Três erros de gestão que líderes devem evitar para ter sucesso e não colocar a carreira em risco

O futuro da liderança não está mais centrado em figuras heróicas, mas em gestores que sabem construir ecossistemas capazes de desenvolver o potencial coletivo de suas equipes.

Em 2024, uma pesquisa da Harvard Business Review escancarou esse desafio: 91,9% dos executivos apontaram barreiras culturais como as principais barreiras da transformação organizacional. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

A seguir, veja os três principais erros que líderes precisam evitar para continuar relevantes, eficazes e em constante evolução no mercado:

1. Negligenciar o desenvolvimento humano

A rápida integração da inteligência artificial nas empresas gerou apreensão entre profissionais, mais preocupados com a sua relevância futura do que com a segurança no emprego.

O dado é revelador: 92% das empresas afirmam que vão aumentar seus investimentos em IA, mas apenas 1% diz ter uma aplicação madura da tecnologia, segundo a McKinsey.

O maior ativo de qualquer organização não são suas ferramentas tecnológicas, mas as pessoas.

2. Não construir uma cultura baseada no consenso

Organizações que valorizam a escuta e a colaboração constroem soluções mais inovadoras.

É essencial adotar práticas estruturadas de diálogo — como workshops multifuncionais, canais de feedback e fóruns abertos.

A capacidade de transformar divergência em criatividade é uma das competências mais valiosas no arsenal de qualquer líder.

3. Ignorar o alinhamento de valores

Os valores organizacionais devem ser vividos, e não apenas emoldurados.

Lideranças que não conectam valores com ações comprometem a credibilidade da organização — e também sua carreira.

