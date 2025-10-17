Esse mito está acabando com a sua inteligência emocional

Quando se fala em inteligência emocional, muita gente pensa imediatamente em simpatia, gentileza e bom convívio; um líder calmo, que não grita, elogia bastante e nunca entra em conflito.

Mas, segundo o psicólogo organizacional Adam Grant, esse entendimento está equivocado e pode ser um obstáculo para seu desenvolvimento profissional.

A jornalista Jessica Stillman apresenta o alerta de Grant de que confundir inteligência emocional com "ser legal o tempo todo" está minando a capacidade de muitos líderes e profissionais de evoluírem. As informações foram retiradas de Inc.

Ser legal não é o mesmo que ser emocionalmente inteligente

Adam Grant é direto ao dizer que ser gentil é importante, mas não é o mesmo que ter inteligência emocional.

A inteligência emocional está em reconhecer e lidar com emoções, tanto as próprias como as alheias, de forma madura, estratégica e respeitosa. Isso pode, sim, envolver empatia e calma. Mas, muitas vezes, significa encarar desconfortos que outros evitariam.

“Segurança psicológica não é evitar desconforto. É poder ter conversas difíceis sem medo, com abertura e respeito”, diz Grant.

Segurança psicológica não é conforto, é liberdade para falar

A psicóloga Amy Edmondson, da Harvard Business School, é uma das principais pesquisadoras do conceito de segurança psicológica nas equipes.

Ela define esse ambiente como aquele em que as pessoas se sentem livres para correr riscos, assumir erros e discordar, sem medo de punição.

O problema é que muitos líderes interpretam isso como: “meu papel é proteger a equipe de qualquer incômodo”.

Mas isso, segundo Edmondson e Grant, mata a franqueza e a inovação. Na prática, significa que evitar dar feedbacks duros para não magoar alguém pode parecer gentil, mas é o oposto de um comportamento emocionalmente inteligente.

Inteligência emocional é dar feedback difícil com respeito

O verdadeiro desafio da inteligência emocional está em falar o que precisa ser dito, mesmo que gere desconforto e fazer isso de forma respeitosa e construtiva.

Esse tipo de habilidade é fundamental para qualquer profissional que queira liderar ou ser referência no time. Porque não se trata de agradar, mas de contribuir com o desenvolvimento dos outros e com a qualidade das entregas.

