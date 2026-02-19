Ano do Cavalo de Fogo deve favorecer líderes ousados, inovadores e emocionalmente inteligentes

A partir de 17 de fevereiro de 2026, teve início o Ano do Cavalo de Fogo no calendário chinês. O ciclo, que ocorre apenas uma vez a cada 60 anos, é associado a intensidade, inovação, ambição, ruptura e mudança acelerada.

A data oferece uma metáfora relevante para líderes que enfrentam um ambiente marcado por velocidade tecnológica, transformação digital e decisões sob incerteza. As informações foram retiradas de Inc.

O que representa o Cavalo de Fogo

Na astrologia chinesa, o Cavalo está ligado a movimento rápido e energia dinâmica. Quando combinado com o elemento fogo, essa energia é amplificada.

Segundo a astróloga Donna Stellhorn, o Cavalo de Fogo é o mais veloz dos cinco tipos de Cavalo no zodíaco chinês. Tecnologia avança rápido, inovação se intensifica e oportunidades surgem e desaparecem em ritmo acelerado.

Diferentemente de previsões deterministas, a astrologia chinesa enfatiza timing — saber quando agir e quando esperar.

O paralelo com 1966

A última vez que o Cavalo de Fogo apareceu foi em 1966. O período ficou marcado por turbulência política e protestos sociais, mas também por avanços significativos.

Naquele ano surgiram o caixa eletrônico (ATM), a televisão portátil, a máquina de mamografia e variedades de arroz de alto rendimento. A União Soviética realizou o primeiro pouso suave de uma sonda na Lua e transmitiu imagens da superfície lunar. Caos e inovação caminharam juntos.

Oportunidade em meio à intensidade

Para a astróloga Lisa Stardust, 2026 tende a estimular a busca ativa por objetivos, com energia ampliada para projetos e relações.

Em um contexto corporativo, essa leitura sugere um ambiente de decisões rápidas, movimentos ousados e necessidade de adaptação constante. Para líderes e profissionais, a questão não é prever o futuro, mas interpretar o momento.

