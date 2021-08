Perdeu a concentração? Veja estas dicas para aumentar sua produtividade

Por Suria Barbosa, do Na Prática

A tecnologia pode ser uma grande inimiga da produtividade quando não é utilizada com moderação e consciência. Um estudo de 2016 apontou, por exemplo, que as pessoas trocam de tela, em média, a cada 47 segundos quando trabalham no computador.

Com a facilidade de acessar todo tipo de conteúdo, não é fácil criar uma relação mais saudável com a tecnologia. Ainda mais quando muitos dos maus hábitos estão bem enraizados no cotidiano.

Para abandoná-los de vez, é importante agir em duas áreas principais: ajustar o ambiente e adaptar os relacionamentos.

Especialista no assunto, Andrew Dunn é co-fundador e CEO da startup criadora do aplicativo Siempo, que ajuda a prevenir o uso excessivo do celular. Confira as dicas que ele deu ao site Thrive Global sobre como evitar a distração com a internet.

Primeiros passos

#1 Definir metas

Pense sobre o que você quer melhorar em relação ao seu relacionamento com a tecnologia. Entenda exatamente o que você gostaria de melhorar e, então, transforme esses pensamentos em objetivos reais.

#2 Determinar regras

Peça ajuda (ou a companhia) de seu parceiro, sua família, seus amigos e colegas. Crie regras como: sem telas no quarto, sem telefone antes e depois de um determinado horário, telefone no modo “não perturbe” durante as reuniões, sem mídias sociais durante um trajeto, ou enquanto estiver na fila, etc.

#3 Construir hábitos saudáveis

Mexer no celular constantemente é um péssimo hábito. Substitua essas e outras práticas ruins por formas mais saudáveis de lidar com a tecnologia e evitar a distração com a internet.

#4 Esconder distrações físicas

A maneira mais simples de reduzir as distrações é literalmente tirá-las de perto. Guarde seu celular longe enquanto trabalha (e outros gadgets desnecessários).

#5 Fazer um detox digital

Passar 24 horas offline todas as semanas podem fazer muita diferença para sua saúde, felicidade e produtividade. Se puder, considere incluir essa prática para te ajudar a se tornar mais independente e evitar sua distração com a internet.

Diminua seu tempo no smartphone

#1 Permitir apenas notificações de pessoas

Desative as permissões de alertas de aplicativos que não vêm de pessoas reais. Assim, você reduz o número de gatilhos de distração que podem atrapalhar.

#2 Criar notificações customizadas para principais contatos

Adicione contatos-chave (família, clientes) e selecione uma notificação personalizada para que você possa distinguir e priorizar essas mensagens.

#3 Colocar só ferramentas na tela inicial

Tenha apenas os aplicativos essenciais e utilitários na página inicial do celular. Coloque todo o resto em pastas na segunda ou terceira tela.

#4 Embaralhar os aplicativos regularmente

Quebre o padrão de movimento dos seus dedos mudando, frequentemente, seus aplicativos para diferentes locais e telas. Assim você se força a fazer uma escolha mais consciente e consegue evitar, assim, a distração com a internet.

#5 Dormir e acordar sem celular

Compre um despertador comum e só deixe seu telefone carregando fora do quarto. Dessa forma, você não gasta as primeiras e últimas horas do dia olhando para uma tela.

Trabalhe melhor no computador

#1 Controlar tempo gasto no e-mail

Limite o uso de e-mail somente a horários pré-designados e feche ele no restante do tempo.

#2 Baixar extensões de navegador

Extensões como Newsfeed Eradicator, para Facebook, e DistractionFree YouTube bloqueiam o seu feed de notícias e os vídeos recomendados, respectivamente. Assim, diminuem as chances de distração com eles.

#3 Fazer uma coisa de cada vez

Decida quais programas ou aplicativos você precisa abrir para completar uma tarefa e feche todos os outros. Abra janelas separadas para pessoal e trabalho. E desligue o Wi-Fi se puder trabalhar sem ele.

"Aprenda a se desligar: dicas para melhorar sua relação com a tecnologia e aumentar sua produtividade" foi originalmente publicado pelo portal Na Prática da Fundação Estudar.

