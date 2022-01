É ou são 11 de janeiro? Entenda a regra de português

Diogo Arrais, professor de português (@diogoarrais)

Como se classifica o sujeito com o verbo ser, havendo a indicação de horas? Esse é um questionamento comum aos admiradores da nossa Língua Portuguesa.

Quer dar um up na sua carreira? Conheça o curso preparatório para certificação CFP da EXAME.

Nesse tipo de situação, o sujeito será classificado como inexistente (ou como muitos preferem oração sem sujeito). Vale ressaltar que, para quesitos de concordância, o verbo deve concordar com o número em questão:

São dez horas da noite.

São quinhentos quilômetros.

É dia quinze de abril.

São quinze de abril.

É igualmente comum o questionamento sobre “zero” e “uma e meia”. Resposta: correspondem apenas ao singular.

É zero hora.

É uma e meia.

COMPRADO, CHEGADO, TRAZIDO

Verbos como "chegar", "comprar", "trazer" têm apenas a forma regular no particípio: chegado, comprado, trazido.

Inexistem no padrão sentenças como "Ele tem chego atrasado.", "A mercadoria foi compra.", "Ela tem trago todos os livros.".

O ABUSIVO JUNTO A

Hoje em dia, são comuns declarações como:

Vou reclamar junto ao Procon.

Silva tentou um empréstimo junto à Caixa.

Não faz sentido algum o uso de “junto a”. Basta dizer:

Vou reclamar ao Procon.

Silva tentou empréstimo na Caixa.

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

http://www.ARRAISCURSOS.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

Fundador do ARRAIS CURSOS

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.