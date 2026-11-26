Crescer na carreira sem precisar mudar de empresa. Essa é uma das principais apostas da Sorocaba Refrescos, fabricante e distribuidora de produtos do sistema Coca-Cola no interior de São Paulo. Na companhia, que emprega 1.200 pessoas, aproximadamente 89% das vagas abertas em 2025 foram preenchidas por profissionais que já trabalhavam na empresa, segundo estimativa da direção de Recursos Humanos.

A estratégia faz parte de um modelo de gestão que prioriza o desenvolvimento de talentos internos antes de buscar profissionais no mercado. O objetivo é oferecer oportunidades de crescimento para quem já conhece a operação e, ao mesmo tempo, fortalecer a retenção de funcionários.

"A nossa proposta aqui é sempre aproveitar internamente as pessoas em promoção para trazer o nível mais baixo", afirma Angelo Fanti, diretor de Recursos Humanos da Sorocaba Refrescos, em entrevista à EXAME.

A política de valorização dos funcionários é um dos fatores que ajudaram a colocar a empresa entre os destaques do Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026.

Fundada há mais de 50 anos, a Sorocaba Refrescos é uma empresa familiar responsável pela fabricação, comercialização e distribuição de bebidas do sistema Coca-Cola na região de Sorocaba. Além dos refrigerantes, seu portfólio de distribuição inclui produtos da marca Leão e cervejas.

A companhia mantém uma fábrica que funciona 24 horas por dia e uma estrutura comercial responsável pelo atendimento aos pontos de venda da região.

Quase 90% das vagas são preenchidas internamente

Na Sorocaba Refrescos, o crescimento profissional começa, muitas vezes, no chão de fábrica.

A empresa prioriza a contratação de auxiliares de produção, profissionais de logística e funcionários responsáveis pela organização dos produtos nos supermercados. Conforme surgem oportunidades, aqueles que já fazem parte da companhia podem assumir funções de maior responsabilidade.

Segundo Fanti, a política de promoção interna não é uma regra absoluta, já que a empresa também busca profissionais externos quando identifica a necessidade de incorporar novas experiências.

"De vez em quando eu oxigeno, mas, para você ter ideia, acho que no ano passado, de todas as vagas que eu tive, 89% delas foram aproveitamento interno", afirma.

O modelo também está sendo utilizado na expansão da fábrica de Sorocaba. Atualmente, a unidade conta com seis linhas de produção e prepara a inauguração de outras duas, previstas para começar a operar em janeiro de 2027.

A ampliação exigirá novas contratações, mas a prioridade será movimentar os funcionários atuais para as novas operações.

A empresa prevê contratar 12 auxiliares de produção, enquanto profissionais que já trabalham na indústria serão promovidos para posições de operadores.

O movimento permite que a companhia preserve o conhecimento acumulado pelos funcionários e ofereça novas perspectivas de carreira.

Apesar da expansão, o número de contratações será relativamente limitado, já que as novas linhas terão maior nível de automação.

"A linha não vai aumentar tanto de mão de obra porque está muito mais automatizada", diz o executivo.

Dois dias de trabalho e dois de folga

Além das oportunidades de crescimento, a Sorocaba Refrescos aposta em mudanças na organização do trabalho para melhorar a qualidade de vida dos funcionários.

Uma das iniciativas é a escala 2x2, na qual os profissionais trabalham dois dias consecutivos e descansam nos dois seguintes.

O modelo já funciona há aproximadamente oito anos na área industrial e agora faz parte do planejamento de revisão das jornadas de outras equipes.

Atualmente, a companhia ainda mantém a escala 6x1 em parte da logística. A intenção é migrar essas atividades para jornadas 5x2 ou 2x2, conforme as características de cada função.

"A gente migrou a área da indústria para o 2x2. A 6x1 ainda existe na logística. O que eu estou fazendo agora é migrando para a jornada 5x2, quando eu posso, ou fazendo adequação também do 2x2", afirma Fanti.

Segundo o diretor, a empresa planejou iniciar novas mudanças em 16 de dezembro de 2026, considerando também a adequação da carga horária para os anos seguintes.

A adoção da escala 2x2 levantou questionamentos sobre a possibilidade de os funcionários exercerem outras atividades remuneradas durante os dias de descanso.

Fanti reconhece que isso acontece, mas afirma que a prioridade da empresa é acompanhar as condições de saúde e segurança dos profissionais.

"Tem pessoal que trabalha com Uber no dia que está de folga. Tem eletricista que faz bico? Pode. Mas como é que eu vou controlar?", questiona.

Bolsas de estudo e benefícios para funcionários

Outra iniciativa de desenvolvimento profissional é o programa de bolsas de estudo oferecido por uma fundação ligada à família proprietária da Sorocaba Refrescos.

O benefício permite que funcionários recebam apoio financeiro para cursar uma formação acadêmica relacionada às atividades que exercem na companhia.

Para participar, o profissional precisa se inscrever no programa e passar por uma avaliação interna. Caso seja aprovado, a fundação assume um percentual das mensalidades até a conclusão do curso.

"Você se inscreve nessa bolsa de estudos, a gente faz uma entrevista aqui e, aprovado, patrocina um percentual da sua mensalidade até a sua formação", afirma Fanti.

O programa existe há mais de 15 anos e, segundo o diretor, também contribui para a retenção de talentos.

Diferentemente de empresas que exigem um período mínimo de permanência após o recebimento de benefícios educacionais, a Sorocaba Refrescos não estabelece essa obrigação.

"A gente também não tem aquela coisa assim: se eu tiver patrocinado, você é obrigado a ficar. Não, a gente não obriga, mas as pessoas acabam ficando", diz.

Além da bolsa de estudos, a companhia oferece plano de saúde pela Unimed Sorocaba, cesta básica, cartão-alimentação, transporte fretado, vale-transporte, restaurante interno subsidiado e participação nos lucros e resultados (PLR).

Os funcionários podem escolher entre receber uma cesta básica física ou utilizar um cartão para comprar alimentos.

Segundo Fanti, a flexibilidade foi adotada para atender às diferentes necessidades dos trabalhadores.

"A maioria ainda mantém a cesta física. Mas eu flexibilizei: quem quiser optar pelo cartão, eu mantenho o cartão", afirma.

Na área administrativa, a empresa também adota o trabalho híbrido, com três dias presenciais e dois dias de home office para funções elegíveis.

Durante as obras de ampliação da fábrica, parte das equipes passou temporariamente a trabalhar três dias de casa, em razão da redução do espaço físico disponível.

A previsão é retornar ao modelo habitual após a conclusão das reformas.

Plano de saúde e prevenção

A saúde dos funcionários também ocupa espaço na estratégia de gestão de pessoas.

Há cerca de 12 anos, a companhia substituiu seu antigo plano médico pela Unimed Sorocaba, após identificar reclamações sobre a qualidade do atendimento e a dificuldade para marcar consultas.

A mudança praticamente dobrou o custo do benefício para a empresa, segundo o diretor.

"Foi uma mudança que aconteceu com muito esforço. Isso envolveu dinheiro. Você sai de um valor X para praticamente 2X", afirma.

Atualmente, a maior parte do custo do plano é assumida pela companhia.

A Sorocaba Refrescos também mantém um ambulatório médico dentro da fábrica, onde os funcionários podem realizar parte dos exames periódicos e receber acompanhamento de saúde ocupacional.

A empresa desenvolve há aproximadamente dez anos um trabalho de avaliação ergonômica dos postos de trabalho, com acompanhamento de indicadores relacionados a afastamentos, condições de saúde e segurança.

"Eu cuido junto com o ambulatório médico, com os nossos indicadores, para saber como é que está a saúde das pessoas aqui dentro", diz Fanti.

Campanhas de conscientização, como Outubro Rosa e Novembro Azul, também fazem parte do calendário interno.

Novo benefício para pais e mães

A Sorocaba Refrescos também prepara um benefício voltado aos funcionários que se tornam pais.

A proposta é oferecer um kit com produtos para recém-nascidos, destinado tanto às mães quanto aos pais que trabalham na empresa.

O projeto estava previsto para ser apresentado no planejamento orçamentário de novembro, com possibilidade de implantação em janeiro de 2027.

"É uma cesta mesmo, com kit para recém-nascido, que a gente vai fazer para pai e mãe", afirma o diretor.

A iniciativa ainda dependia de aprovação no momento da entrevista.

Além disso, a empresa oferece cesta de Natal e kit de bebidas aos funcionários no fim do ano.

A participação nos lucros e resultados é definida conforme acordo sindical e indicadores de desempenho.

Ao final de cada exercício, a companhia organiza um evento para apresentar os resultados aos funcionários e realizar sorteios de brindes, que incluem televisores, geladeiras, freezers e outros produtos.

O pagamento da PLR referente ao exercício é realizado no início do ano seguinte, conforme o calendário da companhia.

O desafio de manter um bom ambiente de trabalho

Para Fanti, porém, os benefícios financeiros e materiais não explicam, sozinhos, a permanência dos profissionais.

"Eu acho que o benefício maior é o clima que a gente tem instalado aqui dentro", afirma.

O executivo está há 15 anos na Sorocaba Refrescos e chegou à companhia com a missão de transformar uma estrutura de Recursos Humanos concentrada em rotinas administrativas em uma área mais estratégica.

Antes de ingressar na empresa, acumulou experiências em outros setores, incluindo a indústria metalúrgica e o mercado de bebidas.

"Meu desafio foi vir para cá e mudar o modelo de RH. Deixar de ser um RH para ser uma área de desenvolvimento de pessoas", diz.

A transformação exigiu adaptar práticas modernas de gestão à cultura de uma empresa familiar que já tinha décadas de história.

"Meu cuidado foi não desconstruir tudo aquilo que eles já tinham construído. Minha proposta foi trazer um modelo de gestão que fizesse sentido, mais moderno para o mercado", afirma.

Atualmente, a área liderada por Fanti reúne atividades de departamento pessoal, desenvolvimento humano e organizacional, remuneração, saúde, segurança, meio ambiente e comunicação interna.

Há dois anos, a central de relacionamento com o cliente também passou a integrar sua estrutura, com o objetivo de dar maior neutralidade ao tratamento das reclamações recebidas.

Na gestão de pessoas, uma das prioridades é o desenvolvimento das lideranças.

Segundo o diretor, a empresa não registra atualmente reclamações trabalhistas por assédio moral.

"Eu tenho zero reclamação trabalhista por assédio moral. Zero", afirma.

A companhia também mantém um canal interno de denúncias, chamado Fale com o Presidente, por meio do qual os funcionários podem apresentar reclamações e solicitar a apuração de situações relacionadas ao ambiente de trabalho.

Para acompanhar a percepção das equipes, a Sorocaba Refrescos participa há nove anos de uma pesquisa de clima organizacional da FIA.

O levantamento é utilizado para identificar oportunidades de melhoria e orientar planos de ação.

Fanti menciona um indicador de satisfação próximo de 84 pontos, embora não tenha detalhado a métrica utilizada.

"Como a gente está lá há nove anos, eu já estou um pouco mais confortável com isso", afirma.

Inteligência artificial e novas habilidades

A transformação tecnológica também chegou à área de Recursos Humanos.

A Sorocaba Refrescos iniciou um programa de letramento em inteligência artificial para preparar os funcionários para a utilização das ferramentas digitais.

O primeiro passo foi realizar uma pesquisa interna para identificar o nível de conhecimento dos profissionais sobre a tecnologia.

A partir dos resultados, a empresa está estruturando treinamentos divididos em diferentes níveis de aprendizagem.

"Já fizemos uma pesquisa para saber qual é o grau de conhecimento que você tem sobre IA e para a gente fazer um letramento por nível", afirma Fanti.

Atualmente, a utilização das ferramentas ocorre de maneira controlada, com autorização da área de tecnologia da informação.

Cada departamento conta com profissionais de referência para acompanhar o uso da tecnologia e orientar as equipes.

A previsão é ampliar a disponibilidade da inteligência artificial aos funcionários em 2027.

Segundo o diretor, a implantação gradual busca garantir a segurança das informações da companhia e preparar as pessoas para utilizar as ferramentas corretamente.

A meta de digitalizar 80% das vendas

Um dos maiores desafios para a gestão de pessoas em 2027 será a transformação digital da área comercial.

A Sorocaba Refrescos iniciou em outubro de 2026 um projeto-piloto para ampliar as vendas realizadas por aplicativos.

A meta é que 80% das vendas sejam feitas digitalmente em 2027, enquanto os 20% restantes continuem ocorrendo presencialmente.

A mudança exigirá uma transformação na rotina dos vendedores.

Em vez de visitar estabelecimentos apenas para registrar pedidos, os profissionais passarão a atuar no desenvolvimento dos clientes, ajudando comerciantes a melhorar a exposição dos produtos e ampliar as vendas.

"Você deixa de ser o cara que sai no carro ou na moto para parar de ponto de venda em ponto de venda para vender. Vai vender por aplicativo", explica Fanti.

Segundo o executivo, o objetivo não é substituir os profissionais pela tecnologia, mas transformar suas responsabilidades.

"O pessoal que faz venda presencial hoje vai ocupar uma outra função, a função de desenvolvedor de cliente. Então ninguém vai perder emprego", afirma.

A área de RH ficará responsável por preparar as equipes para essa transição, que também envolve os departamentos de tecnologia, finanças e trade marketing.

A capacitação será necessária tanto para os funcionários quanto para os clientes que ainda têm pouca familiaridade com aplicativos.

"Meu novo trabalho é capacitação", resume Fanti.

Contratações para o verão e expansão da fábrica

A companhia também se prepara para o aumento da demanda por bebidas no período de verão.

Entre novembro e janeiro, a Sorocaba Refrescos costuma reforçar suas equipes com profissionais temporários nas áreas de merchandising, logística e indústria.

Segundo Fanti, o reforço pode representar aproximadamente 20% da equipe de merchandising e 15% das equipes de logística e indústria, dependendo da necessidade de produção e distribuição.

As contratações são direcionadas principalmente à organização de produtos nos supermercados, à preparação das cargas para transporte e ao atendimento das demandas adicionais da fábrica.

Parte dos temporários pode ser considerada para oportunidades futuras, conforme o desempenho e a disponibilidade de vagas.

A expansão industrial prevista para janeiro de 2027 também exigirá novos treinamentos, especialmente porque as duas linhas adicionais terão maior nível de automação.

Para o RH, o desafio será preparar os funcionários para operar os equipamentos e acompanhar as mudanças nas funções.

O legado de uma gestão de pessoas

Depois de 15 anos à frente do RH da Sorocaba Refrescos, Fanti afirma que deseja deixar como legado uma cultura de gestão baseada no respeito, no desenvolvimento profissional e na valorização dos funcionários.

Para o executivo, a responsabilidade das lideranças vai além de acompanhar metas e resultados.

"Como é que eu trato as pessoas de uma forma respeitosa? É o mínimo que eu posso fazer", afirma.

A filosofia ajuda a explicar a estratégia da empresa de preencher a maior parte das vagas com talentos internos e investir na formação de quem já faz parte da operação.

Em um momento em que a companhia prepara novas linhas de produção, digitaliza suas vendas e revisa jornadas de trabalho, a gestão de pessoas terá o desafio de acompanhar essas transformações sem perder o vínculo com os funcionários.

"Eu sempre falo para o meu presidente e para os meus pares: a pessoa sai de casa com vontade de fazer as coisas bem-feitas. Se ela erra, não é proposital", diz Fanti.

Para uma empresa que completou cinco décadas de história, a aposta é que o crescimento dos negócios continue acompanhado pelo crescimento de quem já está dentro de casa.