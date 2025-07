Essas cinco ferramentas de IA ajudam no marketing sem depender de prompt perfeito

A inteligência artificial deixou de ser tendência para se tornar ferramenta de trabalho. E não, você não precisa ser expert em tecnologia nem saber escrever prompts ultra elaborados para aproveitar o que ela tem de melhor.

Hoje, existem plataformas que simplificam o processo criativo, otimizam tarefas do dia a dia e ajudam desde a organização até a edição de conteúdo, tudo com poucos cliques.

Se você vive entre prazos apertados, tempestade de ideias e feeds para preencher, essas soluções vão se tornar aliadas valiosas.

São práticas, intuitivas e funcionam até para quem ainda está começando a explorar o universo da IA no marketing.

Por isso, selecionamos cinco ferramentas que vão facilitar sua rotina de marketing com soluções simples e intuitivas:

Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui

1. ChatGPT

Use para gerar ideias de post, organizar pautas ou revisar legendas. Dica: escreva como se estivesse explicando para alguém do time.

2. Canva Magic Write

Dentro do próprio Canva, você pode gerar textos direto nos seus designs: títulos, descrições e até roteiros. Tudo com base no tema que você digitar.

3. Opus Clip

Transforma vídeos longos em cortes prontos para reels com legenda, corte dinâmico e sugestão de thumb. Ótimo para reaproveitar conteúdos maiores.

4. Clipdrop

Remove fundo, aumenta resolução e cria mockups com poucos cliques. Perfeito pra quem quer agilizar peças visuais sem depender de Photoshop.

5. Notion AI

Comandos simples geram resumos, listas, ideias e até reescrita de texto dentro do seu próprio banco de conteúdo.

"Eu realmente tive a empresa crescendo mais com qualidade por causa da IA. Uso ferramentas para pesquisa, outras voltadas à criação de conteúdo, além de soluções para SEO e análise de dados " Lilian Carvalho, especialista em marketing digital e professora da Saint Paul Escola de Negócios

Quer ser um líder estratégico de marketing na sua empresa? Posicione sua marca no topo com esse pré-MBA em marketing, branding e performance com duração de quatro aulas 100% online e uma certificação exclusiva; garanta sua vaga agora mesmo

Destaque-se no mercado com estratégia e performance

Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Lidere estrategicamente o marketing da sua marca e posicione ela no topo com o pré-MBA da EXAME + Saint Paul; são quatro aulas (com três horas de duração) e com direito a um certificado para turbinar seu currículo. Não perca tempo! Acesse aqui e garanta a sua vaga