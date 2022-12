Tempest, de cibersegurança, está com vagas abertas para o seu Programa de Estágio 2023

A Tempest, empresa especializada em cibersegurança, está com inscrições abertas para a 8ª edição do seu Programa de Estágio.

Com mais de 20 vagas abertas, o programa é voltado para pessoas que cursam as áreas de Gestão Financeira, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas da Informação, Análise Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Software, Administração e Marketing, com previsão de formatura após setembro de 2023.

As vagas são para as áreas de: Marketing da Tempest e do AllowMe (business unit da Tempest),, Financeiro, Threat Intelligence, Segurança e Privacidade, Pesquisa e Desenvolvimento, Infraestrutura, Controle de Sistemas Gerenciais, Consultoria, SOC (Security Operations Center) e ADS (Administração de Dispositivos de Segurança).

Uma vez aprovados, os estagiários serão acompanhados durante todo o programa por profissionais ‘bússolas’, responsáveis pela tutoria das atividades e do plano de desenvolvimento profissional, com orientações e feedbacks periódicos.

Haverá treinamentos técnicos e de soft skills e incentivo à participação em projetos que estejam em andamento dentro da empresa, para que possam vivenciar práticas do mercado.

“Estamos muito animados com a abertura de mais um programa de estágio da Tempest para continuar colaborando com a formação de jovens profissionais na área de cibersegurança, nos seus mais variados nichos de atuação”, afirma Gilberto Pimentel, Gerente de Gente e Gestão da Tempest.

O programa tem duração mínima de seis meses, podendo ser estendido para 1 ano. Além da bolsa auxílio, a empresa oferece os seguintes benefícios:

Auxílio Refeição ou Alimentação;

Auxílio Saúde;

Auxílio odontológico;

Auxílio Home Office;

Plano de bem-estar Vida Link;

Vale Transporte;

Day Off no dia do aniversário.

Como se inscrever no Programa de Estágio 2023 da Tempest

Os interessados podem se inscrever até o dia 2 de janeiro por meio do site.

