O papel de quem ocupa cargos de liderança está passando por mudanças. Além de acompanhar indicadores e garantir a execução de estratégias, gestores precisam lidar com transformações tecnológicas, desenvolver talentos e tomar decisões em cenários cada vez mais complexos.

As competências exigidas também refletem essas mudanças. Um levantamento da consultoria Korn Ferry, divulgado em outubro de 2026, identificou a adaptabilidade como a habilidade mais desejada pelas organizações para 2027. Pensamento crítico e colaboração aparecem na sequência.

O estudo ouviu mais de 1.300 líderes e profissionais de gestão de talentos em mais de 75 países. Entre os entrevistados, 77% afirmaram que lacunas de competências serão um desafio maior do que a escassez de profissionais.

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5 habilidades que devem ganhar importância para líderes em 2027

As exigências para ocupar posições de gestão envolvem uma combinação de conhecimentos técnicos, capacidade analítica e habilidades interpessoais. Algumas competências aparecem com destaque nas pesquisas sobre o futuro da liderança.

1. Pensamento estratégico

A capacidade de enxergar o negócio além das demandas imediatas está entre as competências mais importantes para gestores.

Isso envolve interpretar informações, identificar oportunidades, avaliar riscos e compreender como decisões de uma área afetam os resultados de toda a organização.

Segundo o Global Leadership Monitor, da Russell Reynolds Associates, publicado em 2026, 55% dos líderes entrevistados apontaram o pensamento estratégico como a habilidade mais procurada para enfrentar os desafios organizacionais.

2. Adaptabilidade e gestão de mudanças

A introdução de novas tecnologias, alterações no comportamento dos consumidores e mudanças nos modelos de negócio exigem profissionais capazes de rever estratégias e conduzir equipes em períodos de transição.

Nesse cenário, o gestor precisa comunicar mudanças, estabelecer prioridades e ajudar os colaboradores a compreender novas demandas.

A Korn Ferry também identificou que 91% dos entrevistados esperam que habilidades de coaching e gestão de pessoas se tornem mais importantes para os gestores.

3. Inteligência artificial e conhecimento tecnológico

O domínio de ferramentas digitais também passa a fazer parte das responsabilidades de liderança. Mais do que conhecer aplicações de IA, gestores precisam compreender como essas tecnologias podem ser utilizadas para melhorar processos e apoiar decisões.

Isso inclui avaliar a qualidade das respostas produzidas pelas ferramentas, identificar limitações e estabelecer critérios para o uso responsável da tecnologia.

A pesquisa Global Leadership Forecast 2027, da DDI, aponta que 40% dos líderes desejam desenvolver a capacidade de impulsionar a inovação. O levantamento também identificou o uso estratégico da inteligência artificial como uma competência com previsão de crescimento nos investimentos em desenvolvimento de lideranças.

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4. Desenvolvimento e gestão de pessoas

O desempenho de uma equipe depende também da capacidade do gestor de identificar talentos, oferecer feedback e criar condições para o desenvolvimento profissional.

A liderança envolve delegar responsabilidades, acompanhar resultados e reconhecer necessidades de aprendizagem dos colaboradores.

Na pesquisa da DDI, identificar e desenvolver talentos aparece entre as seis principais competências que líderes desejam aprimorar nos próximos três anos, mencionada por 33% dos entrevistados.

5. Comunicação e tomada de decisão

Apresentar objetivos com clareza, negociar prioridades e conduzir conversas difíceis são atividades recorrentes em posições de gestão.

A comunicação também é importante para reduzir ruídos entre áreas e garantir que as equipes compreendam as decisões tomadas pela organização.

Já a capacidade de decidir exige combinar informações disponíveis, conhecimento do negócio e avaliação de possíveis consequências. Em cenários de incerteza, o gestor precisa reconhecer limitações e ajustar estratégias quando necessário.

Como se preparar para as novas exigências da liderança?

O desenvolvimento dessas competências envolve experiência prática, atualização constante e aprofundamento de conhecimentos em diferentes áreas do negócio.

Profissionais que desejam avançar para posições de gestão podem buscar formação em estratégia, finanças, tecnologia, gestão de pessoas e análise de dados. A combinação desses conhecimentos ajuda a ampliar a compreensão sobre o funcionamento das organizações e os impactos das decisões.

Os MBAs também são caminhos para aprofundar conhecimentos e ampliar a visão profissional, especialmente para quem pretende assumir responsabilidades maiores ou se preparar para novos desafios de carreira.

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