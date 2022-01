Os três erros de português que mais causam confusão na escrita

Por Diogo Arrais, professor de português (@diogoarrais)

Escrever bem: a meta de muitos profissionais e estudantes, para 2022. Com as mídias sociais, os e-mails, os aplicativos de mensagem urgente, escrever ordenadamente não é tarefa apenas para escritores profissionais: é papel de todos.

PONTUAÇÃO

A ausência da pontuação adequada é o fator que mais causa confusão ao destinatário:

NÃO VAMOS AUMENTAR A OFERTA URGENTE

Pois bem: qual a intenção da mensagem acima? Negar? Afirmar sobre o aumento ou sobre a manutenção do preço atual?

É assim, por exemplo, que muitos vendedores e empresas perdem a credibilidade (e até mesmo a venda de um produto): pelo descuido com a palavra escrita.

Gramática não é luxo; nunca será, mas aquela que a usa como fator de autoafirmação ou preciosismo é – antes de tudo – um presunçoso.

PARAGRAFAÇÃO

Leve a sério a divisão dos parágrafos. De modo resumido, o parágrafo é uma unidade que suporta uma mesma ideia e mantém maior relação entre si do que com o resto do texto. Sua coerente divisão resultará em fluidez da ideia exposta; o leitor tenderá a dar mais atenção à ideia.

Uma boa dica para o pleno domínio é: faça um esboço pré-produção, ou seja, pense as áreas (unidades ou parágrafos). Se o objetivo for argumentar sobre Nutrição Saudável, deve haver no mínimo um parágrafo para um conceito inicial, um para exemplificação (ou citação) e um para o fechamento.

O ideal é fazer sempre, até que fique “automática” essa ordenação.

VERBOS

Apesar de exposto acima, ainda é muito recorrente a ideia de que o padrão da Língua é um acessório, algo dispensável. Os verbos são fundamentais à consolidação de uma obra.

São muito desgastantes as locuções (brasileirismos) auxiliadas pelo verbo ir:

A MERCADORIA VAI ESTAR SENDO RECEBIDA POR SOUSA.

Haveria objetividade:

SOUSA RECEBERÁ A MERCADORIA.

De uma certa forma, vivemos tempos de verbos excessivos. Há uma quantidade exagerada e desnecessária, em e-mails e nos aplicativos de mensagem urgente.

Se o seu objetivo é, em 2022, melhorar a escrita, saiba: gramática e revisão textual nunca foram luxo.

Comece já a estudar e a praticar!

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

http://www.arraiscursos.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

