EDP abre vagas de trainee e aceita candidatos de qualquer área

A EDP, empresa do setor elétrico, abriu as inscrições para a quinta edição do seu programa de trainee.

Na nova edição, a empresa tem dois objetivos: reforçar a diversidade em sua equipe e alcançar uma taxa de retenção de trainees próxima a 100%. Na última edição, mais de 90% dos talentos foram integrados ao grupo.

Segundo Glaucia Santos, gestora de RH da companhia, a retenção acontece pelo trabalho efetivo de busca por recém-formados com valores mais próximos da cultura da empresa e o intenso treinamento feito no início do programa.

“Eles passam por um acompanhamento bem intenso em todo o programa. Nos primeiros meses, é feita uma capacitação na sua área e, ao longo do tempo de trainee, eles também conseguem adquirir uma visão ampla do negócio”, conta ela.

Para participar da seleção, os candidatos devem estar próximos da graduação ou ter se formado em até dois anos. Todas as áreas de conhecimento serão aceitas no processo e o domínio de inglês é um pré-requisito.

No primeiro mês, os trainees terão uma visão da empresa e do modelo de negócios. Depois, nos seis meses seguintes, passarão por duas rotações em escritório nacionais e internacionais do grupo EDP.

“Uma característica que temos valorizado nos candidatos é um olhar sistêmico do negócio como um todo. Não apenas da empresa, mas de como nos posicionamos entre os stakeholders e a comunidade. Queremos pessoas que consigam pensar em soluções dentro de um contexto mais complexo”, fala a gerente.

Com a pandemia, as fases finais do processo foram adaptadas para o modelo online e todo o processo será remoto.

Para o outro foco do programa, o de diversidade, a gerente conta o trabalho de anos feito dentro da empresa e com o treinamento das lideranças para eliminar o viés inconsciente. A empresa tem grupos de afinidade para raça, gênero, pessoas com deficiência, LGBTI+ e gerações.

“Temos trabalhado de modo mais estruturado há pouco mais de dois anos, quando criamos uma estrutura de governança corporativa para diversidade e grupos de afinidade. Temos trabalhado em revisar programas e políticas para não apenas trazer mais diversidade, mas especialmente para que essas pessoas se sintam incluídas e possam ser elas mesmas aqui”, explica ela.

Os interessados podem se candidatar até o dia 18 de outubro pelo site.