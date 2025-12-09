Carreira

Essa prática pouco praticada e silenciosa torna líderes mais estáveis em crises

Não é uma conversa motivacional. Gratidão e resiliência ajudam líderes a decidir melhor e manter o time no rumo certo

Dá para quebrar um ciclo mental destrutivo aprendendo a ativar o cérebro em meio a desafios e crises | Antonio Guillem/ShutterStock /

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 11h55.

Se você ainda associa resiliência a “aguentar firme” e gratidão a mensagens inspiracionais vazias, vale repensar. Em contextos de alta performance, esses dois comportamentos são ferramentas reais de liderança. 

Eles ajudam a manter o foco, tomar decisões melhores sob pressão e sustentar a energia do time mesmo em cenários desafiadores.

É o que defende o executivo e autor Moshe Engelberg. A prática constante de resiliência e gratidão é o que separa líderes que apenas reagem dos que realmente conduzem.

Veja abaixo como aplicar esses conceitos no cotidiano, e por que eles são diferenciais competitivos concretos. As informações foram retiradas de Inc.

O que gratidão e resiliência têm a ver com performance

Líderes que sabem se manter centrados em momentos difíceis não ignoram os problemas, mas também não ficam presos a eles. 

A gratidão amplia o campo de visão, permitindo enxergar o que ainda está funcionando. A resiliência ajuda a manter o curso, mesmo quando as circunstâncias mudam.

Juntas, essas duas atitudes evitam decisões impulsivas, aumentam a capacidade de resposta e criam clareza nos momentos em que ela mais faz falta.

Como desenvolver resiliência e gratidão na rotina

  • Reserve alguns minutos por dia para registrar o que deu certo, mesmo em dias difíceis.

  • Diante de situações desafiadoras, evite reações imediatas. Respire, avalie e aja com intenção.

  • Reconheça as conquistas do time, valorize o esforço e comunique isso de forma clara e direta.

  • Mantenha uma perspectiva ampla: nem tudo está sob seu controle, mas sua resposta sempre está.

O exercício diário dessas práticas constrói consistência emocional — e isso é um ativo estratégico de liderança.

