Liderança em 2027: 5 habilidades que gestores precisam desenvolver (Magnific)
Redatora de Inteligência Artificial, Carreira e Negócios
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 17h15.
O papel de quem ocupa cargos de liderança está passando por mudanças. Além de acompanhar indicadores e garantir a execução de estratégias, gestores precisam lidar com transformações tecnológicas, desenvolver talentos e tomar decisões em cenários cada vez mais complexos.
As competências exigidas também refletem essas mudanças. Um levantamento da consultoria Korn Ferry, divulgado em outubro de 2026, identificou a adaptabilidade como a habilidade mais desejada pelas organizações para 2027. Pensamento crítico e colaboração aparecem na sequência.
O estudo ouviu mais de 1.300 líderes e profissionais de gestão de talentos em mais de 75 países. Entre os entrevistados, 77% afirmaram que lacunas de competências serão um desafio maior do que a escassez de profissionais.
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As exigências para ocupar posições de gestão envolvem uma combinação de conhecimentos técnicos, capacidade analítica e habilidades interpessoais. Algumas competências aparecem com destaque nas pesquisas sobre o futuro da liderança.
A capacidade de enxergar o negócio além das demandas imediatas está entre as competências mais importantes para gestores.
Isso envolve interpretar informações, identificar oportunidades, avaliar riscos e compreender como decisões de uma área afetam os resultados de toda a organização.
Segundo o Global Leadership Monitor, da Russell Reynolds Associates, publicado em 2026, 55% dos líderes entrevistados apontaram o pensamento estratégico como a habilidade mais procurada para enfrentar os desafios organizacionais.
A introdução de novas tecnologias, alterações no comportamento dos consumidores e mudanças nos modelos de negócio exigem profissionais capazes de rever estratégias e conduzir equipes em períodos de transição.
Nesse cenário, o gestor precisa comunicar mudanças, estabelecer prioridades e ajudar os colaboradores a compreender novas demandas.
A Korn Ferry também identificou que 91% dos entrevistados esperam que habilidades de coaching e gestão de pessoas se tornem mais importantes para os gestores.
O domínio de ferramentas digitais também passa a fazer parte das responsabilidades de liderança. Mais do que conhecer aplicações de IA, gestores precisam compreender como essas tecnologias podem ser utilizadas para melhorar processos e apoiar decisões.
Isso inclui avaliar a qualidade das respostas produzidas pelas ferramentas, identificar limitações e estabelecer critérios para o uso responsável da tecnologia.
A pesquisa Global Leadership Forecast 2027, da DDI, aponta que 40% dos líderes desejam desenvolver a capacidade de impulsionar a inovação. O levantamento também identificou o uso estratégico da inteligência artificial como uma competência com previsão de crescimento nos investimentos em desenvolvimento de lideranças.
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O desempenho de uma equipe depende também da capacidade do gestor de identificar talentos, oferecer feedback e criar condições para o desenvolvimento profissional.A liderança envolve delegar responsabilidades, acompanhar resultados e reconhecer necessidades de aprendizagem dos colaboradores.
Na pesquisa da DDI, identificar e desenvolver talentos aparece entre as seis principais competências que líderes desejam aprimorar nos próximos três anos, mencionada por 33% dos entrevistados.
Apresentar objetivos com clareza, negociar prioridades e conduzir conversas difíceis são atividades recorrentes em posições de gestão.
A comunicação também é importante para reduzir ruídos entre áreas e garantir que as equipes compreendam as decisões tomadas pela organização.
Já a capacidade de decidir exige combinar informações disponíveis, conhecimento do negócio e avaliação de possíveis consequências. Em cenários de incerteza, o gestor precisa reconhecer limitações e ajustar estratégias quando necessário.
O desenvolvimento dessas competências envolve experiência prática, atualização constante e aprofundamento de conhecimentos em diferentes áreas do negócio.
Profissionais que desejam avançar para posições de gestão podem buscar formação em estratégia, finanças, tecnologia, gestão de pessoas e análise de dados. A combinação desses conhecimentos ajuda a ampliar a compreensão sobre o funcionamento das organizações e os impactos das decisões.
Os MBAs também são caminhos para aprofundar conhecimentos e ampliar a visão profissional, especialmente para quem pretende assumir responsabilidades maiores ou se preparar para novos desafios de carreira.
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