Essa é a estratégia número um para identificar bons profissionais e construir equipes produtivas

É fácil cair na armadilha de valorizar exclusivamente as competências técnicas. Saber lidar com frameworks modernos, apresentar um currículo de impacto ou dominar ferramentas de análise são, sem dúvida, diferenciais.

No entanto, são as habilidades — sejam comportamentais, sociais, interpessoais e socioemocionais — — mais especificamente, a mentalidade de propriedade

Na ParallelStaff, empresa especializada na alocação de talentos nearshore da América Latina, o padrão é claro: as equipes mais bem-sucedidas não são necessariamente as mais qualificadas tecnicamente, mas aquelas compostas por profissionais com forte senso de responsabilidade e iniciativa.

Tome decisões com um líder de alta performance: esse treinamento da EXAME + Saint Paul vai ensinar como aprimorar habilidades de gestão e tornar-se um líder de alta performance nas empresas. Tudo isso por apenas R$ 37. Garanta uma vaga aqui

Trata-se de um tipo de postura que vai além do escopo das tarefas: esses colaboradores tomam decisões, resolvem problemas sem esperar ordens e se posicionam como verdadeiros donos dos projetos. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

A diferença entre executar e construir

A chamada “mentalidade de dono” não se resume a cumprir prazos ou atender requisitos. Ela representa uma combinação de autonomia, comprometimento, visão estratégica e, sobretudo, responsabilidade.

É a diferença entre alguém que espera instruções e outro que lidera mesmo sem ter o título formal de líder.

Liderança que impulsiona autonomia

Para líderes ou gestores, a lição é clara: contratar apenas por habilidade técnica pode resolver um problema imediato, mas não garante sustentabilidade.

Em contrapartida, contratar com foco na mentalidade de dono — mesmo que isso signifique investir mais tempo no processo — cria times mais fortes, resilientes e que operam como verdadeiros parceiros estratégicos.

Seja um líder de alta performance com esse treinamento

Tendo em vista a missão de capacitar empreendedores e líderes brasileiros, a EXAME se une à Saint Paul para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo – com habilidades técnicas, interpessoais e estratégicas.

Durante o treinamento, os alunos irão descobrir qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas, o que todo líder de alta performance precisa dominar e o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança a nível internacional. Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.