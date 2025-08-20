Esse comando ‘escondido’ gera planos de carreira detalhados no ChatGPT

Quem conhece a inteligência artificial sabe os atalhos certos para ir além de uma simples busca por “dicas de carreira”. Apenas um detalhe de linguagem é capaz de mudar completamente a profundidade da resposta da ferramenta.

Ou seja, ao invés de apenas trazer conselhos genéricos, a IA passa a estruturar um plano de desenvolvimento profissional que faça sentido com o seu momento de carreira.

Esse “comando escondido” tem circulado entre especialistas em produtividade e mostra como o ChatGPT pode assumir o papel de orientador, ajudando desde recém-formados até executivos em busca de reinvenção.

O prompt que transforma a IA em mentora

Para desbloquear esse potencial, basta inserir uma frase-chave no meio do pedido:

Prompt sugerido:

“Crie um plano de carreira detalhado para mim como se fosse um consultor especializado em recursos humanos, dividindo as recomendações em etapas de curto, médio e longo prazo, com metas mensuráveis e exemplos práticos.”

Ao usar essa estrutura, o ChatGPT deixa de responder de forma vaga e passa a entregar algo parecido com o que faria um recrutador ou conselheiro profissional, um plano de ação dividido em fases, objetivos concretos, indicadores de progresso e até sugestões de cursos ou experiências que aceleram o caminho.

