Gerdau tem mais de 150 vagas para estudantes e não exige inglês

A Gerdau, empresa brasileira produtora de aço, abriu mais de 150 vagas no programa de estágio G.Start.

A empresa não vai exigir inglês na seleção e procura universitários com formação prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. O objetivo do programa é acelerar o desenvolvimento dos estudantes e atrair pessoas alinhadas a cultura da Gerdau.

As vagas são focadas nos cursos de Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Engenharias, Economia, Psicologia, Recursos Humanos e áreas correlatas.

E as oportunidades estão espalhadas pelos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Pernambuco.

A seleção terá cinco etapas. Além da inscrição, haverá um questionário comportamental e game, entrevista com a Cia de Estágios, painel de negócios e entrevista com o gestor. O início do programa está previsto para fevereiro.

Durante o estágio, os estudantes passarão por um programa de desenvolvimento para a carreira e poderão aprender também sobre o todas as áreas do negócio.

Segundo a líder de Pessoas e Responsabilidade Social da Gerdau, Caroline Carpenedo, os estudantes terão espaço para aprender, errar, praticar e continuar evoluindo.

“Prezamos pelo trabalho colaborativo e somos engajados no desenvolvimento de todas as pessoas, desde o início de sua jornada profissional”, conta ela.

As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de novembro pelo site da Cia de Estágios.