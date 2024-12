Esta empresa para tudo no fim do ano e presenteia seus funcionários com uma viagem

Ao invés de um panetone, já pensou em ganhar uma viagem com tudo pago para viajar com os colegas da empresa? Esse é um dos benefícios que a FI Group, multinacional espanhola oferece aos seus funcionários. A companhia, que realiza consultoria para a obtenção de incentivos fiscais relacionados a atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D), chegou no Brasil em 2011 e desde então tem apostado em diferentes benefícios para engajar seus talentos. Um deles é a viagem de fim de ano que para 100% as operações e leva os funcionários para um momento de lazer com os colegas de trabalho.

"Parar a empresa para uma viagem de fim de ano é um desafio, mas acreditamos que faz toda a diferença. Esse momento permite que as pessoas vivenciem a nossa cultura e fortaleçam conexões. Somos um país continental e é difícil juntar alguém de Manaus com alguém de Porto Alegre," afirma Vanessa Montagnoli, gerente de RH do FI Group, responsável pela área de Recursos Humanos da FI Group há mais de sete anos.

Nos últimos anos, os funcionários já foram a destinos como Trancoso, Angra dos Reis, cruzeiro de 4 dias pelo litoral brasileiro e Cartagena, na Colômbia. Neste ano, a celebração ocorreu no Bourbon Atibaia Resort, em São Paulo, e durou dois dias.

“Queremos manter esse benefício da viagem de fim de ano nos próximos anos, mesmo com algumas adaptações por conta do tamanho da equipe que só cresce”, afirma a executiva que reforça que hoje, só no Brasil, o grupo já soma 400 funcionários.

Os benefícios de fim de ano para os funcionários da FI Group não param na viagem. Os funcionários que hoje estão no modelo híbrido (três dias remotos e dois no presencial) poderão ficar 100% em home office nas duas últimas semanas do mês e receberão panetone e um saldo extra no cartão flexível como presentes de fim de ano. “Também oferecemos um happy hour em cada estado, como forma de celebrar os resultados da equipe em cada parte do país”, diz a executiva.

Neste ano, a companhia também começou a valorizar os funcionários pode tempo de casa. Por meio do “Projeto Raízes”, a empresa celebra na festa de fim de ano os funcionários que chegaram aos 5 e 10 anos de empresa, oferecendo prêmios especiais como forma de reconhecimento. “Os funcionários recebem um voucher de experiência em um valor específico. É uma forma de reconhecer quem permanece na empresa e cresce em responsabilidade”, diz Montagnoli.

Funcionários da FI Group no cruzeiro realizado em 2019 (FI Group /Divulgação)

O poder da escuta ativa

Para manter os funcionários engajados durante todo ano, a FI Group precisou apostar em outros benefícios. A última atualização do pacote aconteceu no começo de 2020, durante a pandemia – e o caminho para adotar os benefícios voltados às necessidades dos funcionários foi por meio da escuta ativa, afirma Montagnoli.

"Testamos, por exemplo, um programa de saúde mental na pandemia, mas vimos que não houve adesão. Redirecionamos o investimento para o convênio médico com melhores condições, que era prioridade no momento," diz Montagnoli.

A cultura do home office chegou na rotina dos funcionários da FI Group antes mesmo da pandemia. “Tínhamos em 2019 um dia de home office por semana. Parece pouco, mas naquela época já era um benefício diferente no mercado”, diz a executiva do RH que conta que os funcionários estão no regime híbrido (três vezes no presencial e dois dias de home office) e possuem direito ao auxílio home office.

Outro investimento foi a implementação do cartão de benefícios flexíveis, em 2021. "Queríamos que o funcionário tivesse mais autonomia. Às vezes, com o mesmo valor, o benefício faz mais sentido se ele puder escolher onde usar," conta Montagnoli.

Além da viagem, a empresa aposta em outros benefícios não monetários, como day off no mês do aniversário e cinco dias de emenda de feriados sem necessidade de compensação. "As pessoas têm autonomia para escolher quais feriados desejam emendar. Esse tipo de flexibilidade, que não tem custo elevado para a empresa, agrega muito valor para o funcionário”, afirma.

Atualmente, a companhia oferece outros benefícios no Brasil como seguro de vida em grupo, vale-refeição e alimentação, convênio odontológico, convênio médico sem coparticipação ou descontos para funcionários, e auxílio educação e cultura, destinados a funcionários a partir do cargo sênior.

"Queremos valorizar o crescimento do funcionário. Quando ele atinge o cargo de sênior, ele assume mais responsabilidades e mostra um comprometimento maior com o projeto da empresa. Acreditamos que benefícios exclusivos para alta gestão é uma forma de reconhecer essa dedicação e incentivar o desenvolvimento contínuo”, diz a executiva.

Parte dos funcionários da FI Group em Cartagena, Colômbia, na viagem de fim de ano realizada em 2023. (FI Group/Divulgação)

Treinamento de líderes e oportunidades internacionais

Para sustentar o crescimento, a empresa aposta no desenvolvimento de líderes. O programa, que começou em 2020, investe em três pilares:

Compreender: para funcionários com potencial de liderança.

para funcionários com potencial de liderança. Desenvolver: focado em líderes já estabelecidos.

focado em líderes já estabelecidos. Inspirar: voltado para gerentes e diretores.

"Nós cuidamos dos líderes para que eles cuidem das nossas pessoas. São investimentos em tempo, energia e dinheiro, mas fundamentais para o nosso modelo de negócio, que é baseado no capital humano," afirma a executiva de RH.

Por ser uma empresa multinacional presente em diversos países, a FI Group oferece oportunidades internacionais para seus funcionários. "Trabalhamos por hubs, e isso cria oportunidades para que nossos funcionários atuem em projetos fora do Brasil, mesmo contratados aqui. Temos pessoas no Brasil que trabalham para os Estados Unidos e Canadá, por exemplo."

Há também casos em que surgem vagas internacionais abertas internamente, permitindo que funcionários interessados participem dos processos seletivos. Um exemplo recente é de dois consultores brasileiros que, em janeiro de 2025, se mudarão para os Estados Unidos para assumir novas posições, afirma Montagnoli. "Essas oportunidades surgem conforme a demanda do negócio. Não temos um sistema estruturado, mas valorizamos o protagonismo dos funcionários, que percebem essas chances e se candidatam."

Vanessa Montagnoli, gerente de RH do FI Group: "Nós cuidamos dos líderes para que eles cuidem das nossas pessoas" (FI Group /Divulgação)

Diversidade e inclusão

Em parceria com a consultoria AS, a empresa estruturou um programa de diversidade, equidade e inclusão em 2024. Após um censo interno, o próximo passo será a criação de comitês e grupos de afinidade. "Estamos avançando no equilíbrio de gênero, com 50% de presença feminina, inclusive em cargos de liderança. Agora, nosso desafio é evoluir nas frentes racial, PCD e LGBTQIA+."

A FI Group, que completará 13 anos no Brasil em 2024, está presente em todas as regiões do país, com escritórios em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Manaus. Globalmente, a multinacional atua em países como Espanha, Portugal, Canadá e Estados Unidos. A previsão de faturamento da companhia para este ano é de mais de 380 milhões de reais globalmente. Quando o recorte é Brasil, a previsão de faturamento para este ano é de chegar a 101 milhões de reais.

"Nosso objetivo é fidelizar o funcionário com benefícios que realmente façam sentido. Queremos que eles cresçam conosco, porque quem faz a FI Group são as pessoas," afirma Montagnoli.