Consagrada pelos carros mais seguros do mundo, Volvo investe também na segurança do planeta

Os grandes transatlânticos que entram e saem diariamente do Porto de Itajaí, em Santa Catarina, abriram espaço para barcos menores, mas não menos potentes, durante o mês de abril.



Os veleiros da The Ocean Race, tradicional regata de volta ao mundo, aportaram no Brasil após cerca de um mês velejando, naquela que é considerada a perna mais difícil da corrida, com partida da Cidade do Cabo, na África do Sul.

Mais do que uma competição, a The Ocean Race é um compromisso com a sustentabilidade. Na edição deste ano, por exemplo, todos os barcos levam a bordo equipamentos especializados para medir uma série de variáveis ​​ao longo da rota. Os dados coletados serão analisados por cientistas de oito grandes organizações de pesquisa para entender melhor o impacto das mudanças climáticas e da poluição plástica sobre os oceanos.

A Ocean Live Park, nome da estrutura do evento onde os barcos recebem manutenção, é um verdadeiro parque de diversões. Além de diversos brinquedos montados, é onde se encontram atividades educativas para crianças e adultos sobre os oceanos e exposições sobre a competição.

Todos os visitantes também tinham acesso ao Deck Volvo, espaço construído pela montadora que servia de ponto de encontro para os amantes da marca. Neste local a Volvo deixava em exposição os carros 100% elétricos da marca: o XC40 e o C40, e proporcionava uma experiência gameficada de corridas demonstrando a geração de energia elétrica por meio de movimentos das pessoas numa plataforma.

Mas, você deve estar se perguntando, onde a empresa de carros entra nessa história?

Principal patrocinadora da corrida, a Volvo possui um pilar de sustentabilidade muito avivado, inclusive foi a primeira montadora a eletrificar toda sua frota e é hoje a empresa que mais investe em infraestrutura de carregamento de carros elétricos no país – com metas ousadas, também em nível global, como a de atingir a neutralidade climática até 2040.

E foi a convite deles que embarcamos para a cidade-sede do evento, e vamos te contar um pouco mais sobre essa experiência.

A experiência sustentável com a marca começou desde a chegada. Todos os convidados foram presenteados com kits de boas-vindas que introduzia o porquê da marca estar associada ao evento – a conexão com a sustentabilidade, claro – e instruía o uso, por exemplo, da garrafa reutilizável durante todas as atividades, evitando o uso do plástico.

Durante os dias por lá acompanhamos mais sobre a vida dos velejadores, tendo a oportunidade de visitar um barco e até bater um papo com eles. A Volvo também proporcionou diversos momentos de conteúdo relacionados ao meio ambiente. Iniciamos com um bate-papo com convidados de peso como Torben Grael, bicampeão olímpico de vela e vencedor da The Ocean Race, e sua esposa, a veterinária Andrea Grael.

“Velejar é um grande amor. Participamos de campeonatos como este por amor aos mares e ao planeta. É preciso muito preparo para ficar mais de 200 dias em mar aberto. E o que encontramos durante esta longa viagem muitas vezes nos surpreende e nos força a ter uma conexão ainda maior com os mares”, afirmou o velejador brasileiro, um dos maiores capitães de regata do mundo.

Andrea destacou sua conexão com os mares e o reflexo nas atitudes do dia a dia. “Quando estamos navegando, observamos tudo. Eu busco um olhar sob a perspectiva dos animais marinhos, e percebo como eles sofrem com a quantidade de lixo. É muito importante que todos tenham preocupação com a redução na geração de resíduos.”

Outro grande nome que trouxe ensinamentos sobre o compromisso com o planeta foi o capitão licenciado do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Léo Farah, que esteve em importantes missões de desastres ambientais dentro e fora do país. "Além de buscar soluções para reduzir os impactos, temos de aprender rapidamente a conviver com os efeitos das mudanças climáticas e acreditar que pequenas atitudes também podem ajudar a salvar vidas e mudar o mundo".

Para encerrar a nossa participação, a montadora decidiu colocar em prática tudo o que escutamos no evento. Em parceria com a ONG Euceano realizamos uma limpeza de praia com o incentivo de tornarmos essa ação regular no nosso dia a dia, nos mostrando ser possível fazer muita diferença com pequenas ações.

“Somos uma marca que vive seus valores e para nós é importante estar próximo de eventos como estes. A Volvo entende que o cuidado com as pessoas envolve não só a segurança de nossos carros mas também de nosso planeta”, afirma Luís Rezende, presidente da Volvo Car na América Latina. “Hoje, estamos em uma posição de protagonismo na transição energética, parte fundamental do esforço para conter o aquecimento global, o que nos levou a ter um olhar profundo sobre o que está fora do carro.”

A Volvo Car Brasil tem a ambição de eliminar resíduos e aumentar a parcela de material reciclado e de base biológica em seus carros até 2025. Um passo nesse sentido foi dado com a substituição do couro nos assentos do C40 por um revestimento vegano: o microtech, que é composto de um material à base de PVC com um suporte têxtil feito de poliéster 100% reciclado.

O movimento de marcas e grandes eventos em favor da defesa de recursos naturais são a prova de que competição leal é aquela que tem por trás um propósito. E que, sim, os ventos sopram a favor daqueles que, ainda que tenham sido parte do problema, saibam ser também parte da solução.