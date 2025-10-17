Ele pedia sobras no McDonald’s e hoje tem US$ 1,4 bi — e virou o jogador mais rico do planeta

Cristiano Ronaldo alcançou um marco inédito no mundo do futebol: tornar-se o primeiro bilionário da história do esporte.

O jogador português, que já foi destaque em clubes como Manchester United, Real Madrid e Juventus, agora acumula uma fortuna estimada em US$ 1,4 bilhão.

Boa parte desse valor vem da combinação de alto desempenho em campo, contratos milionários, como o mais recente com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, avaliado em mais de US$ 400 milhões livres de impostos, e uma gestão financeira robusta e diversificada.

As informações foram retiradas de Bloomberg e da Fortune.

Estratégia e diversificação: os pilares do império CR7

Cristiano Ronaldo não enriqueceu apenas com os salários recebidos durante mais de duas décadas de carreira, que somam mais de US$ 550 milhões.

O jogador construiu uma base financeira sólida baseada na diversificação de receita.

Ele recebe US$ 18 milhões anuais apenas com a Nike, por exemplo, e mantém parcerias com marcas como Armani, Castrol, Binance, Tag Heuer, Samsung, Unilever e Louis Vuitton.

Esses acordos publicitários já projetavam mais de US$ 175 milhões em sua fortuna.

Além disso, Ronaldo possui sua própria marca, a CR7, com linhas de fragrâncias, roupas íntimas, calçados e até água mineral, .e é também investidor em redes de hotéis, academias e um grupo de mídia, — embora essas operações ainda não sejam suas principais fontes de receita.

A assinatura com o Al-Nassr incluiu outro ativo importante: 15% de participação no clube saudita, movimento que o alinha a uma tendência crescente entre astros do esporte, como David Beckham e Lionel Messi, que também possuem envolvimento acionário em equipes de futebol.

Ronaldo, Federer e Jordan: lições de finanças aplicadas ao esporte

O caso de Ronaldo pode ser comparado ao de outros atletas que também atingiram o patamar bilionário, como Roger Federer e Michael Jordan. Ambos, embora com carreiras consagradas em suas modalidades, tiveram ascensão patrimonial marcada por investimentos certeiros.

Federer, por exemplo, transformou uma participação de 3% na marca suíça de calçados On em uma fatia avaliada em US$ 500 milhões.

Jordan, por sua vez, ganhou "apenas" US$ 90 milhões jogando basquete, mas se tornou bilionário graças a parcerias comerciais duradouras, como com a Nike, e decisões empresariais de alto impacto, como sua participação na equipe Charlotte Hornets e em uma equipe da NASCAR.

Assim como seus colegas, Ronaldo entendeu a importância de transformar a alta performance esportiva em uma plataforma de negócios, e de profissionalizar sua própria gestão financeira para garantir crescimento sustentável mesmo após o fim da carreira em campo.

