidade em soluções de problemas, além de outras questões mais técnicas, como o inglês, que é mandatório para algumas frentes de atuação na área. Após admitidos, os trainees passam por um curso de formação que inclui temas técnicos, ética e desenvolvimento de carreira. Salário: não informado. Inscrições: por meio do link. EY São 250 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até três anos). Para os cursos de ciências contábeis e de TI, é exigido o nível básico de inglês. O inglês intermediário é pré-requisito para os demais cursos de administração de empresas, ciências atuariais, economia, relações internacionais, comércio exterior, direito, engenharia (todas), estatística, física, matemática, psicologia, marketing, publicidade e propaganda, design. Salário: não informado. Inscrições: o ano todo pelo site do programa KPMG Para se candidatar, é necessário ter graduação de junho de 2019 a dezembro de 2024. O processo também pede por inglês intermediário. São vagas em diversas cidades do Brasil. Salário: não informado Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Philip Morris Brasil

A Philip Morris Brasil (PMB) está com inscrições abertas até o dia 15 de junho para o Programa Reenergiza, que visa descobrir e desenvolver novos talentos internos e externos para a sua área Global Leaf and Products Developement (GLPD), responsável pela produção de tabaco.

As vagas são para Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, mas estão abertas a profissionais de todo o País. As pessoas selecionadas fora do Estado contarão com um pacote de benefícios. Os requisitos para participar da seleção são: graduação completa, independente do curso (conhecimento em agronegócio e vivência profissional são um diferencial), inglês avançado, habilidades de comunicação e escrita, mindset global, aptidão para criar conexões nos relacionamentos e objetivo de ser protagonista de sua carreira.

Prazo: até o dia 15 de junho

Inscrições: pelo site

APRENDIZ

Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet)

São 640 vagas para estudantes de nível médio, técnico e superior de diversos cursos. Há oportunidade para auxiliar administrativo, publicidade e propaganda, enfermagem, ciências contábeis, engenharia civil, dentre outros.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do instituto

Vivo

As inscrições para o programa de aprendiz da Vivo estão abertas. Ao todo, são mais de 230 vagas para oito estados: São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás, Pernambuco e Paraná. Reforçando o compromisso de diversidade e inclusão da Vivo, metade das oportunidades são para talentos negros. Os interessados precisam ter entre 16 e 22 anos e estar matriculados em ensino regular ou ter concluído o ensino médio. O processo seletivo será online.

Entre os benefícios estão salário compatível com o mercado, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida e dia de folga de aniversário. Os selecionados serão admitidos em setembro de 2023.

Prazo: até o dia 21 de junho

Inscrições: pelo site

EMPREGO

Asaas

A fintech Asaas está com 37 novas oportunidades abertas para vagas em diferentes áreas: Financeiro, Controladoria, Remediação a Fraudes, Jurídico e Comercial. Além disso, é a primeira vez que a empresa abre uma vaga de estágio para Secretariado Executivo, com atuação híbrida em Joinville-SC.

Inscrições: pelo site

Esfera Energia

A Esfera Energia, companhia que atua na gestão e comercialização de energia no mercado livre, abriu novas vagas para pessoas negras e está recebendo candidaturas para compor um banco de talentos exclusivo para profissionais negros.

Para se candidatar às vagas afirmativas e integrar o banco de talentos, basta acessar a página de carreiras da companhia, onde também estão reunidas outras oportunidades abertas. Há vagas para trabalho híbrido, em São Paulo, e também para atuação remota.

Inscrições: pelo site

Grupo Soulan

O Grupo Soulan, que tem mais de 30 anos na área de Recursos Humanos, está com 80 vagas abertas para Gerente de Negócios – PAP da Cielo em diversas cidades do Brasil.

No estado de São Paulo as vagas são para a Capital e cidades como (Araraquara, Carapicuíba, Praia Grande, Sertãozinho, Arthurt Nogueira, Bragança Paulista, Campinas, Campos do Jordão, Juquitiba, Limeira, Lins, Osasco, Peruíbe, Sumaré, Tietê e Votorantim).

Para se candidatar é imprescindível ter Ensino Médio completo, experiência em vendas porta a porta, com expertise em negociação e prospecção de novos clientes; ter veículo próprio e CNH B válida e regularizada, e disponibilidade para viagens na região de atuação.

Os benefícios são diversos, como remuneração compatível com o mercado + comissões atrativas, assistência médica e odontológica, GymPass, canal de apoio, cartão corporativo para abastecimento, VA e VR, descontos em empresas parceiras, apoio de nutricionistas e psicólogos e PLR.

Inscrições: pelo site

Sem Parar

O Sem Parar, empresa do grupo Fleetcor e líder em meios de pagamentos automáticos, conta, atualmente, com 100 posições abertas em diversos estados do Brasil, nos modelos híbrido, remoto e presencial.

As oportunidades são para várias áreas e níveis: comercial, inteligência de vendas, laboratório eletrônico, growth, customer insights e analytics, cobrança, produção, vendas, entre outras. Entre as vagas disponíveis, estão posições para São Paulo, Cuiabá, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Porto Belo, entre outras.

Inscrições: pelo site

The Coffee

A The Coffee, cafeteria inspirada na cultura japonesa, está com mais de 30 oportunidades abertas para baristas, em todas as regiões do Brasil.

As oportunidades são destinadas para maiores de 18 anos com ensino médio completo, nenhum treinamento ou experiência profissional é necessário, ter forte habilidade em atendimento ao cliente e comunicação interpessoal será um diferencial, disponibilidade para trabalhar em horários flexíveis, incluindo fins de semana e feriados.

Inscrições: pelo site

Topmind

Uma das principais empresas de Tecnologia da Informação da América Latina, a Topmind anuncia a abertura de novas vagas para profissionais especializados em Analytics. Mais de 80 posições para atuação em projetos no Brasil, México, Chile e Colômbia estão disponíveis para Engenheiros de Dados, Arquiteto de Soluções, Cientista de Dados, Desenvolvedores JAVA, Desenvolvedores DotNet, Especialistas em Análise de Dados, por exemplo. Há opções home office.

Inscrições: pelo site

Verisure

A Verisure, referência em alarmes monitorados na Europa e no Brasil, anuncia a abertura de 270 vagas oferecidas para profissionais de administração, atendimento e vendas.

As oportunidades são destinadas para atuação em diferentes áreas da empresa, níveis de senioridade e com possibilidade de serem híbridas, externas ou presenciais, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Brasília e Goiás. A faixa de remuneração e benefícios são alinhados aos oferecidos no mercado.

O processo seletivo varia de acordo com a vaga e poderá incluir avaliação de raciocínio lógico, prova online, entrevista com RH, painel em grupo e entrevista individual com o gestor da vaga. Os aprovados serão convocados para admissão, iniciando as atividades de maneira imediata.

Inscrições: pelo site