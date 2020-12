Apesar do desemprego em alta no país devido à pandemia do coronavírus, empresas se setores como a da tecnologia têm mantido as vagas abertas. Muitas delas com a possibilidade de trabalho remoto e home office.

Veja algumas oportunidades abaixo:

WAVY Global

A WAVY Global, é uma empresa de soluções em Customer Experience por canais conversacionais do Grupo Movile, está com 30 vagas abertas entre a área de vendas, Engenharia, Finanças, Growth, People, Produto, Business Operation, com escritórios distribuídas por São Paulo (BR), Campinas (BR), São Carlos (BR), Cidade do México (MX), Bogotá (COL), e Miami (EUA). Os interessados encontram mais detalhes no site: https://wavy.global/wavers/

Spot Metrics

A Spot Metrics, empresa desenvolvedora da plataforma de inteligência de dados e CRM mOS, (marketing Operating System), está com três vagas abertas para as posições de desenvolvedor de back-end, analista de UX e estágio de design. Para se candidatar basta enviar o currículo para vemprotime@spotmetrics.com.

Locaweb

O Grupo Locaweb, de soluções Business to Business (B2B) para transformação digital dos negócios, está com 89 vagas em todo o Grupo e com diferentes áreas de atuação. Os processos seletivos seguem de forma remota e online via Skype, Zoom e telefone e, devido ao regime de home office, as candidaturas são destinadas a todo o Brasil. Os interessados podem se inscrever pelo site.

Squid

A Squid, empresa líder em marketing de influência e comunidades do Brasil, está com 10 vagas abertas. Os candidatos podem ser de todo o Brasil e as vagas são CLT, com benefícios. Para se inscrever basta acessar: https://squid.gupy.io/

Contabilizei

A Contabilizei, escritório que digitaliza processos contábeis, está com mais de 80 vagas, algumas delas para as cidades de São Paulo e Curitiba, e outras para todo o Brasil, sendo 100% remoto. Por oferecer todos os serviços online, mesmo em tempos como os atuais, a startup não parou os processos seletivos que estão ocorrendo de forma online, com ferramentas que eles já tinham internamente. Para se candidatar, basta acessar o site https://www.contabilizei.com.br/trabalhe-na-contabilizei/.

FortBrasil

A FortBrasil , fintech de serviço e soluções financeiras, está com 15 vagas abertas para promotor de vendas no Distrito Federal e no Piauí. Para concorrer, é necessário ter o ensino médio completo e noções básicas de informática. O candidato que tiver interesse deve realizar a inscrição através deste link.

Sami

A healthtech Sami, operadora de planos de saúde, está com 20 vagas abertas em diversas áreas. As vagas são para trabalhar de maneira remota. Com exceção dos profissionais de saúde, todos os funcionários estão em regime home office, sem previsão de retorno ao escritório. Confira a lista de vagas abertas. Outras vagas serão publicadas na página da Sami no LinkedIn e na Gupy .

NZN

A NZN , um dos principais players para soluções de publicidade e comunicação online, está com vagas abertas em São Paulo e Curitiba para analista de conteúdo Jr, coordenador(a) de infraestrutura de TI, designer Jr, redator(a) editorial, sales development representative, team leader e analista de comunicação. Para as vagas efetivas, os interessados podem se candidatar pelo site https://nzn.gupy.io/.

Hilab

A Hilab, health tech de Curitiba, está com vagas abertas em Curitiba, São Paulo e Manaus. Os interessados podem se candidatar pelo site https://hitechnologies.gupy.io/.

Claranet CorpFlex

A Claranet CorpFlex, multinacional de serviços de nuvem, está com 38 vagas abertas, em diversas áreas. O destaque do processo seletivo fica para a busca da equidade de gêneros na área de tecnologia, já que a companhia incentiva esse movimento e tem valorizado a contratação do público feminino. O regime de contratação é CLT e de trabalho híbrido, entre presencial, no escritório que fica em Barueri (SP), e remoto.Para ter acesso às vagas e candidatar-se, basta acessar o site da companhia.

MadeiraMadeira

MadeiraMadeira está com vagas abertas para a área de tecnologia. A empresa que está sediada em Curitiba tem oportunidades para trabalhar de forma remota nas áreas de Analista de Dados, Analista de Infraestrutura, Analista de Service Desk, Desenvolvedor Backend e Frontend, Especialista de Dados, Designer Especialista, Coordenador de Infraestrutura de TI, estágio, entre outras. Ao todo são 57 vagas abertas, as inscrições para os processos seletivos podem ser feitas aqui.

Apto

O Apto, marketplace de imóveis novos, está com vaga aberta para Back-end Developer, no time de tecnologia da empresa. A vaga é CLT, com benefícios, e o colaborador pode optar pelo trabalho remoto, semi-presencial (híbrido) ou presencial na sede da empresa, localizada em São Paulo. Para se candidatar basta enviar o currículo para pessoas@apto.vc.

Celcoin

A Celcoin, uma das maiores plataformas de Open Finance do Brasil que fornece serviços financeiros, está com 28 vagas abertas em diferentes áreas de atuação. Com as novas vagas, os candidatos terão a opção de trabalhar, inicialmente, em home office e cumprindo regime CLT. Os interessados encontram mais detalhes no site: https://jobs.kenoby.com/celcoin.

Indústria Fox

A Indústria Fox, de reciclagem e refurbished de eletrônicos, está com uma vaga aberta para os 60+ com formação em psiquiatria ou psicologia. A empresa tem o objetivo de gerar renda para o profissional que está aposentado ou procurando recolocação no mercado de trabalho e proporcionar o melhor atendimento para os colaboradores que estão abalados devido a pandemia da Covid-19. Os interessados nas vagas podem entrar em contato pelo e-mail: industriafox@industriafox.com.

Pipo Saúde

A Pipo Saúde, startup de gestão de benefícios que nasceu com o objetivo de otimizar e facilitar a relação do RH de empresas com planos e benefícios de saúde, está com vagas abertas e vem cumprindo sua missão de manter a inclusão e a diversidade em seu ecossistema. Além de outras vagas para gerente do time de felicidade do cliente, executivo de vendas, assistente financeiro, consultor de negócios e product manager. Todas as vagas são home office. Para se candidatar, basta acessar o site: https://pipo-saude.breezy.hr/.

Vitta Residencial

A Vitta Residencial Incorporadora e Construtora atua na prospecção de novos negócios, desenvolvimento de produtos, aprovação, marketing, lançamentos e comercialização, está com vagas abertas para diversas vagas e em diversas regiões do Estado de São Paulo. Os interessados em participar dos processos seletivos podem se candidatar no link .

Stark Bank

A Stark Bank, fintech B2B líder em open banking no Brasil, está com vagas em aberto. As vagas são em São Paulo, para as áreas de compliance, financeiro, marketing, dentre outros. Os candidatos podem se inscrever e conferir mais detalhes sobre requisitos e responsabilidades no site da Stark Bank.

Fligoo

A Fligoo , empresa de Inteligência Artificial com sede no Vale do Silício, em São Francisco, chegou há pouco no Brasil e está com vaga aberta para gerente de projetos em São Paulo. Os interessados podem se cadastrar pelo link.

ClickBus

A ClickBus, plataforma de vendas online de passagens, está com 15 vagas abertas em São Paulo, em diversas áreas, como desenvolvimento, data, comunicação e financeiro. Os interessados podem conferir a lista de oportunidades e se inscrever na página de carreira da empresa .

Contraktor

A Contraktor, plataforma de gestão de contratos e assinatura digital, está com 6 vagas abertas. Para se candidatar, basta acessar o site e realizar o cadastro ou enviar o currículo com o título da vaga para contrata@contraktor.com.br.

Teladoc Health

A líder mundial em telemedicina, Teladoc Health, está com quatro vagas abertas na cidade de São Paulo em diversas áreas: Accountant, Marketing Analyst, Quality Analyst e Developer Analyst Jr. Os candidatos podem consultar o descritivo completo das vagas e se candidatar pelo LinkedIn da empresa.

dti digital

A dti digital , desenvolvedora e consultora de estratégias para transformação digital em empresas situada em Belo Horizonte está com vagas abertas para profissionais da área de tecnologia. Mesmo no ano atípico de 2020, a empresa já contratou 269 novos colaboradores, e agora está em busca de mais 20 para compor as áreas de desenvolvimento de softwares, tanto estágio quanto full stack; designer UX/UI e cientista de dados. Para se inscrever, o candidato precisa entrar no site e cadastrar seu currículo.

Pixeon

A Pixeon , empresa brasileira de tecnologia e inovação para saúde, está com 12 vagas abertas em diversas áreas da companhia, entre elas Administrativo Financeiro, Comercial, Pesquisa e Desenvolvimentos e Serviço. As oportunidades são para as cidades de São Caetano do Sul – SP, Salvador – BA e Florianópolis – SC. Todas as vagas da Pixeon também estão abertas para pessoas com deficiência (PcD). Os interessados em fazer parte do time Pixeon podem se candidatar pelo site https://jobs.kenoby.com/pixeon .

Helpie

A Helpie, plataforma digital especializada em conectar consumidores a prestadores de serviços, está com quatro vagas de emprego abertas para a cidade de São Paulo: React Developer Junior, iOS Developer Junior, BackEnd Kotlin Developer Junior e Google AdWords/Analytics/Data Studio Manager Junior/Pleno. Os interessados podem se candidatar enviando o currículo no e-mail jobs@helpie.com.br.

Listo

A Listo, fintech que tem o propósito de promover a autonomia financeira de pequenos e médios empreendedores, está com 208 vagas abertas. Só na área comercial são 199 posições em todo país, nas mais diversas cidades e um dos requisitos obrigatórios para preenchê-las é possuir um veículo próprio. Todas as vagas oferecidas pela Listo são CLT, com benefícios. Para se inscrever basta mandar o currículo para talentos@soulisto.com.br, com o nome da vaga no assunto. Para as vagas de TI o e-mail deve ser enviado para gilvania.loredani@soulisto.com.br.

RankMyAPP

A RankMyAPP , primeira empresa brasileira 100% focada em Inteligência e Performance Mobile, está com 16 vagas abertas em dezembro. Algumas das oportunidades são para os cargos de Desenvolvedor(a) Full-Stack Pleno/Sênior, Desenvolvedor(a) Full-Stack, Analista de Banco de Dados DBA (MySql e Mongo DB) e Analista de Sucesso do Cliente. Os interessados em fazer parte do time RankMyAPP podem se candidatar pelo site https://rankmyapp.gupy.io/.

Grupo Tapps

A Tapps Games, principal em desenvolvimento de jogos no Brasil, está com 7 vagas de emprego abertas para a cidade de São Paulo: Analista de Gente e Gestão (recrutamento e desenvolvimento), Desenvolvedores (as) Unity II e III, Estagiário (a) de Desenvolvimento de Software, Game Artist 3d/Unity III, Game Designer II e III e Producer. Os interessados podem se candidatar acessando o site: https://jobs.kenoby.com/tapps.

ISA Home Lab

A ISA Home Lab, laboratório 100% digital, está com 8 vagas abertas para Técnico de Enfermagem (coleta externa) para atuar em São Paulo. É importante lembrar que as vagas são temporárias, com contrato de três meses, porém com chances de efetivação. Os interessados encontram mais detalhes no site: https://integramedicina.gupy.io/jobs/593802

InfoJobs

O InfoJobs, plataforma de oportunidades profissionais e busca de talentos, eleito o melhor site de recrutamentos do Brasil, está com 16 vagas abertas. Os salários variam de 1 mil a $5 mil. Os interessados devem se candidatar no site: https://infojobs.pandape.com.br/.

Pmweb

A Pmweb, empresa de serviços e tecnologia para marketing e CRM, consolidada no mercado há 24 anos, está com 20 vagas abertas para as áreas de tecnologia, marketing digital, comunicação e design. Para se candidatar ou obter mais informações sobre as vagas, os interessados devem acessar pmweb.gupy.io . Os candidatos que não encontrarem cargos no seu perfil, podem realizar um cadastro no banco de vagas. Neste momento, por conta da pandemia, as vagas são para trabalho remoto.

Zul+

A Zul+ está com vagas abertas para posições de tecnologia, como engenheiros de software, profissionais de BI e analistas de dados. A companhia oferece trabalho no sistema home office, salário compatível com o mercado e outros benefícios. Os interessados devem se inscrever pelo site: https://apply.workable.com/zul/.

BizCapital

A BizCapital, fintech que oferece soluções financeiras para micro e pequenas empresas, está com 11 vagas abertas. As vagas variam, algumas são para home office, e outras para trabalho presencial no Rio de Janeiro. Os interessados devem mandar currículo para gente@bizcapital.com.br, com a vaga de interesse no assunto do email.