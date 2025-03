CEO da longevidade: após burnout, executivo deixa emprego e cria uma empresa de autocuidado

O diagnóstico de burnout em 2022 fez com que o administrador Guilherme Lima trocasse uma bem-sucedida carreira em cargos de liderança em finanças para ajudar outros profissionais a cuidarem de si mesmos e, assim, potencializarem seus resultados nos negócios. Foi assim que o executivo fundou em 2023 a Soul 8, clínica localizada na Vila Olímpia, em São Paulo, que desenvolveu um método voltado para a longevidade e qualidade de vida.

A inspiração para essa jornada veio de sua própria experiência. Em 2017, quando comandava uma operação do HSBC na Ásia, Guilherme se deparou com o burnout.

“Eu desmaiei no meio de um auditório lotado e fiquei três dias internado. Trabalhava 80 horas por semana. Imagine o nível de estresse”, conta.

Atleta de maratonas e triatlos, ele percebeu que, mesmo com a prática esportiva, corria o risco de desenvolver comorbidades aos 40 anos.

A solução veio com uma mudança radical de hábitos. Guilherme passou a dar a mesma atenção que dedicava ao trabalho e à família ao seu corpo e mente. Com o novo equilíbrio entre sono, alimentação e atividade física, sua produtividade aumentou a tal ponto que, seis meses depois, foi promovido a CEO global da operação que liderava.

“Comecei a perceber que meu sucesso profissional estava diretamente ligado ao autocuidado e decidi estudar a relação entre esses dois fatores”, conta.

Nova vida, novos investimentos

Foi então que, mesmo formado em Administração, Guilherme buscou especialização em genética, bioquímica e fisiologia na Harvard Medical School, nos Estados Unidos. O executivo se aprofundou na epigenética, campo que estuda como o ambiente e o estilo de vida influenciam os genes. Desses estudos, extraiu os 4 pilares fundamentais para uma vida longa e saudável: nutrição, atividade física, sono e estabilidade emocional.

A partir dessa base, Guilherme fundou a Soul 8, reunindo um time de especialistas — médicos de diferentes especialidades, nutricionistas, preparadores físicos e experts em sono e meditação — para desenvolver um programa que melhora a qualidade de vida dos líderes empresariais.

Atualmente, a clínica atende mais de 100 pacientes com programas personalizados, que começam com uma avaliação detalhada da composição corpórea, estabilidade muscular, força e biomarcadores genéticos. Com esses dados, é criado um plano individualizado de alimentação, sono, exercícios e recuperação muscular.

“A maneira de viver determina o comportamento dos genes. Um membro da Soul 8 de apenas 45 anos nos procurou com sobrepeso e insônia. Alguns biomarcadores apontavam um envelhecimento precoce das células dele. Em menos de sete meses, evoluiu em todas as métricas. Perdeu peso, dorme melhor e evitamos o surgimento de comorbidades apenas com a mudança de hábitos”, conta Guilherme.

A tecnologia usada a favor da saúde

Tecnologia também faz parte do processo. Os pacientes utilizam um medidor de saúde de pulso chamado Whoop, que permite ajustes em tempo real com base na resposta do corpo. Além disso, a clínica integra o uso de medicamentos, como o Ozempic, no tratamento da obesidade, com acompanhamento multidisciplinar.

“Esses medicamentos são sensacionais, mas têm efeitos colaterais, como a perda de massa muscular. Por isso, o acompanhamento é essencial. Tivemos uma paciente que reduziu seu percentual de gordura em 15% e ainda ganhou 3 quilos de músculo em nove semanas”, afirma o empresário.

Com uma carreira consolidada no mercado financeiro — 13 anos na McKinsey, 10 anos no HSBC, além de passagens por Westpac e BlackRock —, Guilherme sabe que muitos líderes priorizam o trabalho e só cuidam da saúde quando já adoeceram. “O autocuidado previne doenças e melhora a saúde metabólica, cardiovascular, emocional e cognitiva. Com isso, a idade deixa de ser uma limitação”, afirma.

O autocuidado gera sucesso em diferentes áreas

Um dos casos recentes da Soul 8 reflete bem essa realidade. Um CEO buscou a clínica com o objetivo de melhorar seu desempenho em maratonas. Com o avanço nos treinos, ele percebeu que seus resultados também melhoravam no trabalho. “Ele passou a associar seu sucesso profissional à dedicação ao esporte, alcançando excelentes posições de liderança no mercado brasileiro”, diz Guilherme.

Aos 50 anos, Guilherme divide seu tempo entre Sydney, na Austrália, e São Paulo, sempre ao lado dos filhos. Ele acredita que o Brasil ainda tem muito a ganhar ao adotar o autocuidado como parte da cultura corporativa. “Como observei ao acompanhar grandes CEOs, as empresas brasileiras se beneficiarão quando os líderes prestarem mais atenção em si mesmos. Esse é o caminho do sucesso”, afirma.