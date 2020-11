Estágio e trainee: Alpargatas, Instituto Votorantim e outras vagas abertas

Precisa de ajuda para definir sua carreira? A Faculdade Descomplica está fazendo uma série de aulas gratuitas com dicas de carreira e sobre o mercado de trabalho. Com aula de abertura com o filósofo e professor Clóvis de Barros pelo Youtube, essa e as próximas semanas terão novos eventos.

Quer trabalhar na área de tecnologia? Aprenda data science e python do zero. Comece agora!

Depois do primeiro choque com a pandemia, com uma queda de 28% na contratação de universitários e recém-formados no primeiro semestre de 2020, as contratações voltaram com tudo e bateram um recorde.

Desde setembro, os números de contratação aumentaram 78% na comparação com o segundo semestre de 2019 na Cia de Talentos e na Bettha. Foram 1.467 vagas a mais que no ano passado sendo preenchidas por pessoas no início de carreira.

Confira mais empresas que abriram programas de estágio e trainee. Procura por uma vaga? As oportunidades disponíveis estão em ordem crescente de término do prazo.

Novembro

RB – estágios

A dona de marcas como Veja, Vanish e SBP tem 29 vagas de estágio abertas.

Salário: 1.750 reais e benefícios (vale-refeição ou refeitório; vale-transporte; recesso remunerado; seguro de vida; home office; short friday; academia ou Gympass; assistência médica e odontológica)

Inscrições: até 16 de novembro pelo site da Cia de Estágios

CCR – trainee

A empresa tem vagas em diversas localidades e aceita profissionais com formatura entre 2018 e 2020 em qualquer curso.

Salário: não informado

Inscrições: até 16 de novembro pelo site da Cia de Talentos

Henkel – estágio

O Programa de Estágio da Henkel tem duração de dois anos, com início em janeiro de 2021. Eles procuram estudantes que estejam no penúltimo ano em 2021 nos cursos de Administração, Engenharia, Química, Economia, Relações Internacionais, Marketing, Comércio Exterior ou áreas afins.

Salário: R$ 1.700 e benefícios (assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-transporte, ônibus fretado ou estacionamento no local, vale-refeição, décima terceira bolsa-auxílio e férias remuneradas

Inscrições: até 16 de novembro pelo site da Cia de Estágios

Thomson Reuters – estágio

O estágio tem oportunidade para diversas áreas e é voltado para aulos de bacharelado e tecnólogo com formação prevista entre 2021 e 2023. Será aceito conhecimento básico a avançado de inglês.

Salário: não informado

Inscrições: até 16 de novembro pelo site

Gerdau – estágio

A Gerdau abriu mais de 150 vagas no programa de estágio G.Start. A empresa não vai exigir inglês na seleção e procura universitários com formação prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. O objetivo do programa é acelerar o desenvolvimento dos estudantes e atrair pessoas alinhadas a cultura da Gerdau. As vagas são focadas nos cursos de Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Engenharias, Economia, Psicologia, Recursos Humanos e áreas correlatas.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 20 de novembro pelo site da Cia de Estágios

MSD – estágio

A farmacêutica procura por estudantes de graduação com formação para dezembro de 2022. Serão aceitos os cursos de Administração, Ciências Econômicas, Ciência da Computação, Comércio Exterior, Direito, Farmácia, Marketing, Medicina Veterinária, Psicologia, Relações Internacionais, Zootecnia e todas as áreas da Engenharia.

Salário: não informado

Inscrições: até 20 de novembro pelo site do 99 jobs

Dana – estágio

A multinacional do setor automotivo busca estagiários que estejam no terceiro ano de graduação para trabalhar em três localidades: Campinas (SP), Jundiai (SP) e Gravataí (RS). Entre os cursos elegíveis estão administração de empresas, economia, ciências econômicas, finanças, comércio exterior, direito, engenharias elétrica, mecânica, mecatrônica, metalúrgica e de produção.

Salário: não informado

Inscrições: até 20 de novembro pelo site da Companhia de Estágios

Novelis – estágio

São mais de 50 vagas voltadas para estudantes de níveis Técnico e Superior em áreas diversas, para atuação nas cidades de São Paulo, Santo André e Pindamonhangaba (SP). Por valorizar a diversidade, a empresa destina 50% das vagas a estudantes que se autodeclarem pretos ou pardos.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 20 de novembro pelo site

MSD Brasil – estágio

A farmacêutica MSD Brasil está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2021, voltado a estudantes de Campinas, Cruzeiro e São Paulo (SP), Montes Claros (MG) e Aparecida de Goiânia (GO).

Salário: não informado

Inscrições: até 20 de novembro no portal da 99 Jobs.

Carrefour – estágio

Para participar, é necessário ser estudantes de graduação nível bacharelado, período noturno, e ter previsão de conclusão em 2022. Não é obrigatório ter inglês, mas será um diferencial.

Salário: R$1.500,00 e benefícios

Inscrições: até 22 de novembro pelo site da 99 jobs

Grupo Fleury – estágio

São mais de 30 vagas para atuar em diversas áreas como: recursos humanos, marketing, finanças, engenharia, pesquisa e desenvolvimento, suprimentos e sustentabilidade, e estão distribuídas em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Todas as vagas possuem opções de trabalho remoto, integral ou parcial, além de ter o diferencial de que o inglês não é um pré-requisito.

Salário: de R$1,500.00 até R$1,800.00

Inscrições: até 22 de novembro pelo site

Grupo Pão de Açúcar – Estágio

O Grupo Pão de Açúcar, maior varejista alimentar da América do Sul, abre inscrições para seu Programa de Estágio 2021. As entrevistas para o processo serão feitas online e as inscrições vão até o dia 24 de novembro no site da Eureca. O programa é para estudantes que residam em São Paulo. As oportunidades são destinadas para graduandos com período de formação entre dezembro de 2021 e julho de 2023 nas áreas de Comunicação e Marketing, Comercial, Finanças, Inovação, Logística, Recursos Humanos, Sustentabilidade e TI.

Salário: R$1.450,00 mais benefícios

Inscrições: até 24 de novembro no site da Eureca.

Honda – Estágio

Estudantes interessados em iniciar a trajetória profissional terão a oportunidade de participar da seleção para o Programa de Estágio da Honda, cujas inscrições foram abertas na última quarta-feira (04). Serão oferecidas 17 vagas de estágio para atuação nas áreas comerciais, administrativas e financeiras das unidades da empresa em São Paulo (SP) e Sumaré (SP). Os selecionados darão início às atividades em janeiro de 2021.

A Honda busca estudantes com matrícula vigente em qualquer curso bacharel e formação prevista para dezembro de 2021 ou dezembro de 2022.

Salário: Compatível com o mercado mais benefícios.

Inscrições: até 27 de novembro pelo site.

TIM – estágio

São 300 vagas de estágio em sete estados brasileiros. Para se inscrever, batas que a pessoa esteja com matrícula ativa e cursando a faculdade, com previsão de formatura a partir de junho de 2022. Não há restrições relacionadas às instituições de ensino e cursos de graduação. A empresa incentivará a inscrição e seleção de pessoas com deficiência, LGBTI+ e estudantes de diferentes faixas etárias, além de ter a meta de preencher 50% das vagas com pessoas negras.

Salário: entre R$ 1.350 e R$ 1.500; e benefícios (como curso de inglês)

Inscrições: até dia 30 de novembro pelo site

BRF – trainee

São 44 vagas para quem concluiu o ensino superior entre 2018 e 2020 em diversos cursos, como Agronomia, Veterinária, Zootecnia, Engenharias, Biologia, Administração, Economia e Farmácia.

Salário: R$6.500,00

Inscrições: até 30 de novembro pelo site

Dezembro

Instituto Votorantim – Estágio

O Instituto Votorantim, centro de inteligência que desenvolve soluções socioambientais, abriu inscrições para o Programa de Estágio 2021 com o mote ‘o futuro inicia agora’. São 7 vagas na áreas de Comunicação, Relacionamento Corporativo, Administrativo Financeiro, Inovação e Gestão de Programas.

Salário: 1750,00 + benefícios.

Inscrições: abertas até 2 de dezembro no site da Eureca.

Corteva Agriscience – estágio

São mais de 80 vagas em sete estados do Brasil para estudantes de diferentes cursos, além de agronomia, como engenharia florestal, design, direito, jornalismo, química industrial, economia, entre outros.

Salário: R$ 2.000,00 e a empresa oferece curso de inglês online

Inscrições: até o dia 4 de dezembro pelo site da Cia de estágios

Rodobens – Estágio

A Rodobens, especializada em varejo automotivo e serviços financeiros, abriu inscrições para o programa de estágio Jovens Talentos 2021. As vagas são para São José do Rio Preto e São Paulo, e terão duração de 12 meses.

Previsto para começar em fevereiro de 2021, o programa oferece bolsa-auxílio mensal a partir de R$ 1.300,00 e benefícios como seguro de vida, vale-transporte e vale-refeição. As inscrições estarão disponíveis até 6 de dezembro, pelo site https://jovenstalentos.rodobens.com.br/

Salário: R$ 1.300,00 mais benefícios

Inscrições: Até 6 de dezembro no site.

Alpargatas – Trainee

A Alpargatas, detentora das marcas Havaianas, Dupé e Osklen, lançou na última quarta-feira (11) seu 1º Programa de Trainee Industrial. São 12 vagas direcionadas a graduados de Engenharia ou áreas correlatas para atuar nas plantas operacionais da empresa nos municípios de Campina Grande (PB), Santa Rita (PB), Montes Claros (MG) e Carpina (PE). Podem se inscrever jovens com formação nos cursos de Engenharia ou áreas correlatas entre dezembro de 2017 e 2020

Inscrições: Até 7 de dezembro pelo site.

Salário: não informado

GenesisGroup – trainee

As vagas são para atuação nos estados do Mato Grosso, Goiás e Paraná e podem participar jovens com conclusão de graduação entre 2018 e 2020 nos cursos de Agronomia, Engenharia Agrícola e/ou Engenharia Agronômica. Também podem participar recém-formados em curso técnico Agrícola com curso superior em outra área, como engenharia ambiental, zootecnia, administração.

Salário: não informado

Inscrições: até 14 de dezembro pelo site

Otis – Estágio

A Otis abriu 51 vagas de estágio técnico em todo o Brasil através de seu Programa Rota Escola. Este ano o projeto está alinhado a inclusão de gênero e as oportunidades são para todos os estudantes com mais de 18 anos, dos cursos técnicos de elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica, automação e mecânica.

Salário: R$ 1.100,00 mais benefícios.

Inscrições: até 18 de dezembro pelo site.

Globo – estágio

A empresa abriu um banco de talentos na área de tecnologia para contratação contínua de estagiários até o fim do ano. Serão vagas de UX, desenvolvimento, inteligência artificial, ciência de dados, entre outras.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de dezembro pelo site

JANEIRO

Bloomin’ Brands – Estágio

A Bloomin’ Brands, companhia detentora das marcas Outback e Abbraccio, abriu as inscrições para o seu Programa de Estágio 2021, com vagas para atuação no escritório corporativo da empresa, em São Paulo. As vagas são ofertadas em diferentes áreas, como Remuneração – Recursos Humanos, Marketing, Compras, Legal, Transformação Digital, Trade Marketing e Operações.

Salário: compatível com o mercado. Inscrições: Até 31 de janeiro no : Até 31 de janeiro no site

MARÇO

Saint-Gobain – estágio

A empresa procura estudantes cursando ensino superior a partir do terceiro ano, com inglês intermediário e conhecimento intermediário do pacote office.

Salário: não informado

Inscrições: até 1 de março de 2022 pelo site do Across Jobs

Tereos – Trainee

A Tereos, uma das líderes mundiais na produção de açúcar, álcool e amidos, abriu na última quinta-feira, 5 de novembro, o período de inscrições para o programa de trainees 2021. As vagas disponíveis são para atuar em diversas áreas nas unidades industriais do Grupo. O programa tem duração de 18 meses e os participantes já começam como colaboradores efetivados. Os pré-requisitos para participação são: ter formação superior concluída entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020, fluência em inglês e disponibilidade para residir no interior de São Paulo

Salário: Compatível com o mercado mais benefícios.

Inscrições: Site da empresa

Heach RH – trainee

A Heach Recursos Humanos, empresa de recrutamento e seleção, anuncia 4 vagas para o Programa de Aceleração Trainee, que tem como objetivo ajudar os jovens a acelerarem suas carreiras em grandes empresas

As oportunidades disponíveis são para Trainee em Recrutamento, Seleção e Inteligência Artificial, em Processos de Recursos Humanos, em Relacionamento Comercial e em Inteligência de Mercado. Os requisitos para se candidatar às vagas são: graduação completa em Administração, Economia, Marketing, Psicologia ou Recursos Humanos, conhecimento intermediário do Pacote Office e um perfil proativo, com foco em soluções de problemas.

Salário: Não informado

Inscrições: Podem ser feitas no site

Cummins Brasil – Estágio

A Cummins Brasil iniciou no último dia 30 as inscrições do Programa de Estágio, com início previsto em fevereiro de 2020. Serão 33 novas vagas abertas para o público universitário. Com o objetivo de promover a diversidade e a inclusão na sua força de trabalho, a empresa vai priorizar a contratação de estudantes do Ensino Superior que contribuam com a pluralidade e intercâmbio cultural neste processo.

Salário: Não informado

Inscrições: Podem ser feitas neste site

BASF – estágio

As vagas são para atuar nos segmentos Automotivo, Agronegócio, Químico, Tintas Suvinil e na área Corporativa. A empresa tem programas para alunos do ensino superior, ensino técnico e focados na área de Agronomia e Engenharia Agrônoma.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

KPMG – trainee

Para se candidatar, é necessário ter graduação de junho de 2019 a dezembro de 2024. O processo também pede por inglês intermediário. São vagas em diversas cidades do Brasil.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Nestlé – estágio

O programa aceita estudantes de todos os cursos de graduação com formação prevista entre Dezembro de 2020 a Julho de 2021; É necessário ter inglês a partir do intermediário e ter bons conhecimentos no pacote Office.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Celere – estágio

A empresa tem vagas em São Paulo para Estágio em Engenharia de Qualidade de Software e Estágio em Levantamento de Projetos e Orçamentos.

Salário: não informado

Inscrições: pelo LinkedIn

Amazon – estágio

Com ambiente de trabalho dinâmico e estímulo à inovação, a Amazon têm neste momento 13 vagas abertas para diferentes áreas de atuação, em São Paulo, Barueri e Campinas.

Salário: 2.300 reais

Inscrições: pelo site da Cia de Estágios

EY – trainee

São 250 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até três anos). Para os cursos de Ciências Contábeis e de TI, é exigido o nível básico de inglês. O inglês intermediário é pré-requisito para os demais cursos de Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Economia, Relações Internacionais, Comércio Exterior, Direito, Engenharia (todas), Estatística, Física, Matemática, Psicologia, Marketing, Publicidade e Propaganda, Design.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

Radix – estágio

Oportunidades para banco de talentos em diversas áreas e escritórios da empresa.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do Gupy

Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP) – estágio

Vagas para estudantes matriculados a partir do 2ª semestre do curso de graduação, com preferências pelos cursos de Administração, Economia, Matemática, Estatística, Direito, Marketing, Publicidade e Propaganda, Ciências da Computação, Análise de Sistemas, Segurança da Informação, Engenharia da Computação, Sistema da Informação e demais áreas relacionadas à tecnologia.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do WallJobs

GOVBR – estágio

Vagas na empresa de soluções para gestão pública nas áreas de Análise de Negócio, Desenvolvimento de Software, Arquitetura UX, Ciência de Dados, Devops, Qualidade e Agilidade.

Salário: não informado

Inscrições: vagas recorrentes pelo site

IBM – estágio

A empresa publica vagas em seu site de oportunidades. Para o programa de 2020, a IBM aceita estudantes de qualquer curso com graduação prevista a partir de dezembro de 2021. É desejável ter conhecimento de inglês.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site

Ternium – trainee

As vagas oferecidas são para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas.

Salário: não informado

Inscrições: o ano inteiro pelo site Vagas

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio

Durante todo ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo (SP) podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

FAPES – estágio

O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de Administração, Comunicação, Contabilidade, Direito, Economia e Sistemas de Informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: o ano todo é possível cadastrar currículo pelo site do Vagas

Ipiranga – estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga