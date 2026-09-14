Enviar currículo para todo mundo parou de funcionar, dizem recrutadores

A estratégia de disparar o mesmo currículo para o maior número possível de vagas deixou de funcionar, segundo recrutadores.

Com a explosão de candidaturas geradas ou otimizadas por inteligência artificial, o volume parou de ser um diferencial e virou ruído. O que passou a pesar mais na hora de avançar em um processo seletivo é a indicação e a capacidade de comprovar competência de forma concreta.

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Por que enviar currículo em massa perdeu força

O tamanho do problema está nos números de candidaturas. O LinkedIn registrou alta de 45% no volume de candidaturas em um único ano, com uma média de cerca de 11 mil envios por minuto na plataforma, impulsionada em parte pelo uso de IA generativa para gerar candidaturas em escala.

Para o recrutador, isso significa uma pilha de currículos cada vez mais parecidos entre si, o que reduz a chance de qualquer um deles se destacar apenas pelo conteúdo.

O que pesa mais agora

Nem toda candidatura otimizada por IA tem o mesmo efeito. Uma análise da ZipRecruiter no primeiro trimestre de 2026 mostrou que candidatos que usam IA com frequência recebem proposta de emprego com mais do que o dobro da frequência dos que evitam a ferramenta, 76% contra 33%.

A própria ZipRecruiter faz a ressalva de que parte dessa vantagem reflete o perfil de quem já tinha mais recursos e confiança antes de adotar a IA. Outro levantamento, com 1,39 milhão de candidaturas analisadas em 2025, mostrou que currículos personalizados para a vaga específica têm taxa de resposta 115% maior do que currículos genéricos.

Vagas fantasma pioram o cenário

Parte da frustração de quem envia candidatura após candidatura sem resposta tem outra explicação: nem toda vaga anunciada existe de fato.

O Job Seeker Nation Report 2026, da plataforma de recrutamento Employ, mostrou que 53% dos candidatos acreditam já ter se candidatado a um anúncio fraudulento, e 32% relatam terem sido simplesmente ignorados pelas empresas.

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Em um cenário assim, insistir na quantidade de candidaturas tende a gerar mais desgaste do que resultado.

Construir uma estratégia, não uma lista de disparo

A alternativa passa por menos volume e mais direcionamento: currículo adaptado a cada vaga, presença qualificada no LinkedIn e ativação da própria rede de contatos antes mesmo de a vaga ser publicada.

Quem procura emprego não precisa candidatar-se a mais vagas. Precisa se candidatar melhor.

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