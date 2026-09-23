Inteligência emocional vira a habilidade profissional mais buscada pelos brasileiros

A inteligência emocional foi a habilidade profissional mais buscada pelos brasileiros no Google entre julho de 2025 e julho de 2026, segundo levantamento da escola de negócios Conquer.

Mais do que descobrir o significado do termo, profissionais também procuraram maneiras de desenvolver essa competência — um sinal de que habilidades comportamentais estão entrando com mais força na agenda de carreira.

O movimento acontece em paralelo ao avanço da inteligência artificial no mercado de trabalho. Enquanto competências técnicas ligadas a IA e dados crescem rapidamente, empresas também continuam valorizando capacidades humanas como resiliência, autoconhecimento, liderança, empatia e escuta ativa, segundo o Future of Jobs Report 2025, do Fórum Econômico Mundial.

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Brasileiros querem aprender a lidar melhor com pressão e decisões

O levantamento analisou buscas realizadas nas cinco regiões do país e encontrou inteligência emocional no topo das habilidades pesquisadas.

Autoconhecimento, pensamento crítico, raciocínio lógico, habilidades sociais, empatia e liderança também aparecem entre os interesses dos profissionais. Além disso, muitas consultas vinham acompanhadas da expressão “como desenvolver”, indicando uma procura que vai além da curiosidade.

Só as buscas associadas a “curso de inteligência emocional” e “curso de autoconhecimento” superaram 50 mil no período analisado, segundo a pesquisa.

A explicação passa por situações cada vez mais comuns no trabalho: pressão, mudanças constantes, decisões rápidas, conflitos e colaboração entre equipes.

A tecnologia cresce — mas habilidades humanas não perderam espaço

O avanço da IA poderia sugerir que apenas competências tecnológicas ganhariam importância. Os dados mostram um cenário mais complexo.

No levantamento global do Fórum Econômico Mundial, 69% dos empregadores consideram pensamento analítico uma competência central, enquanto 67% citam resiliência, flexibilidade e agilidade. Liderança e influência social aparecem para 61%, motivação e autoconsciência para 52% e empatia e escuta ativa para 50%.

Ao mesmo tempo, IA e big data lideram a lista de habilidades com crescimento mais acelerado até 2030. Ou seja, aprender a trabalhar com tecnologia não elimina a necessidade de saber trabalhar consigo mesmo e com outras pessoas.

Inteligência emocional aparece quando algo sai do plano

Na prática, inteligência emocional não significa permanecer calmo o tempo inteiro, mas também:

Ter capacidade de perceber a própria reação e escolher como agir

Receber um feedback sem transformar a conversa em confronto

Reconhecer frustração depois de uma decisão negativa

Lidar com uma mudança de prioridade sem perder completamente a direção

Entender o ponto de vista de outra pessoa antes de responder

É por isso que competências como autogestão, empatia e gestão de conflitos ganham peso à medida que o profissional assume responsabilidades maiores.

Liderança também entrou no radar

O levantamento identificou ainda um aumento relevante na procura por formação em gestão.

As pesquisas por “cursos de liderança e gestão de pessoas” chegaram a cerca de 51 mil, alta de 50% em relação ao período anterior. As buscas por MBA na área cresceram 85%, enquanto “liderança operacional” avançou 177%.

O dado chama atenção porque uma promoção para liderança costuma mudar o tipo de problema que precisa ser resolvido. Ser tecnicamente competente não prepara automaticamente alguém para delegar, dar feedback, administrar conflitos ou conduzir pessoas em momentos de pressão.

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Desenvolver inteligência emocional virou uma questão de carreira

O Fórum Econômico Mundial estima que 39% das competências atuais dos trabalhadores devem mudar ou ficar defasadas até 2030. Se a força de trabalho mundial fosse composta por 100 pessoas, 59 precisariam de algum tipo de treinamento até lá.

Nesse cenário, desenvolvimento profissional deixa de significar apenas aprender uma nova ferramenta. A liderança das buscas por inteligência emocional ajuda a mostrar uma mudança de percepção.

Quanto mais a tecnologia transforma o trabalho, maior parece ser o interesse por competências que ajudam profissionais a lidar com aquilo que continua profundamente humano: pressão, relacionamento, conflito e decisão.

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