Essa prática pouco praticada e silenciosa torna líderes mais estáveis em crises

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 11h55.
Se você ainda associa resiliência a “aguentar firme” e gratidão a mensagens inspiracionais vazias, vale repensar. Em contextos de alta performance, esses dois comportamentos são ferramentas reais de liderança.
Eles ajudam a manter o foco, tomar decisões melhores sob pressão e sustentar a energia do time mesmo em cenários desafiadores.
É o que defende o executivo e autor Moshe Engelberg. A prática constante de resiliência e gratidão é o que separa líderes que apenas reagem dos que realmente conduzem.
Veja abaixo como aplicar esses conceitos no cotidiano, e por que eles são diferenciais competitivos concretos. As informações foram retiradas de Inc.
Líderes que sabem se manter centrados em momentos difíceis não ignoram os problemas, mas também não ficam presos a eles.
A gratidão amplia o campo de visão, permitindo enxergar o que ainda está funcionando. A resiliência ajuda a manter o curso, mesmo quando as circunstâncias mudam.
Juntas, essas duas atitudes evitam decisões impulsivas, aumentam a capacidade de resposta e criam clareza nos momentos em que ela mais faz falta.
O exercício diário dessas práticas constrói consistência emocional — e isso é um ativo estratégico de liderança.
