Esta é a única coisa que você precisa para prosperar no trabalho e na vida, segundo especialista

Você pode ter o cargo dos sonhos, um ótimo salário e ainda assim sentir que está apenas sobrevivendo no trabalho. A sensação de exaustão constante, falta de tempo para a vida pessoal e perda de propósito são alertas importantes de que a alta performance não se sustenta sem autonomia.

Segundo Jon Rosemberg, professor de psicologia positiva da Universidade da Pensilvânia, o verdadeiro bem-estar no ambiente profissional vem de três pilares: autonomia, propósito e conexão humana. Se você quer prosperar e não apenas entregar resultados, talvez o primeiro passo seja repensar o que é sucesso para você. As informações foram retiradas de Inc.

Sucesso não é sinônimo de prosperidade

Durante anos, Rosemberg viveu o que muitos chamariam de sucesso. Ele liderava times em grandes empresas, tinha status, bons salários e responsabilidades. Mas jornadas de 16 horas diárias e semanas inteiras sem descanso o levaram ao esgotamento.

A virada veio ao brincar com os filhos, longe do celular e do trabalho, onde ele percebeu que ainda tinha algo valioso, a capacidade de fazer escolhas. Essa percepção de autonomia foi o que iniciou sua transição para uma vida mais sustentável e com alta performance verdadeira.

Ter ‘agência’ é ter poder de escolha e isso muda tudo

Segundo Rosemberg, “agência” é a capacidade de tomar decisões intencionais, baseadas na crença de que elas importam. No mundo corporativo, muitos profissionais operam no piloto automático, respondendo a demandas sem refletir sobre os próprios limites ou desejos.

“Recuperar a agência” é o ponto de partida para reorganizar prioridades, redefinir metas e retomar o controle sobre a própria rotina de execução, um passo essencial para manter a performance sem sacrificar a saúde mental.

Alta performance sustentável exige consciência

Rosemberg alerta que mudanças verdadeiras não acontecem da noite para o dia. Elas são construídas com pequenas decisões, acumuladas ao longo do tempo. É o poder da consistência.

Por isso, profissionais que querem manter um desempenho elevado, sem abrir mão da qualidade de vida, devem começar por aquilo que está ao seu alcance imediato, ou seja, reconhecer que têm escolha.

Executar bem, entregar resultados e ser reconhecido por isso é um objetivo legítimo, mas só será sustentável se você estiver, ao mesmo tempo, conectado com seu propósito, respeitando seus limites e exercendo sua autonomia com inteligência.

