Paulista será reaberta ao lazer neste domingo, mas com horário reduzido

A Avenida Paulista será reaberta ao público no próximo domingo, 18. De acordo com o prefeito Ricardo Nunes (MBD), o programa Ruas Abertas, quando os carros ficam impedidos de passar pelo local, será retomado apenas pela manhã, das 8h às 12h.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

“Vamos abrir a Paulista, não de forma total. Ontem na nossa reunião de comitê nos foi apresentado que no período das 8h às 12h você tem um público que mantém distanciamento, que é mais família, que vai de bicicleta ou caminhar. À tarde é um outro público que tem um volume maior de pessoas, por isso foi sugerido e eu acatei que será a princípio de manhã”, disse Nunes em entrevista à rádio CBN nesta terça-feira, 13.

Ainda de acordo com o prefeito, o uso de máscara continua obrigatório e haverá uma campanha de conscientização e orientação para as pessoas que circularem pelo local.

O fechamento da Avenida Paulista para os carros aos domingos estava suspenso desde março de 2020 por conta da pandemia de covid-19. Na época, o então prefeito Bruno Covas justificou a determinação porque o espaço concentra um grande número de pessoas aos finais de semana, gerando aglomerações.

Segundo dados da prefeitura, a cidade de São Paulo tem uma taxa de ocupação de leitos de UTI de 57%, e de enfermaria de 40%. No pior momento da pandemia, há dois meses, este número ficou perto de 90%.

Vacinação na capital

A capital paulista já imunizou contra a covid-19 com pelo menos a primeira dose cerca de 70% da população adulta, com mais de 18 anos. Nesta semana a vacinação é para pessoas entre 37 e 35 anos. Ainda não foram divulgadas novas datas, mas a expectativa é de que a partir de segunda-feira seja aplicado em pessoas com 34 anos.

37 anos - 12/07 a 14/07 (segunda, terça e quarta)

36 anos - 15/07 (quinta)

35 anos: 16/07 (sexta)

Repescagem 35 a 37 anos e D2 de todos os grupos: 17/07 (sábado)

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.