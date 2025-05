Esse bilionário relaciona seu sucesso a uma prática específica. Saiba qual é

“Todo sucesso que tive na vida deve-se mais à minha meditação do que a qualquer outra coisa.” A frase direta e poderosa é de Ray Dalio, bilionário e fundador da Bridgewater Associates, considerada a maior gestora de hedge funds do mundo.

Em um cenário global que ele define como “ordem mundial em mudança”, marcado por instabilidades e transformações profundas, Dalio destaca uma prática silenciosa como o alicerce de sua trajetória profissional. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Um novo perfil de liderança

A meditação, prática que adotou ainda nos anos 1970, se tornou seu diferencial competitivo em um universo de alta pressão. “Ela te dá calma e equanimidade”, disse.

"Te dá um senso de espiritualidade, o que significa... uma conexão com o universo, uma conexão com as pessoas."

Para Dalio, esse estado mental é o que permite ao líder tomar decisões mais conscientes, mesmo diante de incertezas.

Essa visão ressoa com um novo perfil de liderança que ganha força no mundo corporativo: mais centrado, humano e resiliente.

Silêncio como estratégia

Nesse turbilhão, o papel da liderança é mais desafiador do que nunca. E, paradoxalmente, a resposta de Dalio não passa por algoritmos, nem por teorias de administração: passa pelo silêncio. Pela prática diária de olhar para dentro.

Tome decisões com um líder de alta performance: esse treinamento da EXAME + Saint Paul vai ensinar como aprimorar habilidades de gestão e tornar-se um líder de alta performance nas empresas. Tudo isso por apenas R$ 37. Garanta uma vaga aqui

“O melhor conselho que eu poderia dar a alguém, eu acho, seria meditar”, disse.

Seja um líder de alta performance com esse treinamento

Tendo em vista a missão de capacitar empreendedores e líderes brasileiros, a EXAME se une à Saint Paul para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo – com habilidades técnicas, interpessoais e estratégicas.

Durante o treinamento, os alunos irão descobrir qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas, o que todo líder de alta performance precisa dominar e o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança a nível internacional. Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.