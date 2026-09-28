Liderança sem gênero: por que abrir portas para mulheres é só primeiro passo, diz CEO do IAB Brasil

Durante anos, Denise Porto Hruby trabalhou ao lado de Paulinha, como ela chama a executiva com quem conviveu no dia a dia antes de assumir o comando do IAB Brasil. Denise a descreve como uma pessoa de personalidade "forte, firme, dura". O que aprendeu nesse período não veio de conselhos ditos em voz alta. Veio da observação.

"A gente aprende não com o que as pessoas nos dizem, mas com o que as pessoas fazem, com o jeito como elas se comportam", diz.

Hoje CEO do IAB Brasil, entidade que reúne o mercado de publicidade digital no país, Denise usa a mesma régua para olhar um problema mais amplo: a chegada de mulheres à liderança e aos conselhos de administração.

Aluna recente do ABP-W (Advanced Boardroom Program for Women), programa da Saint Paul voltado a executivas que querem ocupar assentos em conselhos, ela avalia que o mercado conseguiu abrir portas para as mulheres, mas ainda não desenhou o caminho para que elas subam.

Uma escola no dia a dia

Denise define a convivência com Paulinha como um privilégio e uma etapa transformadora da sua trajetória. "Foi realmente uma escola estar do lado dela", diz.

A principal lição, segundo ela, ficou clara na rotina de trabalho. "A verdadeira liderança não se impõe pelo cargo, mas pela coragem de tomar decisões difíceis", afirma.

46 IABs e a roda que não precisa ser reinventada

O ABP-W completa dez anos em 2026. Criado em 2016, o programa é exclusivo para mulheres e reúne executivas C-level, diretoras e herdeiras que buscam atuar em conselhos ou ter uma relação mais estratégica com o conselho de suas organizações.

Um dos pontos que mais marcaram sua passagem pelo curso foi o módulo internacional, realizado em parceria com escolas de negócios estrangeiras. Ali, ela pôde comparar os desafios enfrentados no Brasil com os de outro mercado. A conclusão: os problemas são parecidos, mas evoluem de forma diferente conforme o contexto em que estão inseridos.

"Expandiu muito a minha visão de adaptabilidade no contexto global"

Denise Porto Hruby, CEO do IAB Brasil

A experiência passou a orientar seu trabalho à frente da entidade. O IAB tem 46 representações espalhadas pelo mundo, e Denise tem buscado provocar a troca entre elas para evitar a duplicidade de esforços. A ideia é identificar boas práticas globais e adaptá-las às particularidades do ecossistema brasileiro.

"A gente não precisa reinventar a roda e não precisa endereçar esse problema do zero. Como a gente pode aprender com os acertos e erros de outros mercados?", afirma. "Os problemas são similares. Como a gente consegue somar, trazer complementaridade e se ajudar na resolução desses desafios?”, complementa.

Denise Porto Hruby, CEO do IAB Brasil

Portas abertas não bastam

Quando o tema é a formação de conselheiras, Denise aponta um descompasso. Segundo ela, há um esforço grande das empresas para trazer mulheres ao mercado de trabalho, mas concentrado em cargos da base. O desafio é garantir que essas profissionais tenham espaço para crescer até a liderança.

"Essa liderança não tem gênero. Se é uma mulher ou um homem que vai estar sentado naquela posição, a gente está falando de competência, de skills. Não deveria estar falando de gênero", diz.

Para ela, o gargalo está na trajetória entre a entrada e o topo. E fala a partir da própria experiência. "Eu sou mulher, eu tenho três filhos. É difícil conciliar tudo, fazer com excelência todos os papéis que você se comprometeu a fazer", afirma.

Denise defende que as empresas tragam mais empatia para a mesa e reconheçam que haverá momentos em que determinadas ausências, ou um envolvimento menor, serão necessários.

A mudança, na visão dela, passa pela cultura das empresas e pela forma de gestão.

Ela classifica o avanço até aqui como um "trabalho de formiguinha". Algumas portas foram abertas, e mulheres passaram a ocupar determinadas cadeiras.

Mas isso, diz, é apenas o primeiro passo. O próximo é mudar a cultura na cabeça das pessoas e nas organizações, com um modo de trabalhar diferente, que torne possível a ascensão.

"Você abriu as portas, isso é só o começo", diz. "O caminho ainda precisa ser melhor desenhado”, finaliza.

Encurtar esse caminho é o foco do ABP-W, programa da Saint Paul que há dez anos prepara executivas para ocupar assentos em conselhos de administração, com aulas de governança, estratégia e simulações de reuniões de board. Conheça o programa