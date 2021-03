Esta é a lição de inglês para você aprender vendo WandaVision, da Disney+

WandaVision é a nova série que tem atraído os fãs do universo da Marvel para o streaming da Disney+. Na série, acompanhamos Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, junto com Visão, viajando pelas décadas.

E como estamos falando de décadas passadas, por que não falarmos também sobre o tempo passado em inglês?

Existem maneiras diferentes de falar no passado em inglês, e eu já expliquei algumas delas neste post aqui. Mas vamos conversar sobre a forma mais básica que existe: o passado simples.

Como usar o passado simples em inglês

Isso vai parecer a coisa mais óbvia do mundo, mas quando queremos falar no passado, precisamos colocar o verbo no passado!

O problema é que um erro muito comum entre estudantes de nível básico é o de colocar os verbos sempre no tempo presente, mesmo quando estamos falando do passado. Normalmente isso acontece porque o aluno está com pressa para falar rápido e contar sua história, mas o ideal é respirar, manter a calma, e falar devagar, usando os verbos da maneira correta no passado.

Vamos para alguns exemplos:

She had a lot of work yesterday.

We watched a movie together last night.

I’m so sorry, I broke your cell phone.

Mas tome cuidado com uma coisa: a forma passada do verbo só será usada nas frases afirmativas, como nos exemplos acima. Se você estiver fazendo uma pergunta ou dizendo uma frase negativa, você utilizará o auxiliar “did” ou a forma negativa “didn’t” (que é uma contração de “did not”), e o verbo manterá a sua forma no presente. Parece confuso, não? Mas é só você pensar que o “did” já faz a função de passado na frase, então se você disser, por exemplo, “we did watched” ou “we didn’t watched”, você estará sendo redundante (e gramaticalmente incorreto).

Veja como ficam os exemplos acima nas outras duas formas:

Did she have a lot of work yesterday?

Did you watch a movie together last night?

Did you break my cell phone?

She didn’t have a lot of work yesterday.

We didn’t watch a movie together last night.

I did not break your cell phone.

Percebeu a diferença? Novamente: o verbo só aparece na sua forma passada nas frases afirmativas. Em frases interrogativas e negativas, usamos o auxiliar “did” ou a forma negativa “didn't / did not”.

Mas como é a forma passada dos verbos? Bom, isso depende, porque eles são divididos em dois grupos que talvez você já tenha ouvido falar: verbos regulares e irregulares.

Verbos Regulares

Os verbos regulares são os mais simples: basta colocar um -ed no final que você terá a forma passada. Alguns exemplos:

Work - Worked

Want - Wanted

Need - Needed

Look - Looked

Use - Used

Study - Studied

Try - Tried

Play - Played

Uma regrinha extra para você se lembrar: percebeu que os 3 últimos verbos terminam com a letra Y mas no caso de “study” e “try” nós trocamos o Y pela letra I? Isso acontece porque nesses casos o Y é precedido de uma consoante. Se fosse precedido de uma vogal, como no caso de “play”, então o Y não é alterado e simplesmente acrescentamos -ed.

Verbos Irregulares

Esse é o momento em que o estudante de inglês leva um dos primeiros sustos: os verbos irregulares ficam completamente diferentes no passado e não seguem regras para isso! É isso mesmo, nenhuma regra, você vai ter que memorizá-los. Mas eu não recomendo que você pegue uma lista e fique repetindo até memorizar: além de ser chato, você não vai conseguir se lembrar da forma passada quando precisar (porque você se lembrar da lista, e não do verbo individualmente). O que eu recomendo é que você pratique em contexto: leia histórias curtas no passado, livros, artigos, veja algumas séries, filmes ou ouça músicas. Com o tempo e repetição, você vai se acostumar com eles.

Veja alguns exemplos de verbos irregulares e suas formas no passado:

Break - Broke

Buy - Bought

Cut - Cut

Drink - Drank

Eat - Ate

Go - Went

Agora pratique com WandaVision!

Lembra que eu falei que uma das melhores maneiras de se lembrar da forma passada do verbo é praticando com livros, séries, filmes e músicas? Então vamos lá!

Exercise

Complete the quotes from WandaVision by using the following verbs in the past form:

TO BE (2x) - TALK - SEE - LIVE - HAVE (2x) - THINK - CLAP - GET - CAN

“The only way he would remember our anniversary is if there ___ a beer named June 2nd.” “What kind of housewife would I be if I didn ’t ___ a gourmet meal for four just lying about the place.” “And they ___ happily ever after.” “The only reason I didn ’t ___ is because I am afraid to move.” “You ___ nothing to worry about.” “I was a twin. I ___ a brother.” “Maybe I ___ get that coffee now?” “You never ___ to me like this before.” “You didn ’t ___ you ___ the only magical girl in town, did you?” “Did you really not ___ what I ___?” *

Answer Key

“The only way he would remember our anniversary is if there was a beer named June 2nd.” “What kind of housewife would I be if I didn ’t have a gourmet meal for four just lying about the place.” “And they lived happily ever after.” “The only reason I didn ’t clap is because I am afraid to move.” “You got nothing to worry about.” “I was a twin. I had a brother.” “Maybe I could get that coffee now?” “You never talked to me like this before.” “You didn ’t think you were the only magical girl in town, did you?” “Did you really not see what I saw?” *

* A número 10 é um pequeno desafio: ela é dividida em duas partes, por isso existem duas formas diferentes do verbo “see”. A primeira parte, “Did you really not see…”, é uma pergunta, e por isso usamos o auxiliar “did” com o verbo na sua forma base. Já a segunda parte, “…what I saw”, é uma frase afirmativa, então usamos o verbo na forma passada.

Michel Rosas e formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade de São Paulo, é coordenador de marketing e comunicação na Companhia de Idiomas e professor de inglês há 13 anos. É especialista em estratégias de engajamento e nutrição pela Northwestern University e estratégias de marketing de conteúdo pela Universidade da Califórnia, assim como vários cursos de análise estratégica e utilização de ferramentas de marketing digital. Também é colunista de inglês na Exame.com. Quer falar com ele? michel@companhiadeidiomas.com.br