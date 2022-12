Estágio e trainee: Nestlé, Mosaic Fertilizantes, Bemobi e mais empresas com vagas abertas

Salário: não-informado.

Inscrições: até o dia 28 de dezembro pelo site da Gerdau.

Otis – estágio

A Otis, empresa de fabricação, instalação e manutenção de elevadores e escadas rolantes, está com 50 vagas de estágio técnico em todo o Brasil.

Para participar do programa, é necessário ser maior de 18 anos e estar matriculado nos cursos técnicos de elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica, automação e mecânica.

Há oportunidades em todo o país. No Sudeste, em São Paulo, Ribeirão Preto, Santos, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória e Niterói. No Sul, em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Londrina. Já no Centro-Oeste, em Brasília e Goiânia. No Nordeste, em Aracaju, Salvador, Recife, Fortaleza, João Pessoa, Natal, São Luís e Teresina. E na região Norte, as vagas estão disponíveis em Belém e Porto Velho.

Salário: de R$ 1,2 mil

Inscrições: até dia 30 de dezembro pela página da vaga

Inscrições até janeiro

Nestlé - Estágio

Como noticiamos, a Nestlé está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2023,que oferece oportunidades para atuar na sede da empresa localizada na capital paulista. Ao todo, são cerca de 30 vagas disponíveis.

“O processo consiste em uma primeira etapa na qual as pessoas passam por avaliações online. Depois, há uma dinâmica e uma entrevista final com os gestores das áreas com vagas disponíveis”, explica Ana Schiavone, gerente de Recrutamento e Seleção da Nestlé Brasil.

Estudantes de todos os cursos superiores e técnicos e que estejam cursando entre o terceiro semestre e o penúltimo ano, independentemente da idade, podem se inscrever.

Também são pré-requisitos para as vagas de estágio:

conhecer o pacote Office (Word, Excel e Power Point),

ter disponibilidade para estagiar seis horas diárias, das 9h às 16h ou das 13h às 19h;

residir na Grande São Paulo.

Os benefícios oferecidos pela Nestlé são: bolsa auxílio, vale-refeição, auxílio transporte, assistência médica, seguro de vida, 13° salário, férias remuneradas e acesso às compras com desconto no Empório Nestlé (loja com produtos das empresas coligadas).

Salário: não-informado

Inscrições: Até o dia 31 de janeiropor meio do site da Nestlé.

Bemobi - Estágio

A Bemobi (BMOB3), empresa de tecnologia, acaba de abrir as inscrições do #JornadaBemobi 2023, seu programa de estágio. São 13 vagas para as áreas de Tecnologia (Desenvolvimento), Produto (Product Owner), Jurídico e Recursos Humanos.

As posições são direcionadas para mulheres e pessoas pretas que sejam estudantes universitários, com formação prevista a partir do primeiro semestre de 2024.

Candidatos de todo o Brasil podem se inscrever e estagiar remotamente, porque a empresa atua no modelo remote first. A #JornadaBemobi oferece bolsa estágio de R$ 2.000, auxílio home office (R$ 100), vale refeição ou alimentação (R$ 748), além de outros benefícios e treinamentos para o desenvolvimento da carreira.

A duração do programa pode ser de até dois anos, dependendo da data da conclusão da graduação. Esta é a segunda edição do #JornadaBemobi com oportunidades voltadas a grupos historicamente desfavorecidos no mercado de trabalho.

O objetivo da empresa é desenvolver soluções mobile com times cada vez mais diversos, por um mundo digital mais inclusivo. Em 2022, o programa de estágio da Bemobi contratou 12 pessoas, sendo 2 mulheres pretas, 3 homens pretos e 7 mulheres.

Salário: R$ 2.000

Inscrições: Os interesssados devem se inscrever até o dia 9 de janeiro por meio do link.

Mosaic - Estágio

A Mosaic Fertilizantes, produtora de fosfatos e potássio combinados, prorrogou até 9 de janeiro as inscrições para o seu programa de estágio Novos Talentos.

Passo importante da estratégia de diversidade étnico-racial e de gênero na empresa, as vagas são exclusivas para pessoas negras e mulheres que concluem a graduação entre janeiro de 2024 e junho 2025.

As oportunidades estão espalhadas por diversas cidades brasileiras, onde a empresa atua, como Candeias (BA), Paranaguá (PR), Rosário do Catete (SE), Sorriso (MT), Catalão (GO), São Paulo (SP), Cajati (SP), Tapira (MG), Araxá (MG) e Uberaba (MG).

O processo de seleção contará com testes, por meio de recursos como gamificação. Também estão previstas entrevistas e dinâmicas virtuais em grupo com o RH e a liderança da Mosaic Fertilizantes. Os candidatos aprovados seguirão para etapas admissionais e de integração. Aqueles que não seguirem adiante, terão a possibilidade de receber uma devolutiva de como foi sua atuação no processo, como uma forma de desenvolvimento de carreira.

Durante o programa de estágio, os participantes poderão desenvolver suas habilidades técnicas e comportamentais por meio da imersão no dia a dia de trabalho da empresa. Além disso, terão a oportunidade de ingressar em uma companhia que atua em dois setores muito relevantes da economia, o agronegócio e a mineração.

Para participar, é preciso estar cursando Administração, Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Biologia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Ciência e Tecnologia, Comércio Exterior, Comunicação Social, Direito, Economia, Engenharias, Estatística, Geografia, Gestão de RH, Marketing, Matemática, Processamento de Dados, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Química, Relações Internacionais, Relações Públicas, Serviço Social, Sistemas de Informação e Tecnologia da Computação.

Salário: não-informado

Inscrições: Ate o dia 9 de janeiro os interessados devem acessar o site.

UPL - Estágio

O Programa de Estágio UPL 2023 tem como missão identificar 11 jovens talentos que tenham pensamento inovador, que sejam protagonistas de sua história e que queiram Crescer, se Desenvolver e Evoluir, obtendo experiências únicas e transformadoras para sua trajetória profissional.

Para participar, o jovem deverá estar cursando o segundo ou terceiro ano do ensino superior, ter conhecimento do pacote Office e Inglês. Além disso, deve oferecer disponibilidade para estagiar durante dois anos em Campinas, Salto de Pirapora ou Ituverava/SP.

Entre as vantagens de fazer parte da fornecedora global de produtos e soluções agrícolas sustentáveis, estão os benefícios oferecidos: Seguro de Vida, Assistência Médica, Assistência Odontológica, Clube de Desconto, Vale-Transporte ou Estacionamento, Vale-Alimentação, Vale-Refeição ou Refeitório, Gympass, Trilha de Desenvolvimento e Fretado.

Salário: de R$1.700 até R$2.000

Prazo de inscrição: Inscrições até 15 de janeiro por meio do site.