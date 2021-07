Estado de SP suspende home office para servidores públicos

Os servidores públicos de São Paulo deverão voltar ao trabalho presencial. A determinação aconteceu com base em dados que mostram um controle na transmissão da covid-19 no estado, segundo o governo. No país, dados do Imperial College apontam que a taxa de transmissão é a menor desde novembro de 2020, indicando uma situação também sob controle.

Para organizar a volta dos servidores públicos aos prédios, as secretarias estão começando a publicar no Diário Oficial como será a volta ao modelo presencial. As primeiras pastas a organizar isso foram a Secretaria de Educação e a de Justiça e Cidadania.

O funcionários públicos que ainda não tomaram as vacinas e que façam parte de algum grupo de risco poderão continuar a trabalhar de home office.

O estado de São Paulo tem cerca de 600 mil pessoas ativas no serviço público e foi o estado mais atingido pela pandemia da covid-19. Desde o início da crise sanitária, mais de 130 mil pessoas morreram no estado devido à doença.

Na pandemia, o trabalho remoto chegou a ser realidade para 10% da população empregada segundo os últimos dados do IBGE que registraram de onde os brasileiros estavam trabalhando.

Nesta semana, o prefeito da capital paulista Ricardo Nunes decidiu reabri a Avenida Paulista ao público no próximo domingo, 18. De acordo com o prefeito Ricardo Nunes (MBD), o programa Ruas Abertas, quando os carros ficam impedidos de passar pelo local, será retomado apenas pela manhã, das 8h às 12h.