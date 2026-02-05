NR-1 para PMEs: essa HR Tech lança plataforma para apoiar empresas na gestão de riscos psicossociais

A atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que entra em vigor em 26 de maio, amplia o escopo do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) ao exigir que as empresas passem a mapear e gerir também os riscos psicossociais do trabalho, como estresse, burnout, saúde mental e prevenção ao assédio. Diante da nova exigência, a HR Tech Sólides anunciou o lançamento de um módulo específico de NR-1 integrado à sua plataforma de gestão de pessoas.

A funcionalidade tem como objetivo apoiar empresas, especialmente pequenas e médias, no cumprimento da nova regulamentação, reduzindo riscos de sanções, multas e passivos trabalhistas. O lançamento do módulo ocorrerá em duas etapas.

Na primeira fase, a plataforma permitirá:

Mapeamento de riscos psicossociais,

Apoio à elaboração de planos de ação,

Exportação do PGR atualizado,

Transmissão das informações exigidas ao eSocial.

Ainda no primeiro semestre, a solução deve evoluir para uma jornada completa de gestão, incluindo controle de documentos, pesquisas estruturadas para identificação de riscos no ambiente de trabalho e suporte técnico com profissionais habilitados para a elaboração e assinatura das documentações obrigatórias.

“Desenvolvemos o módulo de NR-1 para eliminar gargalos históricos da gestão de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho. Ao automatizar a geração do PGR, incluindo o mapeamento de riscos psicossociais, entregamos às empresas um programa mais ágil, confiável e integrado à rotina do RH”, afirma Ricardo Kremer, diretor de Produtos e Tecnologia (CPTO) da Sólides.

Ricardo Kremer, diretor de Produtos e Tecnologia (CPTO) da Sólides: “A gestão de saúde ocupacional não pode ser tratada apenas como obrigação regulatória" (Sólides/Divulgação)

Saúde mental entra no centro da agenda regulatória

A inclusão dos riscos psicossociais no PGR ocorre em um contexto de avanço dos afastamentos por transtornos mentais no país. Dados do Ministério da Previdência Social indicam que, em 2025, cerca de 4 milhões de afastamentos do trabalho foram registrados por motivos de saúde, o maior volume dos últimos cinco anos. Desse total, mais de 546 mil licenças estiveram relacionadas a questões de saúde mental, como ansiedade, depressão e burnout.

Com a atualização da NR-1, o tema deixa de ser apenas uma pauta de bem-estar corporativo e passa a integrar formalmente a agenda de conformidade legal das empresas. Um PGR considerado ineficiente pode resultar em multas, processos judiciais, indenizações e aumento de custos indiretos, como absenteísmo, rotatividade e elevação da carga tributária sobre a folha.

“A gestão de saúde ocupacional não pode ser tratada apenas como obrigação regulatória. Quando mal estruturada, ela impacta diretamente os resultados do negócio”, afirma Kremer. “A proposta do módulo é transformar a conformidade com a NR-1 em eficiência operacional e apoio à tomada de decisão, inclusive no que diz respeito aos riscos psicossociais.”