Valorização das pessoas é o melhor caminho para se alcançar resultados

O setor de energia elétrica tem avançado muito para tornar o sistema cada vez mais seguro e eficiente. Mais do que investimentos robustos em infraestrutura e tecnologia, a alma para esta mudança está no capital humano. Afinal, são os milhares de profissionais envolvidos desde o primeiro contato até a entrega da energia ao cliente que fazem a engrenagem andar.

Um case que comprova a tese de que nada mais valioso do que investir e motivar pessoas é o da Energisa em Rondônia. Ao assumir a concessão, em 2018, o grupo se deparou com uma distribuidora deficitária, que figurava entre os últimos lugares no ranking de qualidade da Aneel, com clientes e colaboradores insatisfeitos com a situação.

Quatro anos depois, a distribuidora conseguiu reverter este cenário em oportunidades e desenvolvimento econômico para os 52 municípios atendidos. Também foram feitos investimentos na qualificação e na promoção de colaboradores com mais de 400 mil horas de treinamento e 1.620 mil horas de capacitação de líderes. Todo esse esforço foi determinante para levar o número e a duração das quedas de energia a caírem pela metade e as reclamações a diminuírem 85%. A diversidade ganhou espaço nessa mudança. Qualificação de jovens em situação de vulnerabilidade e formação de mulheres como eletricistas de distribuição de redes, foram alguns dos programas implementados.

O que mudou em quatro anos? Em primeiro lugar, o investimento na infraestrutura. A empresa construiu 36 novas subestações, modernizou outras 42, além de implantar mais de 1.000 quilômetros de linhas de alta tensão e 6.000 quilômetros de rede de distribuição, garantindo o acesso à energia para mais de 27 mil famílias em todo o estado e triplicando o número de inscritos no programa de tarifa social. Vale frisar ainda o ambicioso programa de descarbonização que está desligando a 13º termelétrica em Rondônia, evitando a emissão na atmosfera de 293 mil toneladas de CO2.

Essas e muitas outras ações realizadas nos últimos quatro anos renderam frutos importantes para a satisfação dos clientes, acionistas e do morador do estado de Rondônia, que viu o desenvolvimento econômico e social chegar pela rede elétrica. As conquistas também ocorreram “dentro de casa”. Coroando o ano, fomos certificados pela consultoria global GPTW como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, atestando que temos um time de colaboradores forte, comprometido, unido e feliz.

Permaneceremos com o ritmo intenso de trabalhos. Temos uma concessão de 30 anos e reafirmamos nosso compromisso de continuar oferecendo para a população de Rondônia energia limpa e de qualidade. Estamos no caminho certo. A sensação é a mesma entre os colaboradores, que deram nota de satisfação de 9.2, principalmente em temas como desenvolvimento e crescimento profissional, estrutura, liderança e relacionamento. Uma prova de que quando se investe em pessoas, todos ganham.

* André Theobald é engenheiro e CEO da Energisa em Rondônia

