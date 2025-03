Ela saiu do Nordeste com R$ 200 no bolso e hoje tem uma empresa nos EUA

Nascida em Serra do Grave, no interior do Maranhão, Cleo Pillon tem uma trajetória marcada por desafios, determinação e um olhar apurado para os negócios. Hoje empresária nos Estados Unidos e fundadora da Aegisderma, marca de cosméticos que aposta em nanotecnologia e ingredientes naturais. Cleo transformou sua paixão pelo autocuidado em uma empresa produtos de beleza e-commerce, com planos de chegar à Sephora e grandes redes de farmácias norte-americanas ainda este ano.

Sua história começa em uma condição humilde no Nordeste, criada em uma casa de barro, com uma vassoura feita de galhos e iluminação à base de lamparina com querosene. Criada pelos avós e depois por sua madrasta, Cleo cresceu em um ambiente simples, onde desde pequena desenvolveu o hábito de cuidar das pessoas.

"Minha madrasta tinha muita dor nas costas e eu queria ajudar. Pegava mel, misturava com açúcar, fazia esfoliação, usava babosa do quintal. E ela sempre dizia: 'Filha, você vai cuidar de pessoas, suas mãos são mágicas'", conta.

Aos 17 anos, Cleo tomou uma decisão que mudaria sua vida: deixou sua cidade natal e partiu para São Paulo em busca de oportunidades.

"Eu vendi o pouco que tinha, comprei uma passagem e fui com R$ 200. Quando pisei em São Paulo, senti que era ali o meu lugar", conta.

Trabalhou como recepcionista de hotel, mas, sem experiência, acabou perdendo o emprego e aceitando um cargo de camareira para se manter.

Novos rumos

Foi em um encontro casual que sua carreira tomou um novo rumo. "Um amigo me disse: 'Você é vendedora nata, vou te indicar para uma multinacional'. Fiz a entrevista, vendi um licor de gema de ovo na seleção e fui contratada."

Seu talento a levou a se destacar na empresa, mas uma reviravolta em sua vida pessoal a aproximou da área da estética. "Depois de um acidente de carro, fui me recuperar na casa de uma amiga que tinha uma clínica de estética. Eu a via trabalhando e me vi ali. Foi um clique: era isso que eu queria fazer", diz.

Cleo deixou a segurança da multinacional, investiu na formação em estética e começou sua jornada no setor de beleza. Seu talento e carisma a levaram a conquistar uma clientela fiel, incluindo empresários e artistas. "Meu nome começou a circular. Eu atendi sócios do Blackton Senna, radialistas e figuras conhecidas no bairro do Itaim, em São Paulo."

Relacionamentos que impactam

Mesmo com o sucesso, a vida continuava a testar sua resiliência. Cleo passou por um divórcio, enfrentou uma depressão severa e perdeu boa parte do que havia construído. Foi nesse período que surgiu um convite inesperado: tornar-se assessora pessoal de uma assistente de palco da televisão. "Eu achava que nunca sairia da estética, mas aceitei o desafio. Trabalhei nos bastidores da mídia, fiz contatos e acabei sendo convidada para apresentar um programa na em uma grande rádio", conta.

Em meio a essa transição, conheceu seu atual marido, um empreendedor nos Estados Unidos. Em 2018, decidiu se mudar para Nova York e recomeçar a vida.

"Passei pelo luto migratório. Deixei tudo para trás, minha família, amigos, minha zona de conforto", conta. “Não foi uma decisão fácil”.

A origem da Aegisderma

Nos Estados Unidos, enfrentou dificuldades para se reposicionar profissionalmente, mas encontrou nas redes sociais um caminho. "Comecei a produzir conteúdo sobre skincare na pandemia, fiz reviews de produtos, aprendi sobre o mercado americano e fui ganhando espaço."

Foi dessa experiência que nasceu a Aegisderma em 2023. "As pessoas perguntavam sobre os produtos que eu usava e percebi que era hora de criar minha própria linha", diz. A marca, que utiliza ingredientes naturais e tecnologia de ponta, nasceu com um conceito forte de autocuidado e bem-estar. "Eu quis trazer para os produtos a essência do que aprendi ao longo da vida: cuidado, acolhimento e eficácia", conta Cleo, que também criou o evento e podcast, o Salto Alto Connection, para conectar mulheres imigrantes nos Estados Unidos e compartilhar histórias inspiradoras, inclusive sobre o luto migratório.

"No evento, reúno mulheres imigrantes para fazer networking, aprender sobre finanças e saúde mental. E no podcast tenho depoimentos lindíssimos de transformação e ele serve para ouvir essas histórias de mulheres, porque eu falo: quando você escuta, você se cura", afirma.

Uma marca em expansão

Hoje, a empresária está expandindo sua presença nos Estados Unidos e no Brasil. "Queremos estar na Sephora e em grandes farmácias. No Brasil, quero gerar empregos, ajudar meu povo. Não é só sobre cosméticos, é sobre transformar vidas", afirma.

Lançada oficialmente no final de 2023, a Aegisderma entrou no mercado com uma primeira remessa de 5 mil unidades e uma estratégia focada em feiras, marketing digital e parcerias estratégicas. Embora Cleo não revele números do faturamento e receita, a empresa ainda está em fase de investimento e consolidação, mirando uma expansão sólida e a entrada em grandes redes de varejo nos EUA.

"Eu levei produtos para a Europa e todos se apaixonaram. Estamos estudando a parte burocrática para entrar nesse mercado ainda este ano", afirma a empresária.

Além dos negócios, a família sempre teve um papel central em sua vida. "Tenho um filho biológico, o Pedro, que hoje tem 21 anos e mora comigo nos Estados Unidos. Ele estuda e trabalha aqui. Meu marido tem seis filhos de um casamento anterior e eu os acolhi como meus", conta Cleo.

Além da Aegisderma e da família, Cleo também se dedica ao livro Conexão Mulher, o Poder do Salto Alto, que contará histórias de mulheres migrantes nos Estados Unidos e está previsto para ser lançado em maio deste ano. "Quero ser voz para essas mulheres e mostrar que o recomeço é possível", diz. “Não podemos abraçar o mundo, mas acredito que podemos transformar o nosso próprio universo e inspirar outras pessoas.”