Essa prática pouco praticada e silenciosa torna líderes mais estáveis em crises

Se você ainda associa resiliência a “aguentar firme” e gratidão a mensagens inspiracionais vazias, vale repensar. Em contextos de alta performance, esses dois comportamentos são ferramentas reais de liderança.

Eles ajudam a manter o foco, tomar decisões melhores sob pressão e sustentar a energia do time mesmo em cenários desafiadores.

É o que defende o executivo e autor Moshe Engelberg. A prática constante de resiliência e gratidão é o que separa líderes que apenas reagem dos que realmente conduzem.

Veja abaixo como aplicar esses conceitos no cotidiano, e por que eles são diferenciais competitivos concretos. As informações foram retiradas de Inc.

ACELERE CINCO ANOS DE CARREIRA EM DOIS FINAIS DE SEMANA: o curso Execução de Alta Performance vai reunir jovens profissionais de destaque em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Uma oportunidade prática para quem quer ser reconhecido mais rápido e assumir responsabilidades maiores

O que gratidão e resiliência têm a ver com performance

Líderes que sabem se manter centrados em momentos difíceis não ignoram os problemas, mas também não ficam presos a eles.

A gratidão amplia o campo de visão, permitindo enxergar o que ainda está funcionando. A resiliência ajuda a manter o curso, mesmo quando as circunstâncias mudam.

Juntas, essas duas atitudes evitam decisões impulsivas, aumentam a capacidade de resposta e criam clareza nos momentos em que ela mais faz falta.

Como desenvolver resiliência e gratidão na rotina

Reserve alguns minutos por dia para registrar o que deu certo, mesmo em dias difíceis.

Diante de situações desafiadoras, evite reações imediatas. Respire, avalie e aja com intenção.

Reconheça as conquistas do time, valorize o esforço e comunique isso de forma clara e direta.

Mantenha uma perspectiva ampla: nem tudo está sob seu controle, mas sua resposta sempre está.

O exercício diário dessas práticas constrói consistência emocional — e isso é um ativo estratégico de liderança.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil.

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

Reconhecimento profissional mais rápido

Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA