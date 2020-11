Diversos programas de estágio e trainee de empresas como 3M, Tim e BRF vão fechar as inscrições nesta semana. Quem deseja concorrer às vagas da Tim e BRF tem até esta segunda-feira (30) para fazer as inscrições. Veja abaixo os programas que ainda estarão abertos nos próximos dias.

Quer trabalhar na área de tecnologia? Aprenda data science e python do zero. Comece agora!

TIM – estágio

São 300 vagas de estágio em sete estados brasileiros. Para se inscrever, batas que a pessoa esteja com matrícula ativa e cursando a faculdade, com previsão de formatura a partir de junho de 2022. Não há restrições relacionadas às instituições de ensino e cursos de graduação. A empresa incentivará a inscrição e seleção de pessoas com deficiência, LGBTI+ e estudantes de diferentes faixas etárias, além de ter a meta de preencher 50% das vagas com pessoas negras.

Salário: entre R$ 1.350 e R$ 1.500; e benefícios (como curso de inglês)

Inscrições: até dia 30 de novembro pelo site

BRF – trainee

São 44 vagas para quem concluiu o ensino superior entre 2018 e 2020 em diversos cursos, como Agronomia, Veterinária, Zootecnia, Engenharias, Biologia, Administração, Economia e Farmácia.

Salário: R$6.500,00

Inscrições: até 30 de novembro pelo site

Simpress – estágio

A Simpress, provedora de outsourcing de equipamentos e soluções, anunciou a abertura das inscrições para o Programa Aprendiz 2021, para jovens profissionais que tenham entre 18 a 23 anos e ensino médio completo.

No total, serão 20 vagas, a maioria das vagas é para atuar nos escritórios localizados no bairro Barra Funda da zona oeste de São Paulo, Osasco e Santana de Parnaíba. As outras são para o escritório situado no centro do Rio de Janeiro (RJ).

Salário: competível com o mercado e benefícios

Inscrições: até 1 de dezembro no site

Instituto Votorantim – Estágio

O Instituto Votorantim, centro de inteligência que desenvolve soluções socioambientais, abriu inscrições para o Programa de Estágio 2021 com o mote ‘o futuro inicia agora’. São 7 vagas na áreas de Comunicação, Relacionamento Corporativo, Administrativo Financeiro, Inovação e Gestão de Programas.

Salário: 1750,00 + benefícios.

Inscrições: abertas até 2 de dezembro no site da Eureca.

3M – Trainee

A 3M, companhia que te um portfólio que contabiliza mais de 55.000 produtos, incluindo adesivos, abrasivos e fitas adesivas, está com seu programa de Trainee aberto, com vagas no estado de São Paulo e em Manaus. O Trainee é para quem graduados entre 12/2018 e 12/2020 e que tenham mudanças e viagens.

Inscrições: até 3 de dezembro no site

Salário: bolsa mensal compatível com o mercado e benefícios, como Gympass.



Corteva Agriscience – estágio

São mais de 80 vagas em sete estados do Brasil para estudantes de diferentes cursos, além de agronomia, como engenharia florestal, design, direito, jornalismo, química industrial, economia, entre outros.

Salário: R$ 2.000,00 e a empresa oferece curso de inglês online

Inscrições: até o dia 4 de dezembro pelo site da Cia de estágios

Motorola – Estágio

A Motorola abriu vagas para seu programa de estágio nos seus dois escritórios: Vila Olímpia, em São Paulo, e Jaguariúna (interior do estado).

Neste ano, as vagas são para as áreas de R&D (Software, GPE, GPD), Supply Chain, Service, Marketing, Financeira, Produtos e Jurídica.

Salário: bolsa compatível com o mercado e benefícios

Inscrições: currículos devem ser encaminhados para o e-mail estagiomoto@motorola.com até 4 de dezembro