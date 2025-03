Sem barreiras: a brasileira que lidera uma gigante de engenharia rumo à sustentabilidade

"Liderança não tem gênero, tem competência." A frase de Karin Formigoni resume bem sua trajetória rumo ao topo da Arcadis, uma empresa holandesa de engenharia, consultoria e design focados em sustentabilidade e infraestrutura, presente em mais de 70 países, inclusive no Brasil.

Primeira mulher brasileira a liderar a companhia no país, Formigoni trabalha há 20 anos na multinacional e desde 2021 comanda projetos de grande impacto, como a reestruturação de Brumadinho e a transição para uma infraestrutura mais resiliente e sustentável no Brasil.

"Participamos de grandes projetos de infraestrutura, como a expansão do Aeroporto Internacional de Guarulhos, a revitalização da Bacia do Rio Tietê e o desenvolvimento do Aquapolo, um dos maiores sistemas de reúso de água da América Latina", afirma Formigoni.

À EXAME, a presidente da Arcadis no Brasil fala sobre os desafios para construir uma carreira e chegar ao topo em um segmento que por muitos anos foi majoritariamente masculino.

Uma jornada da arquitetura à liderança

Paulistana, filha de um bancário e de uma mãe dedicada à família, Formigoni cresceu em um ambiente que valorizava o esforço e a dedicação. Formada em Arquitetura e Urbanismo, descobriu na gestão um caminho natural para ampliar seu impacto. "A formação em arquitetura me deu uma visão multidisciplinar, mas percebi que meu perfil estava muito alinhado com estratégia e liderança", conta.

A transição para a gestão aconteceu de forma gradual. Desde 2011, Karin já ocupava posições de direção na Arcadis, que na época operava com três divisões de negócio. Com a consolidação da estrutura, assumiu, em 2021, o comando geral da empresa no Brasil e na América Latina.

Desafios e conquistas em um setor tradicionalmente masculino

A liderança feminina ainda é um desafio no setor de engenharia. "Sou uma das poucas mulheres liderando uma empresa com esse perfil no Brasil", afirma Formigoni. Para conquistar credibilidade, ela teve que equilibrar assertividade e empatia, mantendo um estilo de gestão baseado na escuta ativa e na colaboração. "Muitas mulheres enfrentam o dilema de serem firmes sem parecerem excessivamente duras. Eu encontrei meu jeito de liderar com resultados e performance, sem abrir mão do meu estilo."

Sob seu comando, a Arcadis tem fortalecido políticas de diversidade e inclusão, criando oportunidades para novos talentos. "Atualmente, 44% da nossa força total de trabalho é composta por mulheres. Se eu pegar nos níveis de liderança, no nosso conselho hoje, 50% dos nossos diretores estatutários também são mulheres", afirma a presidente.

A empresa também está na vanguarda de soluções sustentáveis, atuando na transição energética e na descarbonização das indústrias. "Nosso papel é apoiar empresas e cidades a se tornarem mais sustentáveis, mitigando impactos ambientais e garantindo infraestrutura resiliente para o futuro."

Apesar da rotina intensa, Formigoni valoriza o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. "É um desafio conciliar tudo, mas encontrar momentos para a família e para cuidar de si é essencial", diz. Seu segredo para liderar com sucesso? "Planejamento e uma equipe forte. “Com um time competente, é possível manter uma gestão eficaz e uma vida equilibrada."

Projetos de impacto

Ao longo de sua carreira, Formigoni esteve à frente de diversos projetos de grande impacto no Brasil. Entre eles, a expansão do Aeroporto Internacional de Guarulhos, com a construção do Terminal 3. Recentemente, a Arcadis tem atuado ativamente na reestruturação de Brumadinho, ajudando na mitigação dos impactos do desastre ambiental e na reconstrução da região. "Nosso compromisso é trazer soluções eficazes que minimizem os impactos e promovam um futuro mais seguro para a população local", afirma Formigoni.

Outro setor de destaque em sua trajetória é o saneamento básico. A Arcadis tem trabalhado em projetos de universalização do acesso à água e tratamento de esgoto, contribuindo para que o Brasil alcance a meta de saneamento até 2030. A empresa também tem participação ativa no Projeto Tietê, um dos maiores projetos de despoluição de rios do mundo, e no Aquapolo, um dos maiores sistemas de reuso de água para fins industriais na América Latina.

Além disso, a Arcadis se destaca no setor de energia, atuando em estudos de viabilidade e engenharia para usinas hidrelétricas como Itaipu, Belo Monte, Jirau e Santo Antônio, além de liderar projetos de hidrogênio verde no país. "Nosso papel é contribuir para a transição energética e garantir soluções sustentáveis para as futuras gerações", diz Formigoni.

Crescimento estratégico

O crescimento da Arcadis segue acelerado. Em 2025, a expectativa da CEO é de um aumento de 7% a 10% no faturamento, acima dos 4% registrados no ano anterior. "Estamos retomando um crescimento robusto, com foco em tecnologia, sustentabilidade e inovação para atender às demandas crescentes do mercado brasileiro", afirma.

A empresa também marcará presença na COP30, com participação ativa em debates sobre mudanças climáticas. "Nosso compromisso é com soluções de alto impacto que garantam um futuro mais sustentável."

Uma empresa de bilhões

Com mais de 36.000 funcionários atuando em mais de 70 países, a Arcadis se dedica a soluções sustentáveis de design, engenharia e consultoria para ativos naturais e construídos. Na América Latina, a Arcadis se destaca como uma empresa especializada em serviços ambientais e está entre as maiores em projetos e consultoria de engenharia. A empresa conta com mais de 2.100 funcionários distribuídos em escritórios no Brasil, Chile e Peru, além de atuar em projetos em países como Panamá, Equador, Argentina, Colômbia, México e Paraguai.

Em 2023, a Arcadis alcançou uma receita bruta de 5 bilhões de euros, conforme relatado em seu Perfil Corporativo. O relatório de resultados do quarto trimestre e do ano completo de 2023 destaca uma receita líquida de 3,8 bilhões de euros, representando um crescimento orgânico de 9% em relação ao ano anterior.