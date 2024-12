De viagem a festa com Jorge e Mateus: veja benefícios excepcionais que empresas dão no fim de ano

A felicidade de muitos funcionários no final do ano vai além das tradicionais folgas para celebrar o Natal e a virada com a família e amigos. O momento de confraternização se tornou uma aposta estratégica para muitas empresas, que vão além do simples panetone ou cesta de Natal. Investir em grandes eventos de fim de ano é uma forma de reconhecer o esforço dos funcionários, fortalecer o engajamento e celebrar as conquistas do ano em um ambiente mais leve e descontraído.

Há empresas no Brasil que oferecem viagens dentro de fora do país, outras que realizam aquelas festas estilo formatura com banda e open bar e até empresas que oferecem auxílio para pessoas que precisam viajar e não tem onde deixar o pet.

Saiba mais como empresas estão encerrando o ano com chave de ouro com seus funcionários.

Viagem dentro ou fora do país

A FI Group, multinacional espanhola que incentiva a inovação por meio da redução de carga tributária para empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento (P&D), está presente no Brasil desde 2011, e entre os benefícios da companhia está uma viagem anual de fim de ano, que pausa 100% das operações e proporciona aos funcionários dias de lazer e integração.

“Parar toda a empresa para uma viagem de fim de ano é um desafio, mas acreditamos que faz a diferença. Esse momento permite que as pessoas vivenciem a nossa cultura e fortaleçam conexões. Somos um país continental, e é difícil juntar alguém de Manaus com alguém de Porto Alegre, por exemplo”, afirma Vanessa Montagnoli, gerente de RH da FI Group há mais de sete anos.

Nos últimos anos, os funcionários já tiveram a oportunidade de visitar destinos como Trancoso, Angra dos Reis, já fizeram um cruzeiro de quatro dias pelo litoral brasileiro e, mais recentemente, viajaram para Cartagena, na Colômbia. Em 2024, a celebração aconteceu no Bourbon Atibaia Resort, em São Paulo, e durou dois dias.

“Queremos manter esse benefício nos próximos anos, mesmo com adaptações, já que a equipe só cresce”, afirma Montagnoli.

Os benefícios de fim de ano da FI Group não param por aí para os 400 funcionários no Brasil. Como reconhecimento adicional, os funcionários, que atuam em um modelo híbrido (três dias remotos e dois presenciais), poderão trabalhar 100% em home office nas últimas duas semanas do ano. Além disso, recebem um panetone especial e um saldo extra no cartão de benefícios flexíveis.

Para celebrar os resultados do ano em cada localidade, a empresa também promove happy hours regionais, com eventos descontraídos e open bar.

Outro benefício da multinacional que começou neste ano foi o “Projeto Raízes”, que celebra os funcionários que completaram 5 e 10 anos de empresa. Durante a festa de fim de ano, esses profissionais recebem um voucher de experiência, com valores específicos de acordo com o tempo de casa.

“É uma forma de reconhecer quem permanece conosco e cresce em responsabilidade. Queremos que nossos funcionários sintam que fazem parte do sucesso da empresa”, afirma Montagnoli.

Parte dos funcionários da FI Group em Cartagena, Colômbia, em 2023 (FI Group /Divulgação)

Festa de fim de ano com artista

Neste fim de ano, a seguradora Porto realizou a tradicional festa de fim de ano que aconteceu na última sexta-feira (13), no Expo Center Norte, em São Paulo, com o tema “Quando a Magia Acontece”. Inspirada no Jeito Porto de fazer a magia acontecer, a celebração homenageou os prestadores de serviços – guincheiros, encanadores, mecânicos – profissionais essenciais que representam diariamente a Porto e impactam milhões de pessoas.

O evento reuniu 10 mil funcionários em um espaço de 23 mil metros quadrados. Como de costume, os funcionários receberam uma camiseta para usar no dia, inspirada, nesta edição, nos uniformes dos prestadores de serviço.

Patrícia Coimbra, Diretora de Gente e Cultura da Porto, destacou a importância deste momento. “Na Porto, valorizamos cada funcionários e acreditamos que o reconhecimento e a celebração são fundamentais para fortalecer o espírito de equipe e a cultura de pertencimento que tanto prezamos. Nossa festa de fim de ano é um símbolo desse compromisso e uma forma de agradecer o empenho e a dedicação de todos que constroem, dia após dia, a história da Porto.”

As atrações deste ano contaram com shows do Inimigos da HP, da dupla Jorge & Mateus e uma apresentação especial de uma banda formada por executivos da Porto, que contou com a participação do CEO do Grupo, Paulo Kakinoff.

Além da programação musical, a festa ofereceu espaços instagramáveis, variedade de alimentação e bebidas, jogos, massagens e até uma grandiosa piscina de bolinhas com escorregador. Cada detalhe foi planejado ao longo de nove meses, com a participação de mais de 1.600 pessoas na organização.

A celebração se estendeu ao final de semana, com atividades especialmente voltadas para os prestadores de serviços e suas famílias. Mais de 7 mil pessoas participaram das festividades no sábado e domingo, que contaram com shows do grupo Katinguelê e da banda Cowbell.

Nos três dias de comemoração, a Porto envolveu mais de 3 mil pessoas para garantir a execução do evento. “Esta é a nossa forma de agradecer a cada colaborador e prestador de serviço, que fazem a magia acontecer todos os dias”, conta Coimbra.

Festa de fim de ano da Porto envolveu mais de 10 mil funcionários este ano (Porto/Divulgação)

Brindes especiais para curtir o fim de ano do seu jeito

O Grupo Becomex, especialista em soluções tributárias, fiscais e aduaneiras, encontrou uma forma única de reconhecer e agradecer o esforço de seus funcionários no fim do ano. Desde 2021, a empresa permite que os 700 funcionários, conhecidos como Becomexters, escolham o brinde que desejam receber, entre opções práticas e personalizadas.

Em 2024, os funcionários puderam escolher entre:

Mala de viagem de rodinhas;

Kit praia (com cadeira, cooler e frescobol);

Power bank potente com múltiplas entradas;

Kit Perdigão Becomex.

Além dos brindes, a Becomex incentiva seus líderes a organizarem confraternizações de equipe, patrocinadas pela empresa, promovendo momentos de integração e celebração.

Marcos Bregantim, CEO da Becomex há 5 anos, afirma que as iniciativas são resultado de um esforço contínuo em ouvir os funcionários e atender às suas preferências.

"Esses benefícios são uma forma de agradecimento e reconhecimento pela dedicação e pelos resultados alcançados. Queremos encantar e motivar os Becomexters, valorizando o papel fundamental de cada um no sucesso da companhia."

Além do fim de ano, a Becomex celebra também seu aniversário em junho, quando os funcionários recebem outros brindes personalizados, escolhidos com base em suas preferências.

Benefícios que são estendidos para os pets

A SoftwareOne, multinacional suíça do segmento de tecnologia, vem se consolidando como no mercado brasileiro desde sua chegada em 2007. Focada em consultoria multi-cloud, a empresa atua com gigantes como AWS, Microsoft, Google e Adobe, oferecendo soluções robustas e inovadoras. No Brasil, a multinacional se destaca não apenas pelo crescimento expressivo — seis vezes o número de funcionários e dez vezes os resultados desde o início das operações —, mas também pelo compromisso com o Employee Experience, que permeia sua cultura organizacional.

Para fechar o ano com chave de ouro, a SoftwareOne aposta em benefícios especiais de fim de ano, que valorizam a qualidade de vida e o bem-estar como o benefício Pet Love, que inclui convênio veterinário e até diárias em hotéis para pets. “Esse serviço se torna ainda mais relevante no fim do ano, permitindo que funcionários que viajam possam deixar seus animais de estimação em locais seguros e confortáveis, com os custos básicos cobertos pela empresa”, afirma Eduardo Prazeres, diretor de RH da SoftwareOne no Brasil.

O Benflex, programa de benefícios flexíveis, também ganha destaque em dezembro. Cada funcionário recebe mensalmente um valor que pode ser usado conforme suas necessidades. “Em dezembro, a SoftwareOne oferece um crédito extra de R$ 250 para que os funcionários aproveitem as festividades com mais conforto, seja para a ceia de Natal, viagens ou outros gastos pessoais”, diz Prazeres.

A empresa também promove happy hours exclusivos em São Paulo e Belo Horizonte, locais onde estão os “escritórios com propósito” – como os funcionários trabalham 100% remoto, eles não são obrigados a ir até a empresa presencialmente, somente se ele tiver um objetivo.

“Esses eventos, com open bar e ambiente reservado, têm como objetivo celebrar as conquistas do ano com momentos de descontração”, conta Prazeres.

Quando surgiram as festas de fim de ano da firma?

De acordo com Joaquim Santini, pesquisador internacional de gestão corporativa, as festas de Natal nas empresas têm raízes mais antigas do que muitos imaginam. "Não é um fenômeno moderno. Algumas fábricas já organizavam essas celebrações no final do século XIX. Contudo, foi apenas a partir de meados do século XX que elas se tornaram um evento praticamente universal nas empresas", afirmou Santini, com base no texto "Christmas and the British: A Modern History" de Martin Johnes, publicado pela Bloomsbury Academic em 2016.

Inicialmente, Santini destaca que muitas dessas festas eram iniciativas dos próprios trabalhadores, sem qualquer envolvimento dos empregadores. "Isso seria impensável antes da nacionalização, quando os funcionários eram rigidamente controlados. Mas, após 1918, começou a surgir uma valorização maior dos direitos dos trabalhadores, o que incluía recompensas como festas e passeios para eles e suas famílias", conta.

Após a Segunda Guerra Mundial, as festas de Natal corporativas ganharam novos contornos. Segundo Santini, "elas se tornaram mais elaboradas, com atividades variadas e o uso de acessórios temáticos."

No Brasil, Santini observa que as festas corporativas de Natal têm uma história mais recente. "Elas ganharam força na segunda metade do século XX, acompanhando o crescimento da industrialização e a influência da cultura norte-americana. Nas décadas de 1950 e 1960, essas festas eram simples, realizadas nas instalações das empresas, com música e distribuição de presentes."

Com o "milagre econômico" dos anos 1970, essas celebrações tornaram-se mais sofisticadas. "Eventos passaram a ocorrer em clubes e hotéis, incluindo shows e sorteios de prêmios. Mesmo nos anos de crise econômica das décadas de 1980 e 1990, muitas empresas mantiveram a tradição, buscando integrar e valorizar seus funcionários", afirma Santini.

Nos anos 2000, o foco começou a mudar, com a maior atenção à responsabilidade social, as festas passaram a incorporar ações beneficentes e a celebrar diferentes tradições culturais e religiosas, diz Santini. "A confraternização de fim de ano ainda é uma importante ferramenta para reconhecer o esforço dos colaboradores e fortalecer os laços dentro das organizações."