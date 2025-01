Essa executiva diz que aceitar uma "falha" a tornou uma chefe melhor

Kara Brothers, presidente da Starface World, descobriu um segredo contraintuitivo para ser uma líder eficaz: abraçar suas falhas. “Uma fraqueza minha que me ajudou a liderar melhor é minha natureza direta”, revelou Kara à CNBC Make It. “Eu prefiro ir direto ao ponto, mas essa abordagem não funciona sempre. O que ela traz, no entanto, é clareza. Comigo, minha equipe sabe exatamente onde está.”

Esse estilo direto foi essencial para moldar a Starface, uma marca de cuidados com a pele fundada em 2019. Ao ingressar na empresa em 2021 como vice-presidente sênior de iniciativas estratégicas, Brothers encontrou um desafio que contrastava fortemente com suas experiências anteriores no Google e na Lightning AI. Ao contrário das estruturas consolidadas dessas gigantes, a Starface estava apenas começando e Kara precisou construir processos internos, definir estilos de comunicação e organizar a equipe praticamente do zero.

Em apenas um ano, ela foi promovida a presidente e começou a implementar sua filosofia de comunicação direta. “Em alguns ambientes corporativos, você perde muito tempo tentando decodificar o que as pessoas realmente pensam. Ser clara e transparente elimina essa distração e permite que todos foquem no trabalho real”, explica.

Clareza, feedback e resultados financeiros

Um dos pilares da abordagem de Kara é o feedback em tempo real, mesmo que ele não seja completamente polido. “Pode ser algo tão simples como dizer: ‘Aquela reunião foi um pouco estranha’, ou admitir erros próprios, como: ‘Não fui bem naquela conversa — vamos revisitar isso amanhã’”, diz ela. Para Kara, essa honestidade, aliada ao tato, não só fortalece a confiança dentro da organização como também acelera a tomada de decisões.

Essa filosofia não apenas transformou a cultura interna da Starface, mas também gerou resultados concretos. Sob a liderança de Kara, a empresa se tornou lucrativa, expandiu sua presença de três para mais de 20 parceiros de varejo e projeta alcançar uma receita de US$ 90 milhões em 2024.

O lado invisível do sucesso: saber gerenciar finanças

O sucesso da Starface, entretanto, não seria possível sem um aspecto muitas vezes negligenciado na liderança: a gestão financeira. Construir uma estrutura interna eficaz é apenas metade da equação. Entender as finanças da empresa é essencial para tomar decisões estratégicas que impulsionem o crescimento sustentável.

Kara não mencionou diretamente suas habilidades financeiras, mas os resultados falam por si. Uma receita robusta e um modelo lucrativo em uma empresa jovem são reflexos de uma liderança que compreende o impacto do dinheiro em cada escolha.

Esse ponto é crucial para qualquer líder. Ser um bom chefe não significa apenas inspirar e comunicar bem. É preciso entender números, alocar recursos corretamente e criar estratégias que transformem ideias em resultados. Sem esse domínio, mesmo líderes visionários podem falhar em entregar o desempenho que suas equipes e empresas esperam.

Por que todo profissional deve dominar finanças?

A história de Kara reforça uma lição valiosa: para liderar com excelência, é preciso ter controle sobre as finanças, seja em um negócio em crescimento ou em projetos menores. Afinal, clareza e resultados não vêm apenas de boas ideias ou comunicação eficaz, mas da capacidade de transformar esses elementos em impacto financeiro tangível.

Em tempos de mudanças rápidas, líderes que compreendem o equilíbrio entre estratégia e orçamento estão melhor posicionados para tomar decisões inteligentes e inspirar confiança em suas equipes. Saber gerenciar dinheiro, assim como dar feedback claro, é uma habilidade que separa bons líderes dos excepcionais. E, como demonstrado pela trajetória de Kara Brothers, quando essas habilidades se encontram, os resultados falam por si.

