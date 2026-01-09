Essa pergunta pega candidatos desprevenidos — e pode revelar mais do que o currículo

Quando se trata de entrevistas de emprego, muitos candidatos focam apenas em mostrar resultados, habilidades técnicas ou experiências profissionais marcantes.

Mas, para Yolanda Seals-Coffield, diretora de Pessoas e Inclusão da PwC nos EUA, a pergunta mais reveladora nem sempre está no seu currículo. Ela quer saber: o que você faz fora do trabalho? As informações são da CNBC.

O valor estratégico de uma pergunta simples

Embora a seção de “interesses pessoais” esteja desaparecendo dos currículos, Seals-Coffield ainda faz questão de trazê-la à tona durante suas entrevistas.

Segundo ela, essa pergunta tem um objetivo claro: quebrar a barreira do script profissional e acessar a autenticidade do candidato.

“Quero ver a essência da pessoa. O que ela realmente valoriza, o que move sua energia fora do ambiente corporativo”, explica. E isso, para a executiva, diz muito sobre como o candidato se comporta em equipe, se comunica e se conecta com os outros.

Comunicação que revela quem você é

A pergunta pode parecer informal, mas exige preparo e honestidade. Dizer que faz trilhas todos os dias ou que atua em várias ONGs aos finais de semana pode soar falso se não for verdadeiro. Seals-Coffield diz que valoriza respostas sinceras e possíveis, como:

“Gosto de ouvir audiolivros”

“Medito pela manhã”

“Passo meu tempo livre com meus filhos”

A chave está em mostrar quem você é além do crachá. E isso passa por um tipo de comunicação muitas vezes negligenciada por jovens profissionais: a comunicação emocional e autêntica.

Ensaiar menos. Comunicar mais.

Seals-Coffield alerta: preparar-se para entrevistas é essencial — mas ensaiar demais pode ser um erro.

Ela consegue perceber quando um candidato está dizendo exatamente o que acha que o recrutador quer ouvir. “Quando a resposta soa decorada, você perde a oportunidade de me mostrar quem realmente é”, afirma.

Essa percepção é especialmente importante para quem está em início de carreira. A tentativa de parecer “perfeito” pode atrapalhar mais do que ajudar. Ser genuíno e saber contar sua própria história com clareza e segurança é uma vantagem real.

O que isso tem a ver com comunicação assertiva?

Tudo. A habilidade de se expressar com verdade, clareza e equilíbrio — sem exageros ou máscaras — é a base da comunicação assertiva. E é justamente esse tipo de comunicação que se destaca em entrevistas, reuniões, dinâmicas de grupo ou apresentações.

No contexto profissional, saber se comunicar de forma assertiva não é só falar bem — é se posicionar com autenticidade e escuta ativa. É entender o momento, o tom e o impacto do que se diz. E é isso que entrevistadores como Seals-Coffield estão buscando.

