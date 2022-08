Esta plataforma de vagas oferece benefícios sociais para autônomos

Se há uma preocupação comum entre autônomos, com certeza é a instabilidade, isso porque esses profissionais dependem exclusivamente da própria renda e ter que se programar para viajar ou aumentar a família, não é tarefa fácil.

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), durante o período pré-pandemia o Brasil contava com 24,3 milhões de trabalhadores autônomos. Entretanto, até o quarto trimestre de 2021, o país já contava com 26 milhões de trabalhadores que aderiram a essa modalidade.

Acreditando que relações de trabalho podem ser mais justas, a Free The Freela, plataforma para vagas freelancer, criou o Capital de Benefícios para que todos os autônomos cadastrados possam usufruir de férias e licença parental remuneradas.

“Nosso objetivo é tornar a contratação de freelancers segura, econômica e rápida, conectando as partes com base no preço, semelhança de fuso horário e descrição do trabalho, enquanto garantimos a estabilidade financeira dos profissionais através de benefícios e educação contínua", diz Sarah Lucena, CEO da Free the Freela.

O site possui curadoria de talentos e, em média, os usuários possuem 5 anos de experiência em suas áreas de atuação.

“Um profissional custa em média o dobro do seu salário para as empresas. Com a Free The Freela é possível oferecer férias e licença parental aos colaboradores sem os custos de tê-lo como empregado, nem as amarras de uma relação de dependência. Promovemos negócios que são justos e flexíveis ao mesmo tempo”, diz Lucena.

Contratação

Quem deseja contratar os talentos da região pode publicar um projeto e receber propostas ou explorar o perfil dos profissionais e tratar diretamente com quem for do seu interesse.

A Free The Freela intermedia todo o processo de contratação, desde a busca, negociação, assinatura de contrato digital, pagamento e entrega do projeto, oferecendo a quem contrata dezenas de métodos de pagamento para efetuar a compra do serviço em moeda local e garantia total de satisfação.

Os freelancers, por sua vez, acumulam capital para tirar férias ou licença parental e tem a segurança de

receber o pagamento assim que o projeto for finalizado.

Talentos da América Latina

Para além dos benefícios sociais, uma das missões da plataforma é conectar talentos da América Latina com clientes no exterior, para isso, a plataforma acaba com a burocracia do recebimento do pagamento pelo serviço e da entrega do serviço.

"Após cinco meses de operações, construímos organicamente uma comunidade de mais de 1000 clientes ativos em mais de 23 países diferentes", diz a CEO.

