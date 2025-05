Esse é o alerta mais importante que pode arruinar suas chances no mercado de trabalho

Um dos maiores sinais de alerta no processo seletivo atualmente tem aparência sutil, mas consequências diretas na contratação.

De acordo com Nicky Hancock, diretora de crescimento da consultoria global AMS, um número crescente de currículos têm perdido sua principal qualidade: a autenticidade. As informações são da CNBC Make It.

Ela relata que, nos últimos seis a doze meses, percebeu um padrão preocupante: muitos currículos passaram a ser quase idênticos.

“Quando você vê que todo o currículo foi escrito por IA, isso é um sinal vermelho”, disse.

Autenticidade ainda vale ouro

É verdade que um domínio, ao menos básico, das tecnologias de inteligência artificial passou a ser um diferencial — e, em alguns casos, um pré-requisito.

"Quando qualquer empresa contrata graduados, o que eles querem, em última análise, é que eles sejam capazes de usar IA, porque eles usarão IA em suas funções futuras" destacou Hancock

Mas isso não significa abdicar da própria voz.

A diferença entre usar a IA como aliada e torná-la a única responsável pela sua apresentação profissional pode ser decisiva.

A personalização é a chave

Quando os candidatos confiam demais na IA para criar seus materiais de inscrição, eliminam justamente o que pode diferenciá-los em meio à multidão: sua personalidade, perspectivas e experiências singulares.

A ausência de uma voz autêntica transforma o currículo em mais um dentro da pilha.

Isso exige que jovens profissionais desenvolvam a habilidade de traduzir conquistas, desafios e experiências reais em uma linguagem clara, objetiva e única.

É essa competência que pode abrir portas em um mercado em que diferenciação e autenticidade são ativos valiosos.

Como usar IA da maneira certa

Comece com um rascunho próprio , baseado na sua trajetória

, baseado na sua trajetória Use a IA depois, para inserir palavras-chave, ajustar resultados ou lapidar o texto

Essa abordagem ajuda a manter a essência original — algo que só quem viveu determinada trajetória pode transmitir.

Algumas perguntas podem ajudar a construir esse tipo de narrativa:

Qual foi seu momento de maior orgulho?

Qual foi o maior desafio profissional e o que aprendeu com ele?

