A Zucchetti comprou 10 empresas no Brasil. Agora, o desafio é fazer 1.000 pessoas trabalharem juntas

RESUMO ＋ A Zucchetti, grupo italiano de tecnologia que atua no Brasil há 15 anos, apresentou na quarta-feira, 23 de setembro, sua estratégia para integrar dez aquisições no país. Após dobrar a equipe de 500 para cerca de 1.000 funcionários em um ano, a Zucchetti busca conciliar processos da matriz italiana com as culturas das empresas brasileiras compradas.

O crescimento de empresas de tecnologia por meio de aquisições trouxe um desafio que vai além de integrar sistemas e clientes: juntar pessoas com histórias e formas diferentes de trabalhar. Esse é um dos pontos que passaram a fazer parte da rotina dos times de RH em companhias que crescem rapidamente.

A Zucchetti, grupo italiano de tecnologia que atua no Brasil há 15 anos, passou por esse processo ao construir sua operação local a partir da compra de empresas brasileiras. Hoje, a companhia tem cerca de 1.000 funcionários no país e reuniu negócios de diferentes áreas, como softwares de gestão, varejo, recursos humanos, beleza e saúde.

A história da operação brasileira voltou ao centro da conversa porque Alessio Mainardi, CEO da Zucchetti Brasil, participou da edição de setembro do Clube CHRO, encontro da EXAME com lideranças de recursos humanos, realizado na noite de quarta-feira, 23 de setembro, no Restaurante Baleia, em São Paulo.

A edição de setembro de 2026 do Clube CHRO EXAME em São Paulo teve o patrocínio de Alelo e da Elofy by Zucchetti.

EXAME | Saint Paul InCompany - desperte a alta performance das suas equipes com cursos, palestras e formações sob medida; clique aqui e entenda mais

Durante o evento, o executivo contou como saiu da Itália para montar a operação brasileira e como a empresa lidou com a integração de dez aquisições.

"Eu comecei na Zucchetti como atendente de suporte. Esse ano completei 30 anos dentro da empresa e eu gosto de correr maratona. Minha carreira foi uma maratona. Eu comecei lá no suporte, passei por todas as etapas e agora sou CEO desse grupo", afirmou Mainardi.

O próximo desafio da companhia é continuar crescendo sem perder o controle sobre a forma de trabalhar. Depois de dobrar o número de funcionários no Brasil em cerca de um ano, saindo de 500 para 1.000 colaboradores, a Zucchetti tenta equilibrar os processos trazidos da matriz italiana com as características das empresas brasileiras incorporadas ao grupo.

Alessio Mainardi, CEO da Zucchetti Brasil: "Minha carreira foi uma maratona. Eu comecei lá no suporte, passei por todas as etapas e agora sou CEO desse grupo" (Eduardo Frazão/Exame)

A mudança do plano inicial para crescer no Brasil

Quando chegou ao Brasil, há 15 anos, Alessio Mainardi tinha uma missão diferente da atual. A Zucchetti buscava aproveitar o momento de grandes eventos no país, como Copa do Mundo e Olimpíadas, para vender soluções de controle de acesso.

O plano, porém, não avançou como esperado. A alternativa encontrada foi comprar empresas brasileiras para entender o mercado local e adaptar os produtos desenvolvidos na Itália. A primeira aquisição aconteceu em Mogi Mirim, no interior de São Paulo, com uma empresa de software de gestão.

Segundo Mainardi, comprar uma companhia já estabelecida era uma forma mais rápida de adquirir conhecimento sobre o país.

"Uma coisa é você contratar gente e começar a ter custo cada dia mais ficando no vermelho. Outra coisa é você ter uma empresa que continua dando um lucro, pequeno ou grande que seja, mas sem aquela pressão absurda de sair do vermelho para o azul", afirmou.

De ERP ao varejo: a estratégia de comprar empresas brasileiras

A partir da primeira aquisição, a Zucchetti passou a ampliar sua presença em diferentes mercados. A empresa comprou negócios ligados a ERP, sistema usado para controlar áreas como financeiro, estoque e vendas, e depois buscou segmentos onde poderia competir com mais espaço.

Um dos movimentos mais marcantes aconteceu em Concórdia, cidade de 70.000 habitantes no oeste de Santa Catarina. A companhia comprou três empresas que desenvolviam softwares de ponto de venda para pequenos varejistas.

Na época, as empresas eram concorrentes diretas e tinham disputas locais. A estratégia de Mainardi foi apresentar aos fundadores a ideia de construir uma rede maior no setor.

"Eu falei: a gente vai ser o maior ecossistema de micro e pequeno varejo do Brasil. Você quer fazer parte? Você pode escolher fazer parte dessa história ou não", afirmou.

Com essas aquisições, a Zucchetti chegou a uma base de mais de 110.000 clientes e 4.000 revendas no Brasil, segundo o executivo.

A expansão também levou a empresa para outros setores. A companhia comprou a AppBarber, software voltado para salões de beleza e barbearias, que atende cerca de 14.000 estabelecimentos, e o grupo Omnibees, formado por nove empresas da área de hotelaria.

No total, a operação brasileira realizou cerca de 10 aquisições.

A entrada no RH com a Elofy

Um dos movimentos de diversificação foi a entrada no mercado de tecnologia para recursos humanos com a Elofy, plataforma que reúne ferramentas de avaliação de desempenho, acompanhamento de metas, pesquisas de clima e reuniões entre líderes e funcionários.

Segundo Mainardi, a Zucchetti foi uma das primeiras empresas de tecnologia a investir nesse segmento no Brasil.

"A gente viu que cada vez mais é difícil lidar com pessoas e ter uma ferramenta que te ajude nesse processo, que te ajude a olhar de uma forma objetiva a população que você tem dentro da empresa", afirmou.

A aquisição da Elofy ganhou importância dentro da própria operação brasileira, que passou a lidar com uma equipe maior e formada por pessoas vindas de diferentes empresas.

Para o executivo, ferramentas de gestão ajudam a reduzir decisões baseadas apenas em percepção individual dos líderes.

Como juntar culturas diferentes depois de uma aquisição

Com dez aquisições no país, a Zucchetti precisou lidar com empresas que tinham formas próprias de trabalhar. Para Mainardi, o erro seria tentar impor uma única cultura imediatamente.

"Cultura não é água que você chega e coloca top down. Não significa que quando a gente compra uma empresa nós somos melhores que a empresa que estamos adquirindo", afirmou.

Segundo ele, em uma empresa de software, o principal ativo está no conhecimento das pessoas. Por isso, a integração começa pelo entendimento do negócio comprado.

"A gente compra uma empresa reconhecendo que tem um valor ali que demoraria muito mais tempo para criar sozinho. O nosso principal ativo é o conhecimento na cabeça das pessoas", afirmou.

A área de RH faz um mapeamento cultural depois das aquisições para entender como cada empresa funciona. A partir desse diagnóstico, a companhia define o ritmo das mudanças.

A Zucchetti evita estabelecer um calendário fixo para integrar os times porque, segundo Mainardi, acelerar demais pode prejudicar o valor da empresa adquirida.

O papel de Alessio como ponte entre Brasil e Itália

Além do crescimento por aquisições, Mainardi também precisou lidar com diferenças entre os modelos de trabalho italiano e brasileiro.

Segundo ele, a comunicação é uma das principais diferenças. Os italianos costumam ser mais diretos, enquanto os brasileiros tendem a valorizar mais o relacionamento antes de uma conversa difícil.

"Eu preciso fazer um pouco de mediador cultural entre os dois mundos, mas faz parte do processo de internacionalização", afirmou.

As diferenças também aparecem nas regras trabalhistas. Mainardi contou que a legislação italiana torna desligamentos mais difíceis, enquanto no Brasil as empresas têm regras diferentes para encerrar contratos.

"Você não pode chegar em um país e querer aplicar as regras daquele país em um país diferente. A gente se adequa às regras locais", afirmou.

Para lidar com essas diferenças, a Zucchetti mantém lideranças brasileiras na área de recursos humanos, responsáveis por adaptar a operação às regras do país.

Uma filosofia de 50 anos para uma empresa em crescimento

Mesmo com as mudanças trazidas pelas aquisições, a Zucchetti tenta manter alguns princípios criados pela família fundadora na Itália há quase 50 anos.

Entre eles estão a ideia de que o cliente deve orientar as decisões e que a empresa precisa manter disciplina operacional para enfrentar momentos de dificuldade.

Segundo Mainardi, essa filosofia é apresentada aos poucos aos novos funcionários.

"A gente tem o nosso livrinho da filosofia Zucchetti, que o nosso fundador escreveu. No final são regras de bom senso de um empreendedor que construiu uma empresa do zero", afirmou.

Com a expansão brasileira, o desafio passou a ser manter esses princípios em uma organização formada por diferentes empresas, mercados e histórias profissionais.

1 /7 Membros e Convidados do Clube CHRO Exame Saint Paul (Membros e Convidados do Clube CHRO Exame Saint Paul)

2 /7 Lilian Giorgi (CHRO para América Latina na Alvarez & Marsal), Martha Didier (Head de Relacionamentos Na Prática e Exame | Saint Paul In Company), Bruno Cortez (CEO Elofy by Zucchetti), Ana Paula Zancanaro Socha (Diretora de RH Zucchetti), Elaine Dantas (CHRO Copastur), Milene Moraes (HR Director Lubrizol), Mariana Malagutti (Diretora de RH e ESG Cia Tradicional de Comércio) e Rodrigo Ladeira (Vice-Presidente de RH, Qualidade e Comunicação Athena Saúde) (Lilian Giorgi (CHRO para América Latina na Alvarez & Marsal), Martha Didier (Head de Relacionamentos Na Prática e Exame | Saint Paul In Company), Bruno Cortez (CEO Elofy by Zucchetti), Ana Paula Zancanaro Socha (Diretora de RH Zucchetti), Elaine Dantas (CHRO Copastur), Milene Moraes (HR Director Lubrizol), Mariana Malagutti (Diretora de RH e ESG Cia Tradicional de Comércio) e Rodrigo Ladeira (Vice-Presidente de RH, Qualidade e Comunicação Athena Saúde))

3 /7 Ana Clara Silva (Head de Pessoas e Cultura Dengo) e Sarita Vollnhofer (CHRO Alice) (Ana Clara Silva (Head de Pessoas e Cultura Dengo) e Sarita Vollnhofer (CHRO Alice))

4 /7 José Claudio Securato (CEO Exame Saint Paul Educação), Jeison Lion (Executivo de RH), Valeria Plata (CHRO Direcional Engenharia) e Afranio Ricardo Haag (Diretor de Pessoas Grupo Fleury) (José Claudio Securato (CEO Exame Saint Paul Educação), Jeison Lion (Executivo de RH), Valeria Plata (CHRO Direcional Engenharia) e Afranio Ricardo Haag (Diretor de Pessoas Grupo Fleury))

5 /7 Ana Paula Franzoti (Executiva de RH), Fabiana Carazzai (HR Senior Manager Unilever) e Barbara Barroso (Customer Success Na Prática) (Ana Paula Franzoti (Executiva de RH), Fabiana Carazzai (HR Senior Manager Unilever) e Barbara Barroso (Customer Success Na Prática))

6 /7 Samanta Pillar (Vice-Presidente Executiva de Pessoas Vale), Carolina Ferreira (Diretora de Pessoas, Marketing & ESG Alelo) e Elaine Dantas (CHRO Copastur) (Samanta Pillar (Vice-Presidente Executiva de Pessoas Vale), Carolina Ferreira (Diretora de Pessoas, Marketing & ESG Alelo) e Elaine Dantas (CHRO Copastur))

7/7 Bruno Cortez (CEO Elofy by Zucchetti) (Bruno Cortez (CEO Elofy by Zucchetti))