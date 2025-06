Esse é o segredo para fazer o ChatGPT escrever exatamente como você quer

Você já pediu algo ao ChatGPT e pensou: “Está quase... mas não era bem isso”? Essa sensação é comum — e o erro está em parar cedo demais.

Quando o comando é enviado, ele entende quase tudo, mas entrega algo genérico demais. Formal demais. Bonzinho demais. Não é que a resposta esteja errada. Ela só não é exatamente o que você queria.

Acontece que a maioria das pessoas comete o mesmo erro: espera perfeição na primeira tentativa. Mas quem já pegou o jeito sabe que o melhor caminho é outro — e passa por um truque simples: ajustar em duas etapas.

Etapa 1: Aceite que a primeira resposta é só um rascunho

Isso muda tudo. Encare a primeira versão como o “rascunho que qualquer bom redator mandaria antes do texto final”. Você pediu algo, ele entendeu "mais ou menos", e agora é sua vez de afinar.

Não gostou do tom? Fale.

Achou genérico? Diga.

Faltou personalidade? Peça.

Faltou coragem? Provoque.

Etapa 2: Devolva com direção — como se fosse um editor

Agora, diga exatamente o que faltou, e peça de novo. Assim:

“Ficou bom, mas ainda está engessado. Reescreva com mais personalidade e cortes secos.”

“Quero uma versão com mais ironia, como se fosse escrita por alguém impaciente.”

“Está muito genérico. Me dá algo com mais originalidade e menos cara de inteligência artificial.”

“Agora faça parecer que fui eu que escrevi — menos perfeito, mais humano.”

E pronto. É nessa segunda volta que o texto começa a fazer sentido de verdade. Porque agora o ChatGPT sabe o que você espera dele.

Use esse método para tudo

Criar um projeto com sua cara

Escrever uma mensagem difícil de forma simples

Encontrar o tom certo para uma apresentação

Adaptar um texto para o LinkedIn sem soar arrogante

Funciona sempre que você precisa que a ideia seja sua, mas com a ajuda de alguém que escreve rápido e bem.

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

