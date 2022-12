Nestlé está com 30 vagas para o seu Programa de Estágio 2023; inscreva-se

A Nestlé está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2023, que oferece oportunidades para atuar na sede da empresa localizada na capital paulista. Ao todo, são cerca de 30 vagas disponíveis.

Antes, as oportunidades de estágio eram oferecidas de forma isolada conforme demanda das áreas. A partir de agora, todo o processo passa a ser unificado dentro da companhia, em um ambiente colaborativo, para que a área de Recursos Humanos possa trabalhar mais de perto o desenvolvimento das pessoas durante o estágio.

“O processo consiste em uma primeira etapa na qual as pessoas passam por avaliações online. Depois, há uma dinâmica e uma entrevista final com os gestores das áreas com vagas disponíveis”, explica Ana Schiavone, gerente de Recrutamento e Seleção da Nestlé Brasil.

Outra novidade na dinâmica do processo é que a seleção passa a contar com trilhas de capacitação para todos os inscritos e feedback personalizado. Os aprovados no Programa de Estágio também passarão por um processo de mentoria com seus gestores ou tutores e receberão treinamentos ao longo dessa jornada com o objetivo de melhorar as suas competências pessoais e profissionais.

Quem pode se inscrever no Programa de Estágio da Nestlé?

Estudantes de todos os cursos superiores e técnicos e que estejam cursando entre o terceiro semestre e o penúltimo ano, independentemente da idade, podem se inscrever.

Também são pré-requisitos para as vagas de estágio:

conhecer o pacote Office (Word, Excel e Power Point),

ter disponibilidade para estagiar seis horas diárias, das 9h às 16h ou das 13h às 19h;

residir na Grande São Paulo.

Os benefícios oferecidos pela Nestlé são: bolsa auxílio, vale-refeição, auxílio transporte, assistência médica, seguro de vida, 13° salário, férias remuneradas e acesso às compras com desconto no Empório Nestlé (loja com produtos das empresas coligadas).

Como se inscrever no Programa de Estágio da Nestlé 2023?

Os interessados devem se inscrever até o dia 31 de janeiro por meio do site da Nestlé.

