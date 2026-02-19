O que líderes estão fazendo para o Ano do Cavalo de Fogo — e o que aprender com eles

Decoração de cavalo durante festa do Ano Novo Chinês em Marina Bay, Singapura (REUTERS/Edgar Su)
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 05h00.
Na cosmologia chinesa, o Cavalo de Fogo representa energia máxima, velocidade e impulso. O ciclo, que começou em 17 fevereiro de 2026, é associado a transformação, ambição e movimento acelerado.
Mas para líderes e fundadores, intensidade por si só não garante resultado. Executivos asiático-americanos explicam como pretendem transformar esse momento simbólico em estratégia concreta de crescimento. As informações foram retiradas de Inc.
Jing Gao, fundadora e CEO da marca Fly by Jing, afirma que o Cavalo de Fogo “recompensa o momentum”. Para ela, 2026 é ano de assumir espaço e ampliar presença.
Mas essa visibilidade vem acompanhada de disciplina. Gao cita o princípio taoísta de que “a forma mais elevada do bem é como a água”: estratégica, adaptável e paciente.
Isso significa manter clareza na narrativa da marca e construir pensando no longo prazo, mesmo em um ambiente de aceleração.
Yanghee Paik, CEO da Rael, afirma que o foco para 2026 não é crescimento a qualquer custo, mas fortalecimento de relações.
A estratégia envolve investir em clientes mais leais, comunidade de criadores e cultura interna sólida. Para ela, sustentar momentum exige profundidade, não apenas expansão.
Recrutar talentos, reter equipes fortes e buscar mentoria também fazem parte do plano de execução.
TJ Yoon, fundador da House of Balance, afirma que o ano será dedicado a eliminar métricas superficiais e priorizar retenção e engajamento real.
Em vez de depender exclusivamente de influenciadores e anúncios digitais, a empresa planeja realizar eventos presenciais e experiências imersivas para fortalecer conexão com clientes.
A resolução central é expansão disciplinada no mercado americano — com profundidade de relacionamento, não apenas volume.
